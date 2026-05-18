Rockefeller Foundation recibe más de 350 millones de dólares para beneficiar a 731 millones de personas (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Rockefeller Foundationrecibe más de 350 millones de dólares para beneficiar a 731 millones de personas en medio de la histórica disminución de la ayuda global de 2025

El Informe de Impacto de 2025, titulado "Grandes Apuestas, Resultados Reales", destaca los 32.000 millones de dólares movilizados para brindar soluciones a millones de personas en África, Asia, América Latina y el Caribe, Europa, Estados Unidos y otras regiones.

NUEVA YORK, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Rockefeller Foundation publicó hoy el informe de impacto de 2025, Big Bets, Real Results , que detalla un año de inversiones estratégicas destinadas a mejorar la vida de algunas de las personas más vulnerables del mundo y a resolver los problemas más persistentes de la humanidad. El informe detalla el trabajo de la Fundación en 2025, incluyendo grandes apuestas en Abundancia Energética Universal, Alimentos como Medicina en Estados Unidos, Comidas Escolares Regenerativas en todo el mundo, para acelerar el alcance de la tecnología de vanguardia, los modelos impulsados por la comunidad y los datos decisivos en sus áreas de enfoque principales. En medio de un panorama global volátil y una disminución histórica de la ayuda internacional, la organización filantrópica de 113 años otorgó con éxito más de 350 millones de dólares, movilizó directamente 3.000 millones de dólares y ayudó a movilizar otros 29.000 millones de dólares en capital indirecto, llegando a 731 millones de personas en todo el mundo.

"La disrupción cambia nuestra forma de trabajar, pero no para quién trabajamos. El año pasado, el compromiso mundial de ayudar a los necesitados se redujo drásticamente, y quienes dependían de ello pagaron las consecuencias. Pero también reveló la extraordinaria valentía de líderes de Estados Unidos, África, Asia y Latinoamérica que optaron por elevar sus ambiciones y apostar a lo grande. Nos enorgullece apoyarlos y compartir este informe, que demuestra que aún es posible obtener resultados a gran escala para las personas vulnerables, a pesar de la disrupción que empeora sus vidas y dificulta nuestro trabajo", declaró el doctor Rajiv J. Shah, presidente de The Rockefeller Foundation. Lea su declaración completa aquí .

Impacto de 2025: Cifras clave

En 2025, la Fundación otorgó más de 350 millones de dólares en 235 subvenciones e inversiones relacionadas con programas a 204 socios diferentes. Las siguientes métricas destacan el alcance, la movilización de capital y los resultados ambientales de la cartera de 2025 :

Resultados para las personas : 731 millones de personas accedieron o utilizaron un producto o servicio benéfico financiado por la Fundación. De las personas alcanzadas, 3 millones experimentaron un resultado claro y cuantificable gracias a una intervención directa.

accedieron o utilizaron un producto o servicio benéfico financiado por la Fundación. De las personas alcanzadas, experimentaron un resultado claro y cuantificable gracias a una intervención directa. Impulso en la inversión : La Fundación movilizó directamente 3 .000 millones de dólares y contribuyó a ampliar conceptos que, indirectamente, movilizaron 29.000 millones de dólares adicionales — 32.000 millones de dólares en total — para intervenciones benéficas a través del trabajo de la Alianza Energética Global para las Personas y el Planeta y otros socios.

La Fundación movilizó directamente 3 y contribuyó a ampliar conceptos que, indirectamente, movilizaron adicionales — — para intervenciones benéficas a través del trabajo de la Alianza Energética Global para las Personas y el Planeta y otros socios. Protección del Planeta : Los esfuerzos dieron como resultado la reducción, disminución o captura de 84 millones de toneladas de CO ₂ e —una métrica que considera el potencial total de calentamiento global de todos los gases de efecto invernadero— y la protección o restauración de 23 millones de hectáreas de tierra , una superficie similar a la de Utah, el Reino Unido, Ghana, Laos o Guyana .

