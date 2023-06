El ron Appleton Estate Jamaica lanza 17 Year Old Legend (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- El ron Appleton Estate Jamaica lanza 17 Year Old Legend, rindiendo homenaje al ron icónico del cóctel original Mai Tai

Basado en la fórmula original del espíritu legendario, 17 YEAR OLD LEGEND es una mezcla exquisita e histórica que ofrece un sabor único en la vida de la historia de los cócteles.

ST. ELIZABETH, Jamaica, 17 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Appleton Estate, líder mundial en rones añejos premium, anuncia el lanzamiento de la edición limitada 17 Year Old Legend, una recreación fiel y exclusiva del legendario ron de 17 años elaborado por J. Wray & Nephew en el Estado en la década de 1940. El J. Wray & Nephew 17 años es conocido en todo el mundo como la inspiración histórica para la creación del cóctel Mai Tai. El ron se ha convertido en una de las botellas más buscadas del mundo, y hoy, un tributo a esta leyenda de la historia de los cócteles regresa al escenario mundial como una oferta limitada: buenas noticias tanto para los conocedores del ron como para los entusiastas de los cócteles clásicos.

Appleton Estate 17 Year Old Legend es un emblema de la historia inigualable de la destilería en la elaboración de rones añejos excepcionales. Haciendo referencia a fórmulas y manuscritos originales, la legendaria Master Blender Joy Spence creó este lanzamiento único utilizando cuatro destilados muy raros reservados para descansar en el Estado para recrear mejor el perfil de sabor de la preciada mezcla dorada. 17 Year Old Legend es el regalo de una de las bibliotecas de ron envejecido más antiguas del mundo, y pronto será una joya de las mejores colecciones de ron. Debido a la rareza de los destilados, solo hay 1.500 botellas disponibles en todo el mundo, que nunca más se volverán a producir.

Para aquellos bartenders a la vanguardia del movimiento emergente de cócteles Tiki en la década de 1940, el J. Wray & Nephew 17 Year Old era uno de los rones más buscados en el mundo y estableció el estándar de oro, apreciado por su color dorado y sensual, notas altas ahumadas y naranjas. En 1944, en California, lejos de las costas tropicales de Jamaica, cuenta la leyenda que este exquisito licor cautivó la imaginación de un notable bartender en particular: Victor Bergeron, fundador del famoso bar Trader Vic's en San Francisco. Mientras experimentaba con amigos, se dice que buscó una botella de ron de 17 años, mezclado por J. Wray & Nephew, que se convertiría en su ron preferido. De cuerpo medio, hermoso y dorado, los matices evocaban el sol de Jamaica. Protector para no dominar esta mezcla especial, Victor la combinó con una gama sutil de ingredientes para complementar las notas altas del ron. Compartido con sus amigos de Tahití, fue declarado 'Maita'i roa a'e', o simplemente traducido, 'el mejor', y así nació una leyenda.

Hoy, Appleton Estate se enorgullece de rendir homenaje a este espíritu perdurable. Producido en la destilería de ron en funcionamiento continuo más antigua de Jamaica, la mezcla icónica se envejece un mínimo de 17 años en el clima fértil y tropical de la isla. Los rones Appleton Estate envejecen casi tres veces más rápido que los licores envejecidos en climas más fríos, lo que permite que se desarrollen sabores más ricos y completos en un período más corto; de hecho, la edad mínima de 17 años en el clima tropical de Jamaica equivale a más de 50 años de envejecimiento en un clima más frío. Elaborado con agua filtrada con piedra caliza jamaicana, sin sabores añadidos, 17 Year Old Legend muestra ricas notas de pera caramelizada y plátano, que se mezclan con notas cálidas de nuez, roble y hierbas florales. El crescendo de cuerpo completo culmina en un final persistente y suave como la seda. El preciado líquido se encuentra en la icónica botella de vidrio de la marca, con una interpretación tropical de los códigos visuales de Appleton Estate en la etiqueta del cuello y la caja de regalo, lo que ejemplifica el rol de este lanzamiento como un verdadero sabor del lujo jamaicano.

"Con nuestro 17 Year Old Legend, sabíamos que teníamos una historia especial que contar", dijo Joy Spence, Master Blender en Appleton Estate. "Este proyecto ha tardado años en desarrollarse y verdaderamente es uno de los más desafiantes de mi carrera. Al recrear cuidadosamente el hermoso perfil de sabor del ron original, hemos creado una expresión que es un tributo a nuestra propia herencia, y al legado de la coctelería clásica".

Se han producido 1.500 botellas de esta expresión especial y están disponibles para la venta. A partir del 17 de mayo de 2023, 36 NFT canjeables por botellas de Appleton Estate 17 Year Old Legend estarán disponibles en BlockBar.com. Appleton Estate ha colaborado con la artista visual jamaicana, Oneika Russell, para desarrollar el arte de cada NFT exclusivo de BlockBar, una novedad de Appleton Estate.

17 Year Old Legend también estará disponible en minoristas premium selectos a partir de junio de 2023, en Estados Unidos, Jamaica, Reino Unido, Francia, Italia, República Checa, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Singapur , Taiwán, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Japón y Hong Kong por 500 dólares SRP.

APPLETON ESTATE 17 YEAR OLD LEGEND MAI TAI

2 oz. Appleton Estate 17 Year Old Legend5 oz zumo de lima5 oz. curavao naranja5 oz sirope de horchata (almendra)

Combinar en una coctelera llena de hielo (triturado y en cubitos)Agitar bien y enfriar. Verter en un vaso old fashioned doble.Adornar con una cáscara de lima y una ramita de menta fresca

Para más información visite: www.appletonestate.com y www.camparigroup.com.

ACERCA DE APPLETON ESTATE Ubicado en el corazón de Jamaica, en el hermoso y exuberante Nassau Valley, se encuentra Appleton Estate. Durante más de 270 años, hemos estado elaborando rones auténticos y premium utilizando tradiciones consagradas que se han transmitido de generación en generación. Desde la caña hasta el cóctel, nuestros rones aclamados por la crítica son creados por el medio ambiente, los ingredientes y las prácticas que son exclusivas de nuestra finca. Nuestro terreno, con su clima ideal, suelo fértil y topografía, el manantial natural que suministra nuestra agua para la fermentación, hasta la destilación, el envejecimiento y la mezcla, todo se combina para producir rones deliciosos y vivos, vívidos y profundos con sabores y aromas complejos.

La colección de ron Appleton Estate incluye el ron Signature, el ron Reserve de 8 años, el ron Rare Casks de 12 años, el ron Black River Casks de 15 años y el ron Nassau Valley Casks de 21 años. Exhibiendo el renombrado inventario de ron añejo del Estado, ofertas de edición limitada, tales como: ron Jamaica de 30 años y reserva de independencia jamaicana de 50 años. Además, en 2017, Appleton Estate presentó Joy Anniversary Blend, un ron de edición limitada de 25 años, para celebrar el vigésimo aniversario de Joy Spence como la primera mujer Master Blender en la industria de las bebidas espirituosas.

