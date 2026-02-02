RoboUP lanza oficialmente el Raccoon 2 SE: el mejor cortacésped para jardines pequeños

(Información remitida por la empresa firmante)

Los pedidos anticipados del 1 de febrero al 17 de marzo incluyen envío prioritario y un paquete de regalo de accesorios por valor de 148 €.

SHENZHEN, China, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- RoboUP ha lanzado oficialmente el Raccoon 2 SE en sus tiendas online de la UE y EE.UU., posicionándolo como el robot cortacésped definitivo para propietarios que buscan resultados profesionales con un presupuesto ajustado. Diseñado específicamente como un robot cortacésped para jardines pequeños, este modelo compacto ofrece un cuidado automatizado del césped para jardines privados de menos de 600 m, priorizando la asequibilidad, la simplicidad y el rendimiento práctico.

Redefiniendo el precio de los robots cortacésped

A diferencia de las máquinas de gran tamaño o de alto precio diseñadas para fincas extensas, el Raccoon 2 SE se centra en las necesidades reales de los propietarios de jardines pequeños. Está diseñado para casas adosadas, jardines compactos y jardines de villas, donde la eficiencia del espacio es fundamental. Al mantener el precio del robot cortacésped por debajo de los 500 €, RoboUP pone el paisajismo de alta tecnología al alcance de todos.

El Raccoon 2 SE se basa en tres principios fundamentales:

Probado para jardines pequeños : Se mueve fácilmente por caminos estrechos y espacios reducidos, se adapta a terrenos irregulares, pendientes de hasta el 36 % y escalones de hasta 4 cm, lo que lo convierte en el mejor cortacésped para céspedes de 0,15 acres con diseños complejos.

: Se mueve fácilmente por caminos estrechos y espacios reducidos, se adapta a terrenos irregulares, pendientes de hasta el 36 % y escalones de hasta 4 cm, lo que lo convierte en el mejor cortacésped para céspedes de 0,15 acres con diseños complejos. Asequible y con características destacadas : Este robot cortacésped económico no escatima en tecnología. Incluye corte en paralelo instantáneo, detección dual para evitar obstáculos y compatibilidad con hasta tres zonas de corte. Una carga rápida de 70 minutos proporciona hasta 150 minutos de corte.

: Este robot cortacésped económico no escatima en tecnología. Incluye corte en paralelo instantáneo, detección dual para evitar obstáculos y compatibilidad con hasta tres zonas de corte. Una carga rápida de 70 minutos proporciona hasta 150 minutos de corte. Corta césped desde el primer momento: Fiel a su promesa de comodidad, el inicio con una sola pulsación permite el mapeo automático. Es un robot cortacésped diseñado para un uso inmediato sin necesidad de una configuración compleja.

Validado por la comunidad

El Raccoon 2 SE debutó en Kickstarter a finales de 2025, con el apoyo de más de 600 patrocinadores. El producto ha sido validado mediante exhaustivas pruebas iniciales realizadas por más de 20 medios de comunicación profesionales y más de 80 probadores beta. Sus comentarios ayudaron a perfeccionar la navegación y la usabilidad diaria de este robot cortacésped.

"Muchos propietarios de pequeños jardines consideran que el corte robótico es demasiado caro o complicado", afirmó Louis, consejero delegado de RoboUP. "Raccoon 2 SE se creó para cambiar eso. Es una forma práctica, asequible y sencilla de automatizar el cuidado del césped".

Incentivos de pedidos anticipados

El programa de pedidos anticipados está disponible del 1 de febrero al 17 de marzo. Los clientes que realicen sus pedidos con antelación recibirán envío prioritario, además de un paquete de accesorios de regalo con 24 cuchillas de repuesto y una estación para cortacésped, valorado en 148 €.

El producto está disponible exclusivamente a través de las tiendas oficiales de RoboUP en la UE y EE.UU.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874628/24c00c8fae471eb6755000bdf511eb41.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg

