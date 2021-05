ROOQ: cuatro puños para grandes objetivos

Christina Hammer y Agit Kabayel como socios deportivos para la revolucionaria tecnología de sensores - victoria olímpica y título del campeonato del mundo firmemente a la vista

AACHEN, Alemania, 4 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- El diagnóstico del rendimiento, desde hace tiempo, una parte integral del deporte. Pero hasta ahora, no existía ninguna tecnología capaz de trasladar al boxeo las recopilaciones de datos que se conocen en el fútbol, por ejemplo, importantes análisis de rendimiento como la posesión de balón, los índices de entradas y la precisión de los pases hasta los goles esperados. "Esto cambia con nuestra tecnología de sensores," enfatiza Ralf Rüttgers, director ejecutivo de ROOQ.

Christina Hammer, seis veces campeona del mundo profesional, y Agit Kabayel, ex campeón de Europa y esperanza de los pesos pesados con 20 victorias en 20 duelos profesionales, ya han entrenado intensamente con los sensores ROOQ.

"ROOQ es un espejo perfecto de mi actuación. Estos pequeños sensores me conocen de adentro hacia afuera. Como si me hubieran estado observando boxear durante años. Con el boxeo de sombra, comprobamos nuestros movimientos frente al espejo y trabajamos en correcciones pequeñas y grandes. Sin embargo, los sensores ROOQ me muestran todo mi rendimiento de entrenamiento durante el análisis de datos", dice Kabayel. En el camino a una pelea por el campeonato mundial en la división de los pesos pesados, el boxeador de 28 años confía en ROOQ.

Christina Hammer también tiene grandes sueños. Como campeona del mundo profesional, quiere alcanzar el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Un paso inusual - la re-amateurización. Eso significa que mostrará su actuación en sólo tres rondas más. "No sé si una boxeadora ha intentado algo como esto antes. Por supuesto, tenía un plan para el cambio y también una sensación de cómo podría funcionar. Pero ROOQ me proporciona datos irrefutables. Es como un dispositivo de navegación en el que introduzco un destino. Los sensores ROOQ no hacen preguntas, proporcionan respuestas."

Un puñetazo por delante con ROOQ

La compañía entrará en el mercado internacional con su tecnología de análisis del entrenamiento en tan solo unas semanas. En un primer momento, el número de ROOQ Box disponibles va a ser limitado. La App con planes de entrenamiento individuales estará pronto a disposición de los atletas.

La tecnología, desarrollada en Alemania, registra los parámetros de rendimiento específico del boxeo relativos al comportamiento del golpe, velocidad del golpe, variabilidad y fuerza del puñetazo de cada golpe individual con una precisión científica de casi el 100 por ciento. Los sensores diferencian automáticamente entre la mano izquierda y la derecha, así como cuatro tipos de impacto diferentes por lado. El atleta puede usarlos en cualquier momento y en cualquier lugar. Basta con ponerse los sensores, entrenar ylisto . La ROOQ Coaching Zone, el primer portal de entrenamiento del mundo para el boxeo, visualiza los datos de rendimiento para el entrenador y crea transparencia para su percepción personal, conocimiento y evaluación.

Ring libre por primera vez en el mundo

"Queremos poner de nuestra parte para que el boxeo sea aún mejor. Con la tecnología ROOQ, todos los boxeadores y entrenadores tienen la oportunidad por primera vez de medir su rendimiento de entrenamiento individualmente y de desarrollarse aún más a largo plazo. Un paso importante en la digitalización del boxeo y, por lo tanto, a prueba de futuro," dice Henry Maske, director deportivo.

