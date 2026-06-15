Roma elige un queso de Cuenca como Mejor Queso de Oveja Internacional

Mejor queso oveja Internacional Roma - Quesos Villarejo

(Información remitida por la empresa firmante)

El Añejo 24 Meses de Quesos Villarejo obtiene el máximo reconocimiento en la categoría internacional de quesos de oveja del Concorso Internazionale Premio Roma 2026

Cuenca, 15 de junio de 2026.- El queso Añejo 24 Meses elaborado por Quesos Artesanos Villarejo ha sido reconocido como Mejor Queso de Oveja Internacional en el Concorso Internazionale Premio Roma 2026, uno de los certámenes agroalimentarios más prestigiosos de Italia.



El reconocimiento convierte al Añejo 24 Meses en el queso de oveja mejor valorado por el jurado internacional del certamen dentro de su categoría, situando una vez más a la provincia de Cuenca en el mapa de la excelencia quesera internacional. Este logro pone en valor la calidad de un queso elaborado artesanalmente en Villarejo de Fuentes, una pequeña localidad de la provincia de Cuenca con una larga tradición quesera.



El Añejo 24 Meses es un queso elaborado con leche de oveja y sometido a una larga maduración de dos años, un proceso que permite desarrollar una extraordinaria complejidad aromática, una textura firme y elegante y un sabor intenso con una gran persistencia en boca. Cada pieza requiere paciencia, experiencia y un exhaustivo control durante todo el proceso de afinado para alcanzar las características que lo han convertido en una de las referencias más reconocidas de la quesería.



Este reconocimiento internacional llega además en un momento especialmente destacado para Quesos Villarejo. Recientemente, la empresa también ha sido premiada en los Premios Cincho 2026, uno de los concursos queseros más importantes de España, donde obtuvo la Medalla de Oro para su Tierno de Oveja San Blas y la Medalla de Plata para su Curado al Resolí.



Con el reconocimiento obtenido en Roma y los galardones logrados en los Premios Cincho, Quesos Villarejo continúa ampliando una trayectoria que supera ya el centenar de premios nacionales e internacionales. Entre ellos destacan las seis distinciones consecutivas de tres estrellas obtenidas por su queso Curado en Miel y Orégano en los Superior Taste Awards de Bruselas, uno de los reconocimientos al sabor más prestigiosos del mundo.



"Estos reconocimientos son el resultado del trabajo diario de todo nuestro equipo y del compromiso con una forma de elaborar queso basada en la calidad, la paciencia y el respeto por nuestras raíces. Que un queso elaborado en Villarejo de Fuentes sea reconocido en Italia y siga cosechando éxitos en los principales certámenes nacionales e internacionales es un motivo de enorme satisfacción para todos nosotros", señalan desde Quesos Villarejo.



Fundada en 1987, Quesos Artesanos Villarejo mantiene una filosofía basada en la elaboración artesanal de quesos de oveja, el respeto por la tradición quesera manchega y la búsqueda constante de la excelencia. Actualmente sus productos están presentes tanto en el mercado nacional como en diversos mercados internacionales, llevando el nombre de Cuenca y Castilla-La Mancha a consumidores de todo el mundo.

Contacto

Emisor: Quesos Villarejo

Nombre contacto: Diego Álvarez

Descripción contacto: Director Comercial Quesos Villarejo

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