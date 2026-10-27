ROKAE entrega su brazo robótico humanoide número 10.000 con control de fuerza

(Información remitida por la empresa firmante)

Este hito pone de relieve su adopción en el sector industrial, con robots de ROKAE implementados en la fábrica faro de Schaeffler en China.

BEIJING, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- ROKAE Robotics (HKEX: 3752) ha entregado su brazo humanoide número 10.000 con control de fuerza, lo que supone un hito en el despliegue comercial de hardware robótico para la IA integrada.

En septiembre, una unidad emblemática salió de la línea de montaje en el centro de producción de ROKAE, situado en la provincia de Shandong. Esta cifra se refiere exclusivamente a la línea de brazos robóticos humanoides con control de fuerza de ROKAE, sin incluir sus robots industriales y colaborativos, que ya están presentes en más de 40 países y regiones.

La tecnología de ROKAE también se emplea en el ámbito de la fabricación industrial. En la fábrica faro de Schaeffler en Taicang, China, se utilizan cinco robots humanoides con ruedas Helios de ROKAE, equipados con brazos humanoides con control de fuerza de la serie AR, en una línea de montaje destinada a componentes para robots humanoides. Estos robots realizan tareas como la manipulación de piezas, el ensamblaje y la inspección, lo que demuestra la aplicación de sistemas robóticos con control de fuerza en entornos de producción reales.

Según datos de la propia empresa, más de 80 socios industriales han integrado los brazos humanoides con control de fuerza de ROKAE en sus procesos de producción.

"El número en sí nos importa menos que la confianza detrás de él", dijo Tuo Hua, fundador y consejero delegado de ROKAE Robotics. "No hay atajos en el control de fuerza. Alcanzar 10.000 unidades significa ofrecer un rendimiento consistente en todo el hardware, algoritmos de control y procesos de fabricación a escala".

Basándose en más de una década de experiencia en tecnología de control de fuerza, los brazos humanoides de la serie AR de ROKAE brindan control de fuerza en cada articulación, lo que permite una interacción precisa y receptiva con los objetos y su entorno. Con unas medidas de solo 213 145,5 45 mm, el controlador MAC compacto puede controlar las siete articulaciones de un solo brazo, las 14 articulaciones de un par de brazos o más de 20 articulaciones de un robot humanoide, según la configuración.

La cartera de ROKAE también incluye articulaciones integradas controladas por fuerza de la serie HSA, el sistema de control de IA incorporado iNex y robots humanoides con ruedas Helios. Para fabricantes y desarrolladores de robótica que exploran la IA incorporada, visite https://www.rokae.com/en para más información.

Acerca de ROKAE Robotics

Fundado en 2014, ROKAE Robotics (HKEX: 3752) desarrolla robots industriales, robots colaborativos flexibles y robots inteligentes dotados de cuerpo físico. La empresa atiende a más de 1.000 clientes corporativos en más de 40 países y regiones, proporcionando hardware robótico y soluciones de control para la automatización industrial y aplicaciones de IA incorporada en sistemas físicos.

Consultas comerciales

Para obtener información sobre productos, realizar consultas técnicas o explorar oportunidades de colaboración comercial:

Email: sales@rokae.com

Sitio web: https://www.rokae.com/en

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/rokae-entrega-su-brazo-robotico-humanoide-numero-10-000-con-control-de-fuerza-302918366.html