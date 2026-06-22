(Información remitida por la empresa firmante)

-Rokid llega a París VivaTech 2026 y se asocia con Krysto para ampliar la disponibilidad de gafas inteligentes en Francia

PARIS, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Rokid, pionera mundial en gafas inteligentes con IA e interacción persona-ordenador, participó por primera vez en VivaTech 2026, la principal feria mundial de innovación. Además de exponer en el recinto ferial de VivaTech, Rokid formó parte del Showcase de los Campos Elíseos, con motivo de su décimo aniversario.

En el evento, Rokid demostró cómo la combinación de su ecosistema abierto de IA y el diseño de sus gafas inteligentes está mejorando la productividad y la vida cotidiana. Sus productos estrella —las gafas Rokid con pantallas Micro-LED y las gafas Rokid AI Neo sin pantalla— han ayudado a usuarios en más de 100 países con funciones como traducción en tiempo real en 89 idiomas, transcripción y búsqueda visual mediante múltiples asistentes de IA. Ahora, estos productos están disponibles oficialmente en el mercado francés.

Democratizar el acceso a la tecnología ha sido la misión de Rokid desde sus inicios. Para facilitar el acceso a sus innovaciones, Rokid se asocia con Krys, la prestigiosa cadena de tiendas parisina, llevando su gama completa de productos al comercio físico. Esta alianza no solo aumenta la disponibilidad y el soporte para lentes graduadas, sino que también fortalece la cadena de suministro europea de Rokid, preparándola para el éxito futuro.

Además, las gafas Rokid estarán disponibles en las principales tiendas online locales, como Fnac, Darty, Cidiscou y próximamente Boulanger.

"Nuestra participación en VivaTech supuso otro hito para nuestra estrategia en Europa", declaró Zoro Shao, director general de Rokid Global. "Junto a entusiastas de la tecnología, nos entusiasmó conocer a líderes y expertos del sector. Su interés común marca una clara pauta: las gafas inteligentes son ahora una herramienta de uso diario, y su potencial aún está por descubrirse".

La presencia de Rokid en París se produce poco después de su entrada en el mercado alemán en abril de 2026, lo que supone el primer paso de la compañía en Europa. Las gafas Rokid también recaudaron recientemente cerca de 4.000.000 de dólares en la plataforma japonesa de financiación colectiva Makuake, convirtiéndose en el producto más esperado de la plataforma. La fuerte demanda global se refleja en el buen rendimiento de Rokid.

Las gafas Rokid estarán disponibles por 799 €, y las Rokid Ai Glasses Neo por 449 €.

Acerca de Rokid

Fundada en 2014, Rokid es pionera mundial en realidad aumentada (RA) e inteligencia artificial (IA), integrando la inteligencia de forma fluida en la vida cotidiana. La compañía ha presentado el primer ecosistema de IA abierto para dispositivos portátiles, arquitectura de doble chip, interacción por voz multilingüe, accesos directos de IA intuitivos y gafas inteligentes con pantalla producidas en masa.

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