Los esfuerzos dieron como resultado la reducción, disminución o captura de —una métrica que considera el potencial total de calentamiento global de todos los gases de efecto invernadero— y la , una superficie similar a la de . Alcance global de la financiación: Las inversiones benéficas llegaron a todas las regiones principales, incluyendo más de 133 millones de dólares en África; 93 millones de dólares en Asia y Oceanía; 59 millones de dólares en América Latina y el Caribe; y 49 millones de dólares en Estados Unidos y América del Norte. Los desgloses regionales detallados están disponibles en el Resumen Financiero Completo de 2025 .

"Cuando el mundo se repliega, la filantropía debe redoblar sus esfuerzos", afirmó Elizabeth Yee, vicepresidenta ejecutiva de The Rockefeller Foundation. "Desde alertas de enfermedades impulsadas por IA en América Latina hasta comidas escolares en Kenia y energía limpia en Haití, el informe de 2025 demostró que las inversiones adecuadas —realizadas con los socios adecuados— generan resultados a gran escala, fortalecen los mercados y crean un impacto positivo y duradero en las comunidades".

Historias sobre el terreno: Impacto humano en acción

El Informe de 2025 destaca a las personas que son el eje del trabajo de la Fundación y sus 'Grandes Apuestas', organizadas en torno a tres pilares estratégicos:

Para acceder a la lista completa de historias, haga clic aquí . A continuación, encontrará instantáneas que ilustran este trabajo en acción:

Abundancia energética universal (India, Zambia, Haiti): Con el apoyo de la Fundación, la Global Energy Alliance está ayudando a ampliar el primer sistema autónomo de almacenamiento de energía en baterías a gran escala de la India, ubicado en Nueva Delhi, India , que ha facilitado el acceso a electricidad confiable a más de 100.000 personas. En Zambia , las familias ahora pueden operar sus extractores de aceite con energía solar limpia y asequible, produciendo y vendiendo aceites de cocina a su comunidad a un coste mucho menor. Gracias a la inversión en redes modulares alimentadas por energía solar en el noroeste de Haiti , 21.000 personas obtuvieron acceso a electricidad confiable. En conjunto, estas innovaciones proporcionan la energía confiable necesaria para estabilizar las redes y apoyar los medios de subsistencia. A nivel mundial, el impacto esperado a lo largo de la vida útil de todos los proyectos de la Alianza implementados y listos para su implementación incluye 91 millones de personas beneficiadas con acceso a energía nuevo o mejorado, empleos y medios de subsistencia mejorados para 3,1 millones de personas y la prevención de aproximadamente 296 millones de toneladas de emisiones de carbono.

Con el apoyo de la Fundación, la está ayudando a ampliar el primer sistema autónomo de almacenamiento de energía en baterías a gran escala de la India, ubicado en , que ha facilitado el acceso a electricidad confiable a más de 100.000 personas. En , las familias ahora pueden operar sus extractores de aceite con energía solar limpia y asequible, produciendo y vendiendo aceites de cocina a su comunidad a un coste mucho menor. Gracias a la inversión en redes modulares alimentadas por energía solar en el noroeste de , 21.000 personas obtuvieron acceso a electricidad confiable. En conjunto, estas innovaciones proporcionan la energía confiable necesaria para estabilizar las redes y apoyar los medios de subsistencia. A nivel mundial, el impacto esperado a lo largo de la vida útil de todos los proyectos de la Alianza implementados y listos para su implementación incluye 91 millones de personas beneficiadas con acceso a energía nuevo o mejorado, empleos y medios de subsistencia mejorados para 3,1 millones de personas y la prevención de aproximadamente 296 millones de toneladas de emisiones de carbono. Comidas escolares regenerativas (Global): En Makueni County, Kenia , la introducción del pez omena en los menús escolares a través de Lattice Aquaculture está ayudando a los pequeños productores a estabilizar las cadenas de suministro de alimentos y a mejorar la nutrición de los estudiantes. La colaboración de la Fundación con el Programa Mundial de Alimentos está contribuyendo a mejorar la alimentación infantil en Benín, Burundi, Ghana, Honduras, India y Ruanda , garantizando que cada plato de comida genere un efecto multiplicador positivo y que los resultados se reflejen donde más importan: en las aulas y las comunidades.

