Rosa Tous se sienta en “Con Nombre Propio”: la pasión por las piedras que marcó el inicio de su trayectoria - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

La vicepresidenta de TOUS conversa con Núria Tomás sobre liderazgo, legado y formación

La entrevista más personal de una de las mujeres que lideran una de las marcas más reconocidas internacionalmente

Barcelona, 27 de julio de 2026 – Rosa Tous habla como pocas veces lo ha hecho. La vicepresidenta de TOUS protagoniza un nuevo episodio de Con Nombre Propio de Enrique Tomás, el espacio impulsado por Núria Tomás que da voz a mujeres con historias de talento, liderazgo e inspiración. En esta conversación, Rosa Tous comparte el origen de su pasión por las piedras, recuerda los primeros pasos dentro de la empresa familiar y reflexiona sobre el liderazgo que ha acompañado la evolución de una de las firmas de joyería españolas con mayor proyección internacional.

Aunque está acostumbrada a hablar de la historia de TOUS, en esta ocasión Rosa deja a un lado las cifras y la estrategia para compartir el origen de una vocación que comenzó siendo una niña, recogiendo piedras durante los paseos con su familia.

Junto a Núria Tomás repasa los momentos que marcaron su trayectoria, desde su infancia vinculada a la empresa familiar hasta las decisiones que han definido su manera de entender el liderazgo, el trabajo y la gestión empresarial. Cuarta generación de la familia fundadora, Rosa Tous ha desempeñado un papel clave en la evolución de la compañía, contribuyendo a su expansión internacional y a la consolidación de TOUS como una de las marcas españolas de joyería con mayor reconocimiento en el mundo.

"Desde pequeña me gustaban las piedras...”

Aquella curiosidad infantil terminó convirtiéndose en una vocación. Su formación en el Gemological Institute of America marcó el inicio de una etapa en la que el conocimiento pasó a convertirse en una de las principales herramientas para aportar valor a la empresa familiar, una filosofía que sigue guiando su manera de entender el crecimiento empresarial

La conversación también profundiza en la evolución de TOUS como empresa familiar y en cómo la compañía supo combinar tradición e innovación para afrontar su crecimiento internacional.

"Fue en los años 90 cuando empezamos a trabajar con consultores externos que nos ayudaron a organizarnos, profesionalizarnos y aportar más rigor a la gestión de la empresa. Por eso, nuestros primeros consejos de administración ya contaban con profesionales externos. Teníamos muy claro cómo debía ser la gobernanza de la compañía y llevamos muchos años trabajando de esta manera" – explica la vicepresidenta de la compañía.

Con este nuevo episodio, Con Nombre Propio continúa consolidándose como un espacio de conversación donde empresarias, directivas y referentes de distintos ámbitos comparten las experiencias, aprendizajes y decisiones que han marcado su trayectoria profesional y personal. Un proyecto impulsado por Núria Tomás que busca inspirar a través de historias auténticas y conversaciones que van mucho más allá del éxito empresarial.

El cuarto episodio de “Con Nombre Propio” ya está disponible en los canales oficiales del proyecto.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

Sobre Núria Tomás

Núria Tomás es consejera delegada de Enrique Tomás y una de las figuras clave en la evolución estratégica de la compañía en los últimos años. Formada en el entorno de la empresa familiar, ha crecido vinculada al mundo del jamón ibérico y al conocimiento del producto, incorporando una visión contemporánea de marca, comunicación y posicionamiento internacional.

Desde su rol directivo, Núria impulsa proyectos que amplían el alcance cultural y reputacional de la marca, conectando la tradición gastronómica con nuevas formas de comunicación y liderazgo. Su trabajo se centra en fortalecer la identidad de Enrique Tomás, potenciar su presencia global y desarrollar iniciativas que aporten valor más allá del producto.

Además de su papel en la compañía, Núria Tomás desarrolla su actividad como empresaria en otros proyectos vinculados al mundo de la comunicación, la estrategia de marca y el posicionamiento empresarial, acompañando a distintas compañías en la construcción de su identidad y narrativa.

EMISOR: Enrique Tomás

CONTACTOS DE PRENSA:

Laia Gómez – laia.gomez@enriquetomas.com / Tel. +34 664 39 57 71

Paula Barjuan – paula.barjuan@enriquetomas.com / Tel. +34 603 74 01 82