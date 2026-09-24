(Información remitida por la empresa firmante)

- La IA pasa de ser opcional a esencial: los robots de servicio de la Feria de Cantón demostrarán su capacidad para resolver problemas del mundo real

GUANGZHOU, China, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La 140ª edición de la Feria de Cantón se inaugurará el 15 de octubre y reunirá a una nueva generación de soluciones robóticas impulsadas por inteligencia artificial. A medida que la IA se convierte en una característica estándar en diversos sectores, la competencia está pasando de centrarse en si los productos utilizan IA a evaluar la eficacia con la que la emplean para resolver desafíos del mundo real.

La IA aporta compañía inteligente al hogar y al cuidado de personas mayores

En el ámbito de la atención domiciliaria y el cuidado de personas mayores, la IA transforma a los robots de simples ejecutores de una sola función en compañeros inteligentes, capaces de interactuar emocionalmente y de monitorear la salud de usuarios de todas las edades.

Gracias a sus capacidades de reconocimiento de emociones y conversación impulsadas por inteligencia artificial, el robot de compañía ayuda a reducir la soledad y el estrés emocional, al tiempo que mantiene una experiencia de usuario sencilla e intuitiva.

Un robot de asistencia para personas mayores integra funciones de monitoreo de salud, recordatorios de medicación, videoconsultas, detección de caídas, alertas de emergencia, asistencia remota y compañía diaria en una única plataforma diseñada específicamente para usuarios de edad avanzada.

La IA mejora la eficiencia en las operaciones de servicios de alimentación y limpieza

En los sectores de catering y limpieza, la IA impulsa la toma de decisiones autónoma y la coordinación entre múltiples robots para reducir los costes operativos y mejorar la homogeneidad del servicio.

Por ejemplo, las plataformas robóticas diseñadas para entornos de servicios de alimentación pueden combinar funciones de servicio adaptables con brazos colaborativos ligeros, lo que permite a los robots realizar una gama más amplia de tareas de manera segura y eficiente.

Para el mantenimiento de espacios públicos, el robot de limpieza inteligente combina la conducción autónoma y el reconocimiento de residuos mediante IA con capacidades de limpieza, acoplamiento, carga y reabastecimiento totalmente automatizadas, permitiendo una operación ininterrumpida las 24 horas.

La IA mejora la respuesta ante emergencias en entornos de alto riesgo

En la respuesta ante emergencias, la IA permite a los robots operar en condiciones que desafían la seguridad y la resistencia humanas.

Por ejemplo, los robots de reconocimiento y extinción de incendios a prueba de explosiones pueden operar en entornos peligrosos que implican fuego, humo, gases tóxicos y materiales explosivos. Al combinar el reconocimiento asistido por inteligencia artificial con un cañón de extinción de alto caudal, permiten detectar y sofocar incendios con precisión, minimizando al mismo tiempo el riesgo para el personal de rescate.

Desde el acompañamiento emocional orientado al consumidor hasta las operaciones de nivel industrial, la IA está transformando a los robots de máquinas automatizadas convencionales en sistemas inteligentes con mayor autonomía y capacidades interactivas. A medida que la tecnología sigue redefiniendo la colaboración entre humanos y máquinas, se invita a los visitantes de la 140ª Feria de Cantón a descubrir cómo la IA aporta un valor tangible al resolver desafíos del mundo real en diversos sectores y en la vida cotidiana.

Para el registro previo, haga clic aquí:https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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