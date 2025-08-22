(Información remitida por la empresa firmante)

La alfabetización financiera es clave en un mundo cada vez más digital y complejo. Rodrigo Emilio Ramos D’Agostino promueve la educación económica como herramienta de empoderamiento y estrategia de inversión responsable desde Grupo Capital

BOGOTÁ (COLOMBIA), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rodrigo Emilio Ramos D’Agostino, referente en estrategias de inversión global, advierte sobre la urgencia de formar a las nuevas generaciones en finanzas personales, inversión y gestión de riesgo.



"Una sociedad financieramente educada toma mejores decisiones, exige mayor transparencia y está más preparada para construir un futuro sostenible", afirma Rodrigo Emilio Ramos D’Agostino.



Un déficit estructural en alfabetización financiera

A pesar del acceso a tecnología e información, millones de personas —especialmente jóvenes— carecen de conocimientos básicos sobre ahorro, crédito, inversión y planificación. Rodrigo Emilio Ramos D’Agostino destaca que esta brecha no solo afecta las finanzas personales, sino también la economía productiva y el bienestar colectivo.



Entre los principales desafíos detectados:



• Falta de formación en escuelas y universidades.



• Desinformación en redes sociales, donde proliferan consejos no profesionales.



• Ausencia de cultura de inversión y visión a largo plazo.



• Baja inclusión financiera en sectores vulnerables o rurales.



Este panorama exige respuestas estructurales desde el sector privado, académico y gubernamental.



Rodrigo Emilio Ramos D’Agostino propone una estrategia de impacto

Desde Grupo Capital, Rodrigo Emilio Ramos D’Agostino impulsa una estrategia basada en tres líneas de acción:



• Programas de formación gratuita para jóvenes, emprendedores y estudiantes, enfocados en herramientas prácticas.



• Asociaciones con universidades y centros de formación, integrando contenidos financieros en carreras no económicas.



• Creación de contenidos accesibles (videos, apps, podcasts) que traduzcan el lenguaje técnico al día a día de cualquier persona.



"No se trata de formar expertos en finanzas. Se trata de que cada persona pueda tomar decisiones informadas, planificar su futuro y protegerse de riesgos", señala Rodrigo Emilio Ramos D’Agostino.



Grupo Capital y su compromiso con la formación financiera

Con una visión orientada a la sostenibilidad económica, Grupo Capital, liderado por Rodrigo Emilio Ramos D’Agostino, integra la educación financiera en su estructura de responsabilidad corporativa. Además de asesorar a grandes inversores, la firma trabaja activamente para ampliar el acceso al conocimiento económico entre comunidades emergentes.



Rodrigo Emilio Ramos D’Agostino defiende la creación de un programa formativo especializado, destinado a preparar a las nuevas generaciones en temas clave como inversión responsable, planificación personal y gestión del riesgo. Esta iniciativa —actualmente en estudio dentro del marco estratégico de Grupo Capital— podría marcar un hito en la democratización del conocimiento financiero en entornos digitales.



"La educación financiera no debe ser un privilegio. Es una herramienta de libertad económica que debería estar al alcance de todos", concluye Rodrigo Emilio Ramos D’Agostino.

Contacto

Nombre contacto: Rodrigo Ramos D’Agostino PR

Descripción contacto: Grupo Capital

Teléfono de contacto: 644945233