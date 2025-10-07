Roborock se une al Prime Day de Amazon con descuentos exclusivos de hasta 700€

Desde hoy y hasta mañana 8 de octubre los usuarios podrán obtener ofertas exclusivas y adquirir una selección de productos de la compañía a precios muy rebajados.

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Roborock, líder mundial en robótica doméstica diseñada para simplificar la vida diaria, se une a los descuentos de octubre del Prime Day de Amazon.

Con un enfoque centrado en el usuario, Roborock ha desarrollado líneas innovadoras de aspiradoras robóticas e inalámbricas, capaces de limpiar en húmedo y en seco, adaptándose a las distintas necesidades del hogar, como es el caso de su emblemático brazo robótico OmniGrip que se ha convertido en un referente en el sector. Además, la compañía cuenta con una amplia cartera de productos en más de 230 países, abarcando todos los segmentos de mercado, siendo en España una de las marcas más reconocidas en limpieza inteligente y la marca Nº1 a nivel mundial en el sector de la robótica de limpieza liderando tanto en valor como en unidades de ventas desde 2023.

Es por ello que, desde hoy y hasta mañana 8 de octubre, los usuarios de Amazon Prime podrán adquirir con grandes descuentos algunos de sus productos, con ofertas exclusivas para los clientes.

Roborock QV 35A Set

El Roborock QV 35A Set ofrece una potente succión HyperForce de 8,000 Pa para eliminar suciedad profunda y pelo de mascotas en alfombras y zonas difíciles. Su estación de acoplamiento todo en uno vacía automáticamente el polvo, rellena el agua y lava y seca las mopas, asegurando limpieza continua y comodidad. Cuenta con una mopa giratoria doble de alta velocidad y elevación de 10 mm para adaptarse a distintos tipos de suelo y alfombras. Gracias a la tecnología Reactive Tech, detecta y evita obstáculos y zonas prohibidas, mientras que su navegación PreciSense LiDAR crea mapas detallados en 360° y memoriza hasta cuatro niveles.

El Roborock QV 35A Set tiene un precio de 599.99€ pero durante este periodo se podrá conseguir con un descuento de más del 36,67%, por 379.99€. Puedes adquirirlo a través de este link.

Roborock Q10 S5+

El Roborock Q10 S5+ redefine la limpieza doméstica con una potencia HyperForce de 10,000 Pa, capaz de eliminar eficazmente el polvo y el pelo tanto de alfombras como de rincones difíciles. Su innovador sistema Dual Anti-Tangle, con cepillos diseñados para evitar enredos y maximizar la recogida de suciedad, garantiza un mantenimiento constante sin interrupciones. Equipado con la tecnología VibraRise 2.0, que permite un fregado intensivo mediante vibración de hasta 3.000 veces por minuto y elevación automática al detectar alfombras, logrando suelos impecables y adaptándose a cada tipo de superficie. Además, navega con precisión gracias a PreciSense LiDARy evita obstáculos con Reactive Tech, ofreciendo una experiencia verdaderamente autónoma y personalizada. La estación de conexión RockDock Plus, vacía el polvo de manera automática y permite olvidarse del mantenimiento durante semanas, convirtiendo el Q10 S5+ en el aliado perfecto para quienes buscan máxima comodidad y resultados profesionales.

El Roborock Q10 S5+ tiene un precio de 429.99€ pero hasta el 8 de octubre se podrá conseguir con un descuento del 32%, por 289.99€. Puedes adquirirlo a través de este link.

Roborock Saros 10R

El Roborock Saros 10R destaca por su diseño ultrafino de 7,98 cm y su avanzado sistema de navegación StarSight™ 2.0, que combina tecnología ToF 3D y una cámara RGB con IA para crear mapas tridimensionales precisos y detectar hasta 108 tipos de obstáculos, incluidos objetos pequeños como cables o calcetines. Su chasis AdaptiLift ajustable permite superar alfombras de pelo medio a largo y umbrales complejos de hasta 4cm, mientras que su potente succión HyperForce de 22.000 PA y sistema antienredos dual garantizan una limpieza eficaz y sin enredos, con certificación SGS. Además, el Saros 10R ofrece activación por voz y compatibilidad con asistentes como Alexa, Siri y Google Home.

El Roborock Saros 10R tiene un precio de 1499.99€ pero durante este periodo se podrá conseguir con un descuento del 30%, por 1049.99€. Puedes adquirirlo a través de este link.

Roborock Q7 L5

El Roborock Q7 L5 se posiciona como la solución de limpieza definitiva para el hogar, combinando una potente succión HyperForce de 8,000 Pa con un sistema dual anti-enredos que elimina eficazmente pelo y suciedad. Doble limpieza en una sola pasada, ya que aspira y pasa la mopa a la vez para capturar la suciedad más fina. Equipado con navegación inteligente PreciSense LiDAR, mapea con precisión y recuerda varios pisos. Sin olvidar funciones como el control desde la app con soporte para Alexa y Google Home, y opciones avanzadas como bloqueo infantil y carga inteligente.

El Roborock Q7 L5 tiene un precio de 229.99€ pero hasta el 8 de octubre se podrá conseguir con un descuento del 30.44%, por 159.99€. Puedes adquirirlo a través de este link.

Roborock F25 LT

El Roborock F25 LT destaca en la limpieza del hogar con su potente succión de 20.000 Pa y una frecuencia de 450 pasadas por minuto, capaz de eliminar el 99,9% de las bacterias en una sola pasada, tanto en seco como en húmedo. Está equipado con la tecnología JawScrapers™, que gracias a su diseño anti-enredos y sus cuchillas de dientes afilados, captura de pelos y evita rayaduras, con una tasa de enredos del 0% certificada por SGS. Su estructura de 12,5 cm y diseño giratorio de 70° facilitan la limpieza bajo muebles ya lo largo de bordes, garantizando un acceso impecable a todos los rincones del hogar. Asimismo, el rodillo inteligente se limpia y seca automáticamente con aire caliente a 90°C en solo 5 minutos, mientras los sensores DirTect™ anticipan las necesidades de autolimpieza, haciendo que la experiencia sea verdaderamente cómoda e higiénica. La F25 LT ofrece así una solución inteligente y eficaz para quienes buscan resultados superiores con el mínimo esfuerzo.

El Roborock F25 LT tiene un precio de 349.99€ pero durante estos días se podrá conseguir con un descuento del 14%, por 284.99€. Puedes adquirirlo a través de este link.

Para descubrir todas las ofertas de todos los productos de la compañía, puedes visitar la tienda de Roborock.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2789367/image_847371_25794257.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2789368/image_847371_25794273.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2789369/image_847371_25794335.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2447318/5546794/Roborock_Logo_Horizontal_Lockup_RGB__Full_Color_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/roborock-se-une-al-prime-day-de-amazon-con-descuentos-exclusivos-de-hasta-700-302575883.html