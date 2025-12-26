Rodrigo Ramos D’Agostino: Claves para invertir en startups - Rodrigo Ramos D’Agostino
Colombia, 26 de diciembre de 2025.- Detectar innovación disruptiva en etapas tempranas y convertirla en oportunidades de inversión sostenible es un reto. Rodrigo Ramos D’Agostino ofrece estrategias concretas para identificar, evaluar y acompañar startups tecnológicas con visión internacional
La innovación se acelera a ritmos cuánticos acelerados, y las startups tecnológicas representan una de las vías más atractivas —y exigentes— para los inversores.
Con una alta capacidad de disrupción, pero también con riesgos considerables, requieren una mirada experta y una estrategia afinada.
Rodrigo Ramos D’Agostino, líder de Grupo Capital, analiza cómo detectar el potencial global en fases tempranas y convertirlo en crecimiento real.
"Invertir en startups no es solo financiar una idea. Es creer en una visión, evaluar su escalabilidad y acompañarla hasta que se convierta en una solución global", afirma Rodrigo Ramos D’Agostino.
¿Qué define a una startup con potencial global?
Según el enfoque de Rodrigo Ramos D’Agostino, una startup tecnológica con verdadero potencial internacional reúne al menos estos elementos clave:
• Solución tecnológica escalable, con base en software, datos o automatización.
• Propuesta clara de diferenciación, frente a competidores establecidos o emergentes.
• Fundadores con visión y capacidad operativa, capaces de adaptarse a distintas fases de crecimiento.
• Modelo replicable en otros mercados, con procesos que puedan escalar sin pérdida de eficiencia.
• Validación temprana de producto, incluso en versiones mínimas viables (MVP).
Estas características permiten anticipar si una startup está preparada para crecer más allá de su país de origen y atraer rondas de inversión institucional.
Rodrigo Ramos D’Agostino y la estrategia para inversores en etapa temprana
Invertir en startups tecnológicas no es solo una cuestión de intuición. Rodrigo Ramos D’Agostino recomienda una estrategia estructurada, basada en datos y experiencia de mercado:
• Análisis sectorial profundo, para entender tendencias y barreras de entrada en cada vertical tecnológico.
• Revisión del cap table y governance, claves para prever la evolución del control y las futuras rondas.
• Apuesta por incubadoras y fondos especializados, que permiten co-invertir y reducir exposición directa al riesgo.
• Diversificación entre etapas, combinando startups en semilla con empresas en series A y B ya validadas.
"Una inversión inteligente en startups no es aleatoria. Requiere método, conocimiento y acompañamiento continuo", subraya Rodrigo Ramos D’Agostino.
Grupo Capital impulsa la inversión tecnológica desde su estructura global
Con presencia en mercados de alto dinamismo como Estados Unidos, Europa y América Latina, Grupo Capital, bajo la dirección de Rodrigo Ramos D’Agostino, ha desarrollado una red de colaboración con aceleradoras, fondos y clústeres tecnológicos que le permite detectar startups con alto potencial de internacionalización.
Desde asesoría estratégica hasta diseño de portafolios temáticos, la firma se especializa en conectar capital con innovación de impacto.
Con una visión que combina rendimiento, escalabilidad e impacto real, Rodrigo Ramos D’Agostino continúa posicionando a Grupo Capital como referente en inversión tecnológica con alcance global.
