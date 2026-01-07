Rokid lanza las primeras gafas inteligentes con ecosistema abierto de IA del mundo (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Rokid lanza las primeras gafas inteligentes con ecosistema abierto de IA del mundo: ultraligeras, de prescripción y diseñadas para funcionar con ChatGPT, Qwen, DeepSeek y más

Una plataforma de gafas con IA de 38,5 gramos, sin pantalla, con arquitectura de doble chip y un enfoque global en la accesibilidad, que integra la IA en el uso diario y acelera la adopción generalizada de gafas inteligentes.

LAS VEGAS, 7 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Rokid, un pionero mundial en interacción persona-computadora y gafas con inteligencia artificial, presenta hoy Rokid Ai Glasses Style en CES 2026. Style son unas gafas con inteligencia artificial sin pantalla y centradas en la voz, diseñadas para usarse durante todo el día, que combinan un ecosistema de inteligencia artificial abierto, un diseño que prioriza la prescripción, una arquitectura de doble chip y un fuerte compromiso con la accesibilidad global.

Con un peso de tan solo 38,5 gramos, Style se encuentra entre las gafas de IA más ligeras y completas del mercado. Diseñadas como gafas premium en lugar de un dispositivo, representan la respuesta de Rokid al dilema recurrente de la industria: cómo ofrecer una potente funcionalidad de IA sin sacrificar la comodidad, el estilo ni la duración de la batería.

Tras más de una década centrada exclusivamente en la RA y las gafas inteligentes, Rokid posiciona a Style como un paso decisivo hacia lo que muchos líderes de la industria describen ahora como la próxima gran revolución en la informática personal: el "momento iPhone" de las gafas de IA. Como señaló el visionario tecnológico Kevin Kelly durante una reciente visita a Rokid: "Las gafas inteligentes serán el próximo iPhone".

Por qué es importante: el primer ecosistema de IA abierto del mundo sin dependencia de las gafas

A diferencia de la mayoría de las gafas inteligentes limitadas a un único modelo de IA o conjunto de servicios regional, Rokid Ai Glasses Stylese basa en una estrategia de IA abierta y global.

Style es compatible con múltiples motores de IA, como ChatGPT, DeepSeek y Qwen, y se integra con servicios globales como Google Maps y Microsoft AI Translation, lo que permite el uso de la IA en diferentes regiones e idiomas sin depender de un ecosistema específico.

Más allá de los modelos de IA, Rokid se compromete a establecer alianzas globales abiertas. En China, Rokid ya ha conectado servicios como pagos, seguros, transporte, control de vehículos y salud, y ha lanzado una Tienda de Agentes de IA, una plataforma orientada a desarrolladores que permite que agentes de IA de terceros se ejecuten de forma nativa en gafas inteligentes.

Este ecosistema abierto se expandirá gradualmente a los mercados internacionales, reforzando la visión de Rokid de una IA sin fronteras, flexible y controlada por el usuario.

Lo que distingue a Style: el ecosistema de lentes y prescripciones más completo de la industria

La compatibilidad con prescripciones no es un complemento, sino una parte fundamental del diseño de Style.

Rokid presenta un servicio integral de prescripciones en línea a nivel mundial, abordando una de las mayores barreras de adopción en el sector de las gafas inteligentes. Style admite un rango de corrección desde plano hasta 15.00D, que abarca:

Miopía

Astigmatismo

Presbicia

Lentes progresivas

Lentes funcionales (fotocromáticas, tintadas, luz azul, UV, polarizados, antirreflejos)

Style presenta lentes ultrafinas con recubrimientos antirayaduras y lentes fotocromáticas dinámicas, disponibles en seis opciones de color, que permiten pasar de gafas transparentes para interiores a elegantes gafas de sol para exteriores en aproximadamente 25 segundos.

A través de la plataforma global de prescripción de Rokid, los usuarios pueden cargar sus prescripciones en línea y recibir lentes personalizadas en un plazo de 7 a 10 días, con entrega directa a domicilio.

"Las gafas con IA se están convirtiendo en la interfaz más natural para la próxima era de la informática. La claridad es un derecho humano fundamental", afirmó Zoro Shao, director general global de Rokid. "Con Style, nuestro objetivo es simple: hacer que la IA avanzada sea realmente utilizable, cómoda y accesible para la vida diaria. Y nos aseguramos de que los requisitos de prescripción nunca limiten el acceso del usuario a la información y la tecnología".

Innovación principal: cuatro innovaciones pioneras a nivel mundial que establecen nuevos estándares en la industria para las gafas con IA

Rokid ha sido pionero en tecnologías fundamentales que ahora se están convirtiendo en la norma de la industria. Con Style, la compañía presenta o desarrolla cuatro innovaciones pioneras a nivel mundial:

Style admite interacción por voz en 12 idiomas y traducción en 89, además de entrada multimodal que incluye comandos de voz, controles físicos, gestos con la cabeza y atajos de IA. Los usuarios pueden asentir para responder llamadas, negar con la cabeza para finalizarlas y activar funciones de IA predefinidas de forma rápida y con manos libres.

Diseñado para el uso diario: comodidad ultraligera, batería que dura todo el día y óptica premium

Con 38,5 gramos (1,36 oz), Style es significativamente más ligero que productos similares (por ejemplo, Meta Ray-Ban Gen 1 con 49 g; Gen 2 con 51-53 g), lo que lo hace realmente práctico durante todo el día.

Diseñado para lucir y sentirse como unas gafas premium, Style cuenta con:

Bisagras de aleación de titanio de grado aeronáutico

Plaquetas nasales de silicona líquida con amortiguación de aire

Diseño clásico de montura en forma de D

Gracias a su arquitectura de doble chip, Style ofrece hasta 12 horas de uso diario típico y más de 24 horas de tiempo en espera con una sola carga.

Diseñadas para la personalización diaria de Style y para creadores: Imágenes de triple formato sin concesiones

Style ofrece dos colores de montura (negro azabache y gris translúcido) junto con diversas opciones de lentes, lo que permite a los usuarios adaptar las gafas a la moda, la iluminación, las actividades o el estado de ánimo.

Equipadas con un sensor Sony de 12 MP, audio de oído abierto, imágenes avanzadas y captura 4K, Style presenta un sistema de imágenes de triple formato listo para creadores: 3:4/4:3/9:16.

A diferencia de la mayoría de las gafas inteligentes que solo admiten un formato de captura, Style permite contenido instantáneo y compatible con plataformas como Instagram, TikTok, YouTube y más, sin necesidad de recortar ni post-edición.

Además, Style permite grabar vídeo de forma continua hasta 10 minutos, superando considerablemente el límite habitual de unos 3 minutos de productos comparables como Meta Ray-Ban.

Ya sea para capturar escenas cinematográficas, momentos en formato cuadrado o contenido social vertical, los usuarios pueden cambiar de formato fácilmente, garantizando que cada toma esté lista para la plataforma sin necesidad de recortar ni post-edición. Esto le otorga a Rokid una importante ventaja competitiva en el sector de las gafas inteligentes para creadores.

Precios competitivos y disponibilidad

Diseñadas para equilibrar el dilema del "triángulo imposible" de la industria: portabilidad y comodidad, funcionalidad y rendimiento, y larga duración de la batería, Style integra interacción multimodal con IA, óptica graduada de precisión y ligereza, con un precio de venta global desde 299 dólares (sin impuestos).

Para abordar el alto coste de las lentes graduadas, Rokid ofrece un "Paquete Dorado", que incluye lentes graduadas de índice 1.60 con funcionalidad fotocromática. Mientras que dispositivos comparables de otras marcas (por ejemplo, Meta Ray-Ban) pueden costar más de 579 dólares, el Paquete Dorado Rokid Style tiene un precio de 398 dólares, lo que hace que las gafas con IA compatibles con prescripción avanzada sean más accesibles.

Las gafas Rokid Ai Glasses Style están disponibles para reserva, con una oferta anticipada que permite a los clientes realizar un depósito de 1 dólar y recibir un descuento de 20 dólares. Este período de reserva precede al lanzamiento global oficial en línea el 19 de enero de 2026, cuando el producto estará disponible a través del sitio web global de Rokid, así como en canales minoristas seleccionados en línea y fuera de línea en todo el mundo.

En su lanzamiento, Style debutará en Negro Azabache, con una segunda combinación de colores, Gris Translúcido, prevista para marzo de 2026. Juntas, las dos opciones de color reflejan la filosofía de diseño y el eslogan de producto de Rokid: "El doble de estilo", que fusiona la funcionalidad de las gafas inteligentes con una estética de moda dual.

"No dejar a nadie atrás": un compromiso con las gafas con IA para el bien social y la accesibilidad

Con el objetivo de democratizar la tecnología para las personas con discapacidad visual, Rokid también anunció una iniciativa de accesibilidad destinada a apoyar a los usuarios ciegos y con baja visión, reconociendo que las gafas con IA basadas en audio pueden servir como "ojos digitales". Los clientes que compren Style para un usuario con discapacidad visual recibirán un subsidio de 20 dólares, lo que reducirá el precio a 279 dólares, con promociones de lanzamiento adicionales que reducirán aún más el coste.

"A nivel mundial, más de mil millones de personas tienen problemas de visión; 43 millones son completamente ciegas y dos tercios viven en la región Asia-Pacífico. No necesitan pantallas ni pantallas de realidad aumentada (RA). Necesitan con urgencia unas gafas con IA ligeras, duraderas y con potentes capacidades de percepción que les sirvan de "ojos". Esta es una de las razones principales por las que aceleramos el lanzamiento de Style", afirmó Zoro Shao, director general global de Rokid.

"La tecnología no debería ser solo un juguete para unos pocos; debería ser una luz en la vida de todos", añadió Zoro. "Nuestra misión es no dejar a nadie atrás".

Una década centrada en las gafas de RA: acelerar la adopción generalizada de las gafas con IA

Rokid ha dedicado más de una década exclusivamente a las gafas inteligentes. En 2025, la compañía lanzó Rokid Glasses, las gafas de IA y RA con pantalla y funciones completas más ligeras del mundo, estableciendo un récord mundial en el mercado de la Realidad Extendida (XR) con más de 6 millones de dólares recaudados. En diciembre, comenzó a distribuir unidades de producción en masa a nivel mundial, lo que demuestra la capacidad de Rokid para pasar de la innovación a la implementación en el mundo real.

Aprovechando este impulso, Rokid Ai Glasses Style elimina las últimas barreras para la adopción en masa (peso, coste, compatibilidad con prescripciones y apertura del ecosistema), acelerando la transición de las gafas con IA de los primeros usuarios a los usuarios habituales.

Acerca de Rokid

Fundada en 2014, Rokid es pionera mundial en realidad aumentada (RA) e IA, centrada en la creación de gafas inteligentes centradas en el usuario que integran la inteligencia artificial a la perfección en la vida cotidiana. Como una de las primeras empresas innovadoras de la industria, la empresa es ampliamente reconocida como la primera en ofrecer gafas inteligentes con acceso abierto y global a la IA, lo que permite la traducción en tiempo real y la interacción con la IA en diferentes plataformas y regiones.

Rokid presta servicios a consumidores, desarrolladores y usuarios empresariales a nivel mundial y alberga la mayor comunidad de desarrolladores de XR de China, con más de 20.000 desarrolladores registrados y 5.000 socios empresariales. Reconocida por su excelencia en ingeniería y diseño, Rokid ha recibido el Premio a la Innovación CES durante tres años consecutivos y el Premio de Diseño iF alemán en cinco ocasiones.