En , la introducción del pez omena en los menús escolares a través de Lattice Aquaculture está ayudando a los pequeños productores a estabilizar las cadenas de suministro de alimentos y a mejorar la nutrición de los estudiantes. La colaboración de la Fundación con el Programa Mundial de Alimentos está contribuyendo a mejorar la alimentación infantil en , garantizando que cada plato de comida genere un efecto multiplicador positivo y que los resultados se reflejen donde más importan: en las aulas y las comunidades. Alimentos como medicina (Estados Unidos): Community Servings proporciona cada año más de un millón de comidas caseras, nutritivas y adaptadas a las necesidades médicas de personas con enfermedades crónicas y críticas en Massachusetts y Rhode Island . Dado que los programas "alimentos como medicina" deben estar cubiertos tanto por seguros de salud públicos como privados para que sean accesibles a las personas que cumplen los requisitos en todo Estados Unidos, la iniciativa "Atención médica mediante la alimentación" de la Asociación Estadounidense del Corazón apoyó 28 estudios en todo el país, incluyendo Alabama, California, Louisiana, Nueva York, Ohio y Texas , para generar evidencia sobre qué programas de alimentos como medicina son más eficaces.

Community Servings proporciona cada año más de un millón de comidas caseras, nutritivas y adaptadas a las necesidades médicas de personas con enfermedades crónicas y críticas en . Dado que los programas "alimentos como medicina" deben estar cubiertos tanto por seguros de salud públicos como privados para que sean accesibles a las personas que cumplen los requisitos en todo Estados Unidos, la iniciativa "Atención médica mediante la alimentación" de la Asociación Estadounidense del Corazón apoyó 28 estudios en todo el país, incluyendo , para generar evidencia sobre qué programas de alimentos como medicina son más eficaces. Tecnología climáticamente inteligente (Brasil, India, Kenia, Estados Unidos): La aplicación FarmerChat, impulsada por IA y creada por Digital Green, ofrece orientación multilingüe en tiempo real, adaptada a la ubicación y las condiciones climáticas específicas de cada agricultor. El año pasado, el 83 % de las usuarias reportaron mayor confianza al invertir en sus granjas gracias a FarmerChat, que registró más de 1,6 millones de descargas y gestionó más de 10 millones de consultas en seis países, incluyendo Brasil, India y Kenia . En Estados Unidos , la Fundación apoyó Invest in Our Future para impulsar proyectos de energía limpia en 45 estados, llegando a más de 770 condados y 400 ciudades y pueblos.

La aplicación FarmerChat, impulsada por IA y creada por Digital Green, ofrece orientación multilingüe en tiempo real, adaptada a la ubicación y las condiciones climáticas específicas de cada agricultor. El año pasado, el 83 % de las usuarias reportaron mayor confianza al invertir en sus granjas gracias a FarmerChat, que registró más de 1,6 millones de descargas y gestionó más de 10 millones de consultas en seis países, incluyendo . En , la Fundación apoyó Invest in Our Future para impulsar proyectos de energía limpia en 45 estados, llegando a más de 770 condados y 400 ciudades y pueblos. Fomento de prácticas locales para acelerar la reforestación (Brasil): En el noroeste de Brasil , Health in Harmony apoya a coaliciones lideradas por mujeres guardianas de los bosques para establecer viveros que reviertan la deforestación de la selva tropical y protejan la biodiversidad, al tiempo que generan oportunidades económicas sostenibles. Como resultado, cerca de 20.000 miembros de comunidades de nueve territorios indígenas recibieron apoyo para proteger 2 millones de hectáreas de selva tropical.

En el , Health in Harmony apoya a coaliciones lideradas por mujeres guardianas de los bosques para establecer viveros que reviertan la deforestación de la selva tropical y protejan la biodiversidad, al tiempo que generan oportunidades económicas sostenibles. Como resultado, cerca de 20.000 miembros de comunidades de nueve territorios indígenas recibieron apoyo para proteger 2 millones de hectáreas de selva tropical. Sistemas innovadores de alerta temprana de salud (Brasil y Colombia): Gracias al modelado de datos innovador de la plataforma Dengue.AI, las autoridades sanitarias de Cali, Colombia , pueden predecir y prevenir brotes con un 93 % de precisión, lo que ha protegido a 2,2 millones de personas del virus transmitido por mosquitos. En Brasil , el Sistema de Alerta Temprana de Brotes con Potencial Pandémico (ÆSOP), desarrollado en colaboración con las autoridades sanitarias locales, ha evitado que 86 brotes se convirtieran en crisis de gran magnitud. Estas intervenciones en tiempo real protegen a las comunidades vulnerables de las amenazas para la salud relacionadas con el cambio climático.

Gracias al modelado de datos innovador de la plataforma Dengue.AI, las autoridades sanitarias de , pueden predecir y prevenir brotes con un 93 % de precisión, lo que ha protegido a 2,2 millones de personas del virus transmitido por mosquitos. En , el Sistema de Alerta Temprana de Brotes con Potencial Pandémico (ÆSOP), desarrollado en colaboración con las autoridades sanitarias locales, ha evitado que 86 brotes se convirtieran en crisis de gran magnitud. Estas intervenciones en tiempo real protegen a las comunidades vulnerables de las amenazas para la salud relacionadas con el cambio climático. IA para el bien cívico (Sudáfrica): La Fundación está invirtiendo en herramientas digitales para aumentar la participación ciudadana. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica , a través de Turn.io, está colaborando con el centro de análisis de datos de la ciudad para construir la primera plataforma del país impulsada por IA que permite a los residentes participar en el gobierno local, en su propio idioma y en sus propios términos, llegando a aproximadamente 100.000 personas.

"Al cumplirse 60 años de la Oficina Regional para África de la Rockefeller Foundation, se refleja un cambio más amplio en el futuro del desarrollo. En medio de recortes en la ayuda, tensiones geopolíticas y conflictos, impactos climáticos y cambios políticos, el progreso se vuelve más difícil de sostener. Ante este panorama, la atención se centra cada vez más en fortalecer la capacidad africana en salud, educación y energía, así como en soluciones y liderazgo africanos, junto con el papel del capital filantrópico. El último Informe de Impacto de la Fundación destaca cómo estamos reinventando el progreso a través de acciones y alianzas impulsadas por la mission". — William Asiko, vicepresidente sénior y director de la Oficina Regional para África de la Rockefeller Foundation.

"En 2025, nuestro trabajo en Asia demostró que las tecnologías de vanguardia, como el almacenamiento de energía en baterías y las herramientas agrícolas con inteligencia artificial, no son solo innovaciones, sino elementos vitales. Al llegar a casi 94 millones de personas en toda la región, estamos demostrando cómo la energía descentralizada y los datos climáticamente inteligentes pueden garantizar los medios de subsistencia incluso a medida que el clima global se vuelve más impredecible". — Deepali Khanna, vicepresidenta sénior y directora de la Oficina Regional para Asia de la Rockefeller Foundation.

"Durante el primer año de actividad de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, priorizamos las alianzas locales y los modelos impulsados por la comunidad para proteger tanto el planeta como a las personas en toda América Latina y el Caribe. Desde el uso de inteligencia artificial para predecir brotes de dengue en Cali (Colombia) hasta los esfuerzos de reforestación en Maranhão (Brasil), nuestra inversión de 59 millones de dólares en la región se centra en fortalecer la resiliencia local para resistir la volatilidad global". — Lyana Latorre, vicepresidenta y directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Rockefeller Foundation.

El Informe de Impacto 2025 completo está disponible para su consulta y descarga digital en impactreport.rockefellerfoundation.org .

Acerca de la Rockefeller Foundation

Con una inversión de 30.000 millones de dólares en los últimos 113 años para promover el bienestar de la humanidad, la Rockefeller Foundation es una filantropía pionera basada en alianzas inesperadas y soluciones innovadoras que ofrecen resultados medibles para las personas en Estados Unidos y en todo el mundo. Aprovechamos los avances científicos, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para realizar grandes inversiones en energía, alimentación, salud y finanzas. Para obtener más información, suscríbase a nuestro boletín informativo en www.rockefellerfoundation.org/subscribe y síganos en X @RockefellerFdn , Instagram @rockefellerfdn , YouTube @RockefellerFdn y LinkedIn @the-rockefeller-foundation .

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