(Información remitida por la empresa firmante)

- Rönesans, incluida entre las 50 principales empresas contratistas internacionales del mundo por undécimo año consecutivo

Engineering News-Record (ENR) ha publicado su lista de 2026 de los "250 principales contratistas internacionales", uno de los referentes mundiales más respetados del sector de la construcción.

Basada en los ingresos generados fuera de los países de origen de las empresas, la lista sitúa a Rönesans entre los 50 principales contratistas internacionales del mundo por undécimo año consecutivo.

ESTAMBUL, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- A lo largo de más de tres décadas de operaciones internacionales, Rönesans ha completado más de 1.000 proyectos en cerca de 40 países y ha generado 50.000 millones de dólares estadounidenses en ingresos por proyectos internacionales hasta la fecha. En colaboración con 3.500 fabricantes y subcontratistas turcos, la empresa también lleva la experiencia en ingeniería, la capacidad de producción y los servicios de Turquía a mercados de todo el mundo.

La clasificación de ENR se basa en los ingresos generados fuera del mercado de origen de la empresa; por tanto, refleja mejor su capacidad para adjudicarse proyectos y competir a nivel internacional que su tamaño global. Precisamente ahí radica lo destacable de la trayectoria de Rönesans: la compañía lleva ya 11 años consecutivos entre las 50 primeras y mantiene una posición sólida también entre las empresas constructoras europeas.

Este logro tiene un peso especial para Rönesans, ya que su historia comenzó fuera de Turquía. La empresa se forjó un nombre expandiéndose internacionalmente y compitiendo directamente con algunas de las mayores firmas del mundo, para luego trasladar esa experiencia a su país de origen e invertir en Turquía. Rönesans apareció por primera vez en la clasificación de ENR en 2006, ocupando el puesto 86.

Hasta la fecha, Rönesans ha colaborado con 3.000 fabricantes y 500 subcontratistas con sede en Turquía en sus proyectos internacionales. En el conjunto de sus operaciones internacionales, la empresa ha empleado a 28.853 profesionales turcos —incluidos 3.500 ingenieros y arquitectos— y la plantilla total que ha participado en estos proyectos ha alcanzado las 271.888 personas.

El doctor Erman Ilıcak, entre los 50 principales contratistas internacionales del mundo durante once años

Reflexionando sobre la trayectoria internacional de Rönesans a lo largo de más de tres décadas, el doctor Erman Ilıcak, presidente emérito de Rönesans Holding, dijo:

"Once años es mucho tiempo para mantenerse firme. En ese periodo, el mundo cambió más de una vez: vivimos una pandemia, estallaron guerras, nos golpeó una crisis energética y las condiciones de financiación cambiaron bajo nuestros pies. En todas las regiones donde operamos —desde Europa hasta Oriente Medio, y desde los países de la CEI hasta África— surgió un nuevo desafío casi cada año.

En momentos así, decidir cómo responder es clave. Nuestros equipos se adaptaron a cada nueva situación, encontraron soluciones, cambiaron el rumbo cuando fue necesario y siguieron avanzando. A largo plazo, lo que te hace fuerte es cómo te adaptas en equipo cuando los planes cambian.

Durante 11 años, nos hemos mantenido entre los 50 principales contratistas internacionales del mundo. El mundo cambió en ese tiempo, y nosotros también. Nos expandimos a nuevos países, establecimos nuevas alianzas y desarrollamos nuevas capacidades; sin embargo, nos mantuvimos fieles a nuestra cultura de colaboración y resolución de problemas.

Hay mucha más profundidad detrás de esta clasificación. Un equipo increíblemente competente, del que me siento orgulloso, ha estado remando en la misma dirección en todo el mundo: nuestros ingenieros y arquitectos, nuestros profesionales de finanzas y nuestros socios comerciales. Se trata de una gran organización que ha crecido unida a lo largo de los años. Lo que Rönesans hace bien es actuar con la misma mentalidad en diferentes geografías y bajo distintas condiciones.

Nuestra experiencia en proyectos internacionales por valor de 50.000 millones de dólares, sumada a los 11 años consecutivos que llevamos figurando en esta lista, conlleva una responsabilidad aún mayor de cara al futuro. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los compañeros de Rönesans en el mundo que asumen el compromiso y nos ayudan a afrontar los nuevos desafíos que trae consigo cada año".

Desde el edificio más alto de Europa hasta el túnel de carretera más largo de los Países Bajos

Desde el inicio de sus operaciones internacionales en 1993, Rönesans ha consolidado una presencia que abarca diversas regiones de todo el mundo. Su cartera internacional incluye algunos de los proyectos de ingeniería más complejos que existen, entre ellos el Lakhta Center —el edificio más alto de Europa—, el Túnel de Base de San Gotardo bajo los Alpes suizos, el Gaasperdammertunnel en los Países Bajos —el túnel de carretera más largo de ese país— y una planta de producción de gasolina a partir de gas natural en Turkmenistán.

El poder exportador invisible de Turquía

El impacto económico de la actividad internacional de Rönesans trasciende con creces los ingresos generados por sus propios proyectos. La contratación internacional moviliza una amplia cadena de valor que abarca ingeniería, arquitectura, finanzas, servicios jurídicos, materiales de construcción, logística y tecnología. Gracias a su colaboración con más de 3.500 fabricantes y subcontratistas con sede en Turquía, Rönesans ha adquirido y exportado bienes y servicios por un valor superior a los 2.000 millones de dólares estadounidenses tan solo en la última década.

Este trabajo brinda a las empresas turcas una vía de acceso a nuevos mercados, al tiempo que proporciona a ingenieros, arquitectos y directivos turcos experiencia real en algunos de los proyectos más grandes del mundo.

Crecimiento continuo en Europa

Europa sigue siendo un elemento central de la estrategia de crecimiento internacional de Rönesans. En 2009, la empresa adquirió una participación del 10 % en el grupo de construcción austriaco PORR, uno de sus primeros pasos importantes en Europa. A esto le siguieron la adquisición de una filial del grupo Alpine Bau en 2013, de la consolidada firma de ingeniería alemana Heitkamp en 2014 y de la constructora neerlandesa Ballast Nedam en 2015. Tras una profunda reestructuración bajo la dirección de Rönesans, Ballast Nedam volvió a ser rentable en un plazo de tres años.

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