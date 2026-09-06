D-Robotics en IFA 2026: La plataforma informática que impulsa la próxima generación de robots domésticos

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde el robot de compañía familiar hey AiMe de TCL y el robot doméstico cuadrúpedo de Vbot hasta la fregadora de suelos xLean TR1, los chips de IA y los kits de desarrollo de robótica de D-Robotics ahora impulsan cientos de productos robóticos en todo el mundo.

BERLIN, 6 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando IFA 2026 abra sus puertas en Berlín esta semana, algunos de los robots domésticos más comentados de la feria tendrán algo en común: todos funcionan con chips de IA Sunrise™ de D-Robotics, un proveedor líder de infraestructura para el desarrollo de robótica. Entre ellos se incluyen el robot de compañía hey AiMe de TCL, el robot doméstico cuadrúpedo SuperDog de Vbot y el robot limpiador de suelos xLean TR1.

TCL presenta hey AiMe, el primer robot educativo y de compañía para el hogar del mundo. Combina el aprendizaje mediante juego guiado con navegación autónoma, un movimiento expresivo de 10 grados de libertad y más de 20 sensores. Su lanzamiento indica que los robots de compañía para el hogar están creando una categoría propia. hey AiMe se encuentra en el pabellón 21, stand 101.

Vbot debuta oficialmente en Europa con el SuperDog. Este robot cuadrúpedo de consumo ya se encuentra en producción en masa y ha llegado a miles de hogares desde mayo de 2026. Cuenta con la certificación CE y ya se pueden realizar pedidos anticipados en Europa. El SuperDog se encuentra en el pabellón 25, stand 167.

Cerrando la línea está el xLean TR1. Recién salido de una campaña de Kickstarter de 2 millones de dólares (aproximadamente 1,7 millones de euros) respaldada por más de 2.000 seguidores, demostrará su EvoMate™ AI Agent en vivo en ShowStoppers y en el stand 11.1 129.

Infraestructura completa para fabricantes de robots

D-Robotics proporciona la infraestructura sobre la que se construyen los fabricantes de robots, desde los chips de computación inteligente Sunrise™ y los kits de desarrollo de robótica RDK™ hasta los sistemas operativos y el software de aplicación. Con una potencia que abarca de 5 a 560 TOPS* (INT8), la cartera cubre todo el espectro de la IA integrada: humanoides, cuadrúpedos, robots domésticos y de compañía, y AMR para logística.

Un ecosistema de más de 100.000 desarrolladores

Más de 100.000 desarrolladores de más de 20 países, más de 500 universidades y más de 500 empresas emergentes y equipos de creadores han desarrollado cientos de productos robóticos en las plataformas de D-Robotics, llegando a millones de usuarios en todo el mundo. Entre sus clientes y colaboradores se encuentran Bosch Sensortec, proveedor líder de sensores MEMS, y marcas globales como TCL, Midea, Positec (WORX) y Mammotion, así como innovadores en robótica como UBTech, Fourier Intelligence, LimX Dynamics, Booster Robotics, Astribot, AgileX Robotics, Elephant Robotics, Enabot y RoboParty.

Acerca de D-Robotics

D-Robotics es un proveedor líder de infraestructura para el desarrollo de robótica, que abarca plataformas de computación de alto rendimiento, sistemas operativos y aplicaciones. Basada en sus chips de computación inteligente Sunrise y los kits de desarrollo de robótica RDK, su cartera cubre de 5 a 560 TOPS* (INT8) y da servicio a robots humanoides, cuadrúpedos, de servicio doméstico, de compañía y AMR para logística. Más de 100.000 desarrolladores en más de 20 países están creando la próxima generación de robots inteligentes con D-Robotics. Para obtener más información, visite en en.d-robotics.cc

TOPS efectivo con 1/2 de dispersión, TPP (rendimiento total de procesamiento) < 4.800

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/d-robotics-en-ifa-2026-la-plataforma-informatica-que-impulsa-la-proxima-generacion-de-robots-domesticos-302870763.html