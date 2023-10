Rose Cactus Oil Sérum de Alma Secret, el nuevo aceite perfeccionador que cambia la piel

(Información remitida por la empresa firmante)

Murcia, 9 de octubre de 2023.

Una efectiva, innovadora y sensorial fórmula convertirá la rutina facial en el momento más esperado del día

Desde siempre y en todo el mundo los aceites han sido parte fundamental del cuidado de la piel. Sus activos han sido reconocidos desde tiempos ancestrales como curas naturales para preservar su salud e incluso para tratar enfermedades.



Alma Secret es una marca que desde sus inicios ha aprovechado el poder de los aceites y su nuevo lanzamiento es una gran muestra de ello. Rose Cactus Oil Serum es el nuevo aceite facial de última generación, con una fórmula única que ofrece mucho más que la simple función de nutrir la piel.



Rose Cactus Oil Sérum, mucho más que un aceite facial

Esta fórmula es el resultado de un trabajo minucioso: Alma Secret no solo quería un producto que nutriera la piel con los mejores ingredientes, sino un concentrado que la reforzara desde el interior y la hiciese más resistente frente a las agresiones externas.



Su fórmula 100% activa contiene una matriz compuesta por 3 potentes activos de última generación en una dosis en perfecto equilibrio:



• Bakuchiol (2%): un ingrediente prodigioso considerado la alternativa natural al retinol porque ofrece resultados similares, pero sin irritar la piel, lo que lo convierte en un activo apto para usar día y noche en cualquier tipo de pieles, incluidas las más sensibles. Rose Cactus contiene un alto % de este activo, para garantizar unos resultados excepcionales.







• CBD (1%): un poderoso ingrediente repleto de antioxidantes que combate los radicales libres, reduce el enrojecimiento, calma la inflamación, equilibra la piel estresada, combate el exceso de grasa y restaura la flexibilidad de la piel.







• Active Hyaluronic Spheres: unas novedosas microesferas rellenadoras de hialurónico (HA) de bajo peso molecular, más efectivas que el ácido hialurónico común. Obtenidas de un proceso de biofermentación natural, potencian la penetración y superan la barrera del estrato córneo para rehidratar la piel desde el interior.







Además de su potente matriz, la fórmula está enriquecida con una lujosa mezcla de 27 aceites orgánicos cuidadosamente seleccionados (Opuntia, Marula, Cardo Mariano, Jojoba, Comino Negro, Salvado de Arroz, Frambuesa, Macadamia, Moringa, Babobab, Lino, Girasol, Sésamo, Caléndula, Arándano Azul y los aceites esenciales de Palo de Rosa, Yuzu, Petitgrain, Ylang, Jara, Lavanda, Manzanilla, Geranio, Zanahoria, Sándalo y Romero).



Una combinación que ilumina, equilibra y nutre la piel, calma el enrojecimiento, desinflama, reafirma, alisa las finas líneas, suaviza, mejora la textura irregular y atenúa las manchas.



Su textura ligera y sedosa, se funde con la piel dejando un acabado de piel suave, jugosa, de aspecto saludable y con mucho glow: Su aroma, por su parte, ha sido cuidadosamente creado para conectar y equilibrar las emociones. Un momento de autocuidado para empezar y terminar el día mimando la piel.



Cómo utilizar Rose Cactus Oil Sérum



• Como único producto: Rose Cactus Oil Serum se puede utilizar como único producto, ya que nutre, calma, hidrata e ilumina la piel. Se recomienda aplicar sobre la piel limpia y ligeramente húmeda dando toquecitos para que se absorba mejor y aprovechar más sus activos.







• Como producto previo a un masaje: Rose Cactus Oil Serum es ideal para aplicar como paso previo a un masaje con Gua Sha (preferiblemente en el día), o el Roller para favorecer el drenaje linfático.







• Como "potenciador" de la crema hidratante: para quien no le gusta las texturas en aceite o tiene la piel grasa, puede utilizar todos sus beneficios mezclando unas gotas sobre su crema hidratante.







• Como producto de tratamiento específico: gracias a su combinación de activos, Rose Cactus Oil Serum es un producto recomendado para tratar manchas localizadas, aplicando un poco sobre la zona y dejando actuar toda la noche.







* Aunque la proporción de aceites esenciales es muy baja, no se recomienda su uso durante el embarazo o la lactancia por su contenido en Bakuchiol.



Precio (formato 30 ml.): 45,50€. Disponible en la web de Alma Secret.



Sobre Alma Secret

ALMA SECRET® es una marