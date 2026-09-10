Ronda celebra la I Edición del Mundial del Jamón con Valle de los Pedroches como ganador

Ronda cierra la I Edición del Mundial del Jamón con Valle de los Pedroches como ganador del título al "Mejor Jamón del Mundo" - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

La primera edición del Mundial del Jamón ha reunido durante tres jornadas a miles de personas en torno a cuatro de los grandes territorios productores de jamón ibérico: Guijuelo, Extremadura, Jabugo y Valle de los Pedroches

Los Premios “Amantes del Jamón” reconocieron, entre otros, a la alcaldesa de Ronda, Jose Luis “El Turronero”, Fran Rivera y Tana Rivera

Ronda (Málaga), 10 de septiembre de 2026 – Ronda ha puesto el broche final a la primera edición del Mundial del Jamón, una cita que durante tres jornadas ha convertido a la ciudad en epicentro mundial de la cultura del jamón y que ha reunido a miles de personas en el Convento de Santo Domingo.

El gran protagonista de esta primera edición ha sido el Valle de los Pedroches, que se ha alzado con el título de “Mejor Jamón del Mundo”, convirtiéndose en el primer ganador de la historia del Mundial del Jamón impulsado por Enrique Tomás. El territorio cordobés se ha impuesto a otros tres grandes referentes de la producción de jamón ibérico: Guijuelo, Extremadura y Jabugo.

La competición ha permitido a los asistentes conocer y degustar jamones procedentes de estos cuatro territorios, poniendo de manifiesto la riqueza, diversidad y singularidad de las diferentes zonas que forman parte de la cultura del jamón ibérico.

Un Mundial que ha reunido a miles de personas

Durante las tres jornadas de celebración, miles de personas han pasado por el Convento de Santo Domingo para acercarse al mundo del jamón, conocer a los diferentes productores participantes y disfrutar de una experiencia gastronómica en torno a uno de los productos más reconocidos de la gastronomía española.

El concurso ha contado con ocho productores finalistas procedentes de Guijuelo, Jabugo, Extremadura y Los Pedroches, poniendo de manifiesto la diversidad de territorios y estilos que conviven dentro de la cultura del jamón ibérico.

Los participantes han sido Chacinerías Díaz y Aljomar, por Guijuelo; Consorcio de Jabugo y Micsa (Hnos. Velázquez), por Jabugo; Señorío de Montanera y Montesano, por Extremadura; e Ibedul y Sierra Morena, por Los Pedroches.

La experiencia ha permitido al público descubrir las características propias de cada origen y acercarse a las diferentes tradiciones que existen detrás de uno de los grandes productos gastronómicos de España.

Los Premios “Amantes del Jamón” protagonizaron la jornada de ayer

La jornada del sábado, 5 de septiembre, tuvo también como protagonistas a los Premios “Amantes del Jamón”, que reconocen a personalidades nacionales e internacionales por su pasión y vinculación con este producto y por contribuir a proyectarlo más allá de nuestras fronteras.

A las 13:30 horas, la alcaldesa de Ronda Mª de la Paz Fernández y Jose Luis “El Turronero” recibieron sus respectivas Medallas de Oro “Amantes del Jamón”, en un acto celebrado en el marco del Mundial y que puso en valor su vinculación con la ciudad y con la cultura y tradiciones españolas.

Ya por la tarde, a las 22 horas, después de la emblemática Goyesca, tuvo lugar una segunda entrega de Medallas de Oro en la que fueron reconocidos Fran Rivera y Tana Rivera, durante un encuentro celebrado en el Convento de Santo Domingo y previo a la Cena de Gala de la Goyesca.

Fran Rivera ya había participado en la presentación del Mundial del Jamón, donde destacó que la iniciativa le parecía “una idea única y brillante” y que suponía “un honor que coincida con la goyesca”.

Entre las personalidades reconocidas con las Medallas de Oro “Amantes del Jamón” se encuentran también Joan Manuel Serrat, mientras que se han anunciado cinco reconocimientos internacionales para Brad Pitt, Georgina Rodríguez, Antonio Banderas, David Bisbal y Elsa Pataky.

Ronda, capital mundial del jamón

Con esta primera edición, Ronda ha acogido durante tres días una celebración que ha reunido a productores, profesionales, expertos, personalidades y amantes del jamón, con una programación destinada a acercar al público la riqueza y diversidad de este producto y reivindicar el valor de los diferentes territorios que forman parte de su historia.

El Convento de Santo Domingo se ha convertido así en el punto de encuentro de esta primera edición, permitiendo al público conocer diferentes productores y referencias, acercarse a la cultura del jamón y disfrutar de una experiencia de degustación.

El triunfo del Valle de los Pedroches pone el broche de oro a una primera edición que nace con vocación de continuidad y que aspira a consolidarse como una cita anual de referencia en torno al jamón, sus territorios y sus productores.

Con esta primera edición, el Mundial del Jamón da así un primer paso para contribuir a posicionar el jamón ibérico como uno de los grandes embajadores gastronómicos de España a nivel internacional.

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