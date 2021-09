Rolwind espera obtener adjudicación de un significativo número de GWs junto a Matrix Renewables

En febrero de 2021, Rolwind Renovables y Matrix Renewables acordaron invertir en 150 MW en fase final de desarrollo y adicionalmente desarrollar un portfolio de al menos 1 GW con "Ready to Build" esperado 2024-2025

El acuerdo entre ambas compañías tiene como objetivo seleccionar no sólo aquellos proyectos de mayor potencial sino también aquellos donde sea posible hibridar con varias tecnologías y con un alto compromiso social y económico con el entorno seleccionado.



Este acuerdo con Matrix, la plataforma global de energía renovable creada por TPG, supone un importante impulso para la compañía española Rolwind, que lleva apostando por las energías renovables desde sus primeras instalaciones eólicas en Panamá y España, hace 15 años. Desde 2006 ha participado en más de 210 parques eólicos y más de 60 plantas fotovoltaicas; un total que supera los 5 GW de potencia gestionada y desarrollada a nivel nacional e internacional. Con vistas al futuro inmediato, Rolwind está preparando adicionalmente una cartera de hasta 2 GW nuevos de cara a los próximos concursos de capacidad en España, donde implementará un ambicioso plan industrial acorde con las nuevas exigencias de asignación, respeto medioambiental, repercusión económica directa en la población de los municipios a instalar los proyectos, becas de formación, etc. Actualmente Rolwind dispone de acuerdos con más de 9.000 hectáreas para desarrollos de proyectos renovables y más de 3.000 hectáreas en negociaciones en curso.



Un valioso know how que Rolwind aporta a la revolución verde española e internacional a través de su experiencia, de sus proyectos en los diversos campos de las energías renovables y de sus acuerdos con grandes compañías multinacionales, como es el caso de esta importante asociación con Matrix Renewables. Desde su nacimiento en 2006, Rolwind ha impulsado el papel de nuestro país en la carrera de las energías limpias, el desarrollo sostenible y el consumo responsable, apostando por un mix energético renovable global que abarca energía eólica, fotovoltaica, hidrógeno verde, storage y puntos de recarga para vehículos eléctricos.



