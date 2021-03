El robot aspirador operado por IA Bot L10 Pro busca ofrecer la experiencia de limpieza más inteligente

BEIJING, 11 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Dreame Technology [https://www.dreame-technology.com/], una creciente compañía innovadora especializada en electrodomésticos de limpieza inteligentes, lanzará el nuevo robot aspirador basado en IA de la marca, Dreame Bot L10 Pro, que incluye navegación precisa, reconocimiento y evitación de obstáculos inteligente así como localización y mapeo simultáneo that features precise navigation, intelligent obstacle recognition and avoidance, as well as (SLAM) para entorno 3D.

La industria del robot aspirador ha pasado por un rápido desarrollo desde 2010 cuando la navegación aleatoria y giroscópica se eliminó debido al escaso rendimiento de limpieza. Después de eso, la navegación vSLAM (también conocida como SLAM visual) y la navegación LiDAR SLAM han seguido la huella para empoderar a los robot aspiradores con competencia en limpieza más avanzada. La navegación LiDAR SLAM se ha considerado para superar la navegación vSLAM en términos de mapeo más preciso y rápido, y trabajando consistentemente en el entorno dim.

"Hemos optimizado el sistema de navegación LiDAR de Dreame Bot L10 Pro junto con nuestros algoritmos SLAM autodesarrollados para agilizar su reconocimiento de obstáculos tras miles de test de laboratorio específicos, para que el robot pueda moverse libremente y limpiar eficientemente. Mapea su casa mientras limpia en tiempo real, sabiendo exactamente dónde ha estado y dónde ir", dijo Kuan Shan, director de negocios en el extranjero en Dreame Technology.

Dreame Bot L10 está equipado con un sistema de navegación LiDAR actualizado, algoritmos SLAM autodesarrollados y tecnología ligera estructurada doble que también se ha usado ampliamente en la industria de la autoconducción, área del reconocimiento facial. La detección de nivel milimétrico de Dreame Bot L10 Pro de vista de 360 grados le permite identificar automáticamente objetos como muebles, cables, zapatillas y evitarlas por adelantado, reduciendo el riesgo de quedar atascado o colisionar.

Con tecnología de mapeo de varios pisos, Dreame Bot L10 Pro puede almacenar mapas de diferentes pisos para que los usuarios puedan personalizar una ruta de limpieza dinámica para cada piso y habitación. Los usuarios pueden establecer zonas de limpieza específicas y zonas para no pasar como deseen en la App. Además, 26 conjuntos de sensores inteligentes dentro del robot le permiten percibir precipicios y limpiar esquinas con efectividad en la casa.

"Los robots aspiradores se consideran como uno de los electrodomésticos más populares que ofrecen felicidad y estilos de vida cómodos", dijo Frank Wang, director de Marketing Internacional de Dreame Technology. "El revolucionario Dreame Bot L10 Pro ofrece a los usuarios una experiencia de limpieza de la casa más personalizada y automatizada. Conocemos profundamente la demanda de los usuarios de robots aspiradores y Dreame Bot L10 Pro puede ser su compañero ideal para la limpieza del hogar".

Dreame Technology ya ha lanzado sus modelos Robot Vacuum F9 y D9 que incluyen navegación vSLAM y LiDAR SLAM respectivamente, en 2020. Dreame Bot L10 Pro estará disponible en Amazon y AliExpress esta primavera.

Acerca de Dreame Technology

Fundada en 2015, Dreame Technology, una empresa innovadora de productos de consumo se centra en electrodomésticos inteligentes con la visión de mejorar la calidad de vida de los usuarios globales a través de la tecnología.

Para más información, visite https://www.dreame-technology.com [https://www.dreame-technology.com/].

