(Información remitida por la empresa firmante)

-D-Robotics completa una ronda de financiación Serie C de 400 millones de dólares, impulsando un auge de categorías de productos en la industria de la robótica

HONG KONG, 17 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- D-Robotics, proveedor líder de infraestructura para el desarrollo de robótica, anunció hoy el cierre de una ronda de financiación de Serie C por valor de 400 millones de dólares estadounidenses. La ronda atrajo la inversión estratégica de una destacada empresa global de Internet, junto con un grupo de instituciones de inversión de primer nivel, y continuas inversiones de seguimiento por parte de los accionistas existentes.

La financiación tiene como objetivo mejorar la cartera de productos Sunrise™ Chip en todos los niveles de computación y desarrollar una plataforma de software que abarque toda la cadena de desarrollo de robots. Juntos, conforman una infraestructura integrada de hardware y software para robots con IA, capaz de dar soporte a cualquier escenario de desarrollo, desde categorías de robots consolidadas hasta robots humanoides de propósito general.

En el primer semestre de 2026, los ingresos de D-Robotics se multiplicaron en términos interanuales, los envíos acumulados de chips de la serie Sunrise™ superaron los 8 millones de unidades, su negocio de IA incorporada en sistemas físicos entró en fase de producción en masa y su infraestructura de IA, que integra hardware y software, completó su validación a gran escala.

El Sunrise™ S600, el chip de computación para IA corpórea de la compañía lanzado en noviembre de 2025, ha sido adoptado por más de 20 clientes líderes en el sector de la IA corpórea en un plazo de seis meses, entre ellos TARS, Spirit AI, X Square Robot, UBTECH, PaXini Tech, Astribot, FOURIER y Booster Robotics. Estos socios abarcan ámbitos como los robots humanoides, los robots industriales con ruedas, la fabricación flexible de electrónica de consumo, los modelos fundacionales de IA corpórea y la percepción omnimodal, contando la mayoría de ellos ya con producción en masa.

El programa D-Robotics Gravity Program (DGP), recientemente renovado, ofrece a los innovadores del sector de la robótica un apoyo integral que abarca desde el desarrollo del producto y la selección de la cadena de suministro hasta la estrategia de salida al mercado (GTM) y las rondas de presentación para la captación de fondos. Hasta la fecha, el programa ha respaldado a más de 500 innovadores en 10 categorías de vanguardia —entre ellas, robots humanoides de código abierto, sistemas de entrenamiento deportivo basados en IA, modelos de IA corporeizada, tecnologías de imagen por IA y robots de compañía para el hogar—, logrando que múltiples productos se conviertan en éxitos rotundos que ya se comercializan a gran escala.

Hoy en día, más de 500 universidades y más de 100.000 desarrolladores de más de 20 países han creado cientos de tipos de robots inteligentes basados en la plataforma de D-Robotics, prestando servicio a millones de usuarios en todo el mundo.

Acerca de D-Robotics

D-Robotics es un proveedor líder de infraestructura para el desarrollo de robótica, que abarca plataformas de computación de alto rendimiento, sistemas operativos y aplicaciones. Impulsadas por sus chips Sunrise™ y sus kits de desarrollo robótico RDK™, sus plataformas potencian una amplia gama de robots con IA, desde modelos humanoides y cuadrúpedos hasta robots de servicio doméstico, de compañía y robots móviles autónomos (AMR) para logística. Hasta la fecha, más de 500 universidades y más de 100.000 desarrolladores en más de 20 países han creado cientos de robots con IA utilizando la plataforma de D-Robotics, prestando servicio a millones de usuarios en todo el mundo. Obtenga más información en en.d-robotics.cc

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