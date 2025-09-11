El Roig Arena abre sus puertas en Valencia, el recinto cubierto más grande de España

Con una capacidad máxima de 20.000 personas, el recinto destaca por su tecnología de vanguardia: más de 1.700 m de pantallas LED, una pantalla exterior de 300 m, el videowall interior más grande y el marcador de mayor resolución de Europa.

La inversión en el Roig Arena , que acogió su primer concierto el pasado 6 de septiembre, asciende a 400 millones de euros, financiados íntegramente por Juan Roig , presidente de la cadena de supermercados Mercadona.

VALENCIA, España, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Roig Arena de Valencia ha abierto oficialmente sus puertas como el recinto cubierto más grande de España. Financiado íntegramente por Juan Roig, presidente de la cadena de supermercados Mercadona, el estadio tiene una capacidad para conciertos de hasta 20.000 personas y una capacidad deportiva de 15.600.

Diseñado para acoger todo tipo de eventos de entretenimiento, corporativos y deportivos los 365 días del año, Roig Arena fue concebido por el estudio de arquitectura estadounidense HOK y el estudio valenciano ERRE. El proyecto supone una inversión de 400 millones de euros, y se estima que los eventos que allí se celebren generarán un impacto económico de 150 millones de euros solo en gasto turístico para la ciudad.

Con más de 1.700 m de pantallas LED, Roig Arena es uno de los recintos tecnológicamente más avanzados de Europa. Cuenta con una pantalla LED para exteriores de 300 m construida con tecnología de alta resistencia, el marcador de mayor resolución de Europa y un videowall interior de 76 metros de largo, el más grande del continente. Una de las características más distintivas del recinto es su fachada, que se puede videoiluminar gracias al sistema de iluminación LED instalado en las 8.600 lamas cerámicas que lo componen. Este sistema permite coordinar la iluminación y las secuencias de vídeo para crear efectos visuales espectaculares. El recinto también destaca por su compromiso con la sostenibilidad, con una planta solar fotovoltaica instalada en su cubierta.

En el momento de la inauguración, el 75% de las entradas para conciertos ya se habían vendido, con 15 espectáculos agotados, incluido uno de Hans Zimmer. Algunos de los artistas internacionales que también actuarán en Roig Arena incluyen a Anuel AA, Roxette y The Waterboys.

Se esperan más de un millón de visitantes durante el primer año de funcionamiento de la arena. El Roig Arena también será sede de los primeros equipos del Valencia Basket Club, tanto en la liga nacional como en la Euroliga.

"España cuenta ahora con un recinto equipado con la última tecnología y preparado para acoger los mejores eventos nacionales e internacionales", ha señalado Víctor Sendra, Director General de Roig Arena.

El local también cuenta con una amplia oferta gastronómica de gran calidad: Poble Nou, un restaurante de cocina valenciana que sirve paellas al horno de leña cocinadas en el lugar, Ultramarinos Roig, platos tradicionales y tapas servidas en un ambiente más relajado; y El Mercat de Roig Arena, que cuenta con seis locales de comida con una amplia variedad de opciones culinarias.

El sábado 6 de septiembre, un total de 20 artistas inauguraron el escenario del Roig Arena con Bravo, Nino, el mayor homenaje jamás realizado al cantante Nino Bravo. Con las entradas agotadas, el espectáculo marcó el inicio oficial de la andadura del Roig Arena.

