RoboUP expondrá en Spoga+Gafa 2026: conozca a los especialistas para cada tipo de césped

(Información remitida por la empresa firmante)

COLONIA, Alemania, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- RoboUP, la innovadora marca de robots para el cuidado del césped comprometida con simplificar el mantenimiento del jardín, se complace en anunciar su participación en Spoga+Gafa 2026, la feria líder mundial de jardinería y vida al aire libre, que tendrá lugar del 22 al 24 de junio en Colonia, Alemania.

Los visitantes pueden encontrar RoboUP en el pabellón 6, stand C072, del Centro de Exposiciones de Colonia.

Soluciones a medida para cada jardín

Cada césped es diferente. Desde pequeños jardines urbanos y patios traseros familiares hasta paisajes más exigentes, los propietarios tienen necesidades únicas en cuanto al cuidado del césped. La gama de productos de RoboUP está diseñada teniendo en cuenta esta realidad, ofreciendo soluciones especializadas que ayudan a los usuarios a conseguir un césped más sano y bonito con el mínimo esfuerzo.

Conozca a los especialistas para cada césped

Raccoon 2 SE: El modelo inteligente para principiantes Diseñado para jardines pequeños, ofrece una configuración sencilla y un funcionamiento sin esfuerzo, lo que lo hace perfecto para quienes se inician en el cuidado del césped.

Raccoon 3: El navegador avanzado Diseñado para jardines medianos, con navegación precisa y corte paralelo de alta calidad.

Rhino Pro AWD: El maestro del terreno Diseñado para céspedes grandes y terrenos complejos, con un potente rendimiento para afrontar entornos exigentes.

Demostraciones en vivo y experiencia práctica

Los visitantes del stand de RoboUP tendrán la oportunidad de explorar cómo las diferentes soluciones de corte robótico se adaptan a diversos tamaños, diseños de césped y preferencias de usuario. Mediante demostraciones en vivo y experiencias prácticas, los asistentes podrán descubrir cómo RoboUP combina navegación inteligente, operación sencilla y un diseño inteligente para que el cuidado automatizado del césped sea más accesible que nunca.

Ahorros de Prime Day disponibles ahora

Además de sus actividades en la exposición, RoboUP también lanza ofertas exclusivas de Prime Day en mercados seleccionados.

Ofertas de la tienda en la UE

T1200 Pro: 799 € (ahorro 750 €)

T600: 599 € (ahorro 600 €)

Raccoon 2 SE: 449 € (ahorro 180 €)

Ofertas de la tienda en EE.UU.

T1200 Pro: 799 € (ahorro 750 €)

Raccoon 2 SE: 521 € (ahorro 178 €)

Los clientes pueden aprovechar las ofertas del Prime Day a través de los siguientes canales:

Estas ofertas estarán disponibles por tiempo limitado durante el período promocional de Prime Day (del 15 al 28 de junio).

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