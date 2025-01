Roborock presenta Saros Z70, el primer robot asistente doméstico del mundo con OmniGrip, en CES 2025 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Las Vegas,Nevada, 7 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Roborock , líder mundial en robótica doméstica ultrainteligente diseñada para simplificar la vida cotidiana, vuelve a situarse a la vanguardia de la tecnología de limpieza inteligente con el lanzamiento de Saros Z70. El Roborock Saros Z70 es un aspirador robótico de última generación que incorpora un OmniGrip, el primer brazo robótico plegable fabricado en serie[1] con cinco ejes que puede desplegarse para limpiar zonas antes obstruidas y guardar objetos pequeños como calcetines, toallas pequeñas, pañuelos de papel y sandalias de menos de 300 g[2]. Con unas capacidades de navegación, aspiración y fregado de primera categoría, el lanzamiento del Roborock Saros Z70, dotado de inteligencia artificial,añade una nueva dimensión a la limpieza automatizada, convirtiendo el robot aspirador tradicional en un nuevo asistente robótico para el hogar.

Brazo mecánico OmniGrip - Observa, piensa y actúa

El Roborock Saros Z70 supone un importante avance para el sector de los robots aspiradores, ya que incorpora el primer OmniGrip fabricado en serie del mundo, un brazo robótico de cinco ejes que viene plegado en el cuerpo ultrafino de 7,98 cm del aspirador. El OmniGrip es capaz de desplegarse, extenderse y girar tanto horizontal como verticalmente en sus cinco ejes para recoger y apartar obstáculos como calcetines, sandalias y otros objetos ligeros de menos de 300 g, y podrá recoger más objetos en futuras actualizaciones de software.

Durante su primera sesión de limpieza, el Saros Z70 lleva a cabo sus tareas habituales de limpieza, detecta y marca los objetos que puede levantar y, a continuación, vuelve sobre ellos, limpiando las zonas omitidas en una segunda sesión de limpieza.

La app Roborock desempeñará un papel fundamental en el funcionamiento de OmniGrip, ya que este vendrá desactivado de fábrica y los usuarios tendrán que activarlo a través de la aplicación, donde podrán elegir distintos ajustes para su comportamiento. La aplicación permitirá a los usuarios decidir con qué objetos interactúa OmniGrip y las zonas en las que deben colocarse. Para mayor tranquilidad, el aspirador también incluye un bloqueo para niños y un botón de parada de seguridad, lo que permite su apagado inmediato en cualquier escenario. Además de todo lo anterior, OmniGrip está equipado con sensores de precisión, una cámara y una luz LED que le permiten determinar su posición, el entorno y si el objeto que agarra pesa demasiado.

Sistema autónomo StarSight™ 2.0: tecnología pionera de navegación, eliminación y evasión de obstáculos mediante IA

El Roborock Saros Z70 lleva el rendimiento al siguiente nivel gracias a su StarSight™ Autonomous System 2.0 de última generación. En lugar de utilizar un módulo de torre LDS tradicional para la navegación, el sistema integra sensores 3D de tiempo de vuelo (ToF) de doble luz de última generación y cámaras RGB potenciadas por IA. El resultado es una cartografía del entorno y una detección de obstáculos sin precedentes que permiten al robot tomar decisiones inteligentes sobre cómo operar o cómo desplegar el OmniGrip. Con una frecuencia de muestreo 21 veces[3] superior a los sistemas de Sensor Láser de Distancia (LDS), el StarSight™ Autonomous System 2.0 consigue un mapeado del espacio, una navegación doméstica y una detección de obstáculos de máxima precisión. También utiliza el aprendizaje automático de IA para detectar hasta 108 obstáculos diferentes[4], incluidos los que se pasan por alto fácilmente, como calcetines, juguetes pequeños y cables sueltos.

Además, la Saros Z70 se habilitará mediante actualizaciones OTA para utilizar tecnología de reconocimiento abierta basada en IA, lo que permitirá a los usuarios hacer uso de la función de definición de obstáculos de la aplicación para definir y etiquetar hasta 50 nuevos objetos en la aplicación con fines de reconocimiento de obstáculos más allá de los ya reconocidos por defecto.

VertiBeam™ Lateral Obstacle Avoidance: limpieza alrededor de los cables desplegados

El Roborock Saros Z70 incorpora también la nueva tecnología VertiBeam™ Lateral Obstacle Avoidance, que resuelve un gran problema para los consumidores que tienen necesidades de limpieza alrededor de cables desplegados y paredes o muebles irregulares. Esta revolucionaria innovación añade un láser vertical ancho a su láser delantero que alarga el campo de visión del robot y reconoce mejor las superficies horizontales y verticales, lo que resulta especialmente útil alrededor de cables desplegados y reduce drásticamente los golpes contra paredes o muebles irregulares.

Potencia de succión de 22.000 Pa: máximo rendimiento de aspiración y fregado

La Roborock Saros Z70 cuenta con 22.000 Pa de potencia de succión. Junto con su doble sistema antienredos, compuesto por un cepillo principal FreeFlow™ y un cepillo lateral elevable FlexiArm Riser, que se despliega para evitar que el pelo se enrede alrededor de la aspiradora, la Saros Z70 canaliza eficazmente los residuos hacia el cubo de la basura.

Al mismo tiempo, las mopas giratorias dobles pueden elevarse hasta 2,2 cm, lo que permite una mejor circulación del aire y un mejor secado, y evita que la suciedad se arrastre por las superficies limpias. Esto garantiza que Saros Z70 ofrezca siempre un proceso de limpieza higiénico y lo convierte en un poderoso aliado para mantener un entorno doméstico impecable.

El Roborock Saros Z70 se ha diseñado pensando en la eficiencia, convirtiéndose en el robot aspirador más delgado del mercado con sólo 7,98 cm. Esto significa que el robot puede llegar a zonas bajo los muebles que son difíciles de alcanzar de otro modo. Su chasis AdaptiLift™ también tiene la capacidad de ajustar de forma independiente la altura del chasis, lo que mejora la capacidad del robot para desplazarse por alfombras de pelo medio a largo.

Muelle Multifuncional 4.0

El Roborock Saros Z70 puede adquirirse con el Roborock Multifunctional Dock 4.0. El muelle ahora admite carga rápida de 2,5 horas, una mejora significativa que reduce el tiempo de inactividad al recargar rápidamente el robot, lo que le permite volver a limpiar de manera eficiente. Las innovaciones clave también incluyen 80℃ de lavado de mopa con agua caliente, así como la extracción automática de la mopa, que cuando se activa a través de la app, desprende la mopa cuando el robot está configurado para aspirar solo o para aspirar primero las alfombras, evitando humedades no deseadas.

Experiencia de usuario simplificada con la Roborock App mejorada

Para que la limpieza sea aún más cómoda, la nueva y mejorada aplicación Roborock eleva la experiencia del usuario mediante SmartPlan™ 2.0, que aprovecha la IA para ajustar y personalizar automáticamente la configuración relacionada con la ruta de limpieza del aspirador, la potencia de succión y el volumen de agua en función de los datos ambientales y el historial de uso. Además, es capaz de reducir la potencia de succión durante las horas tranquilas e incluso ordena al robot que lave las mopas inmediatamente después de limpiar cocinas y baños. También ofrece versátiles modos personalizados que proporcionan a los usuarios más opciones para adaptar sus preferencias y horarios de limpieza.

Inteligencia Pet-Friendly

El Saros Z70 dispone ahora de una segunda vista flexible para disfrutar más con las funciones de vídeo, utilizando la cámara integrada en el OmniGrip. La función Videollamada y Crucero permite a los usuarios comprobar cómo están las mascotas, programar recorridos a la carta o controlar manualmente las rutas del robot. El reconocimiento de mascotas permite detener su cepillo principal y apartarse con antelación al acercarse a los animales domésticos para evitar que se asusten. La función Pet Snapscaptura fotos de las mascotas durante la limpieza y permite descargarlas. La opción Search for the Pet hará que se desplace por toda la casa para encontrar a la mascota. Como siempre, centrándonos en la privacidad y la seguridad, la Saros Z70 garantiza que no se archive ninguna imagen.

Activación por voz y perfil multiplataforma

Roborock Saros Z70 puede configurarse para ser activado por voz mediante el comando ¡Hola, Rocky! y otras instrucciones sencillas predeterminadas, como iniciar o detener las tareas de limpieza. El Saros Z70 también se habilitará mediante actualizaciones de software OTA con el protocolo Matter 1.4, lo que le permitirá trabajar de forma inteligente con una serie de ecosistemas de asistencia al hogar como Apple Home. Por separado, en el momento del lanzamiento, Saros Z70 ya es compatible con comandos de voz a través de Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts y Google Home. También será compatible con Launcher Widgets, permitiendo el acceso con un solo toque a rutinas de limpieza personalizadas, y estará disponible una app para Apple Watch, que permitirá un inicio rápido de la limpieza, así como la comprobación del estado.

Acerca de Roborock:

Roborock es una marca líder en limpieza inteligente del hogar reconocida por sus soluciones de limpieza innovadoras. Con la firme voluntad de convertirse en uno de los principales fabricantes de electrodomésticos inteligentes del mundo, Roborock enriquece la vida de las personas con sus innovadoras líneas de aspiradoras robóticas e inalámbricas en húmedo y seco. Basadas en un enfoque centrado en el usuario, nuestras soluciones satisfacen las diversas necesidades de limpieza de más de 15 millones de hogares en más de 170 países. Con sede en Pekín y filiales estratégicas en mercados clave como Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Polonia, Alemania y Corea del Sur, Roborock se centra en aumentar su presencia en el mercado mundial. Para más información, visite https://es.roborock.com/

[1] Roborock es el primero de la industria de aspiradores robóticos en producir en serie esta tecnología, lanzándose en enero de 2025.

[2] Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar debido a factores ambientales. La estrategia de software actual para esta función puede cambiar debido a actualizaciones.

[3] Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante según el método de cálculo de frecuencia de muestreo LDS.

[4] Según las pruebas internas realizadas por el fabricante, Saros Z70 puede ver y omitir objetos de hasta 2 cm de ancho y 2 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592487/Saros_Z70_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592488/Saros_Z70_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592489/Z706.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592490/Z703.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447318/5103130/Roborock_Logo_Horizontal_Lockup_RGB__Full_Color_Logo.jpg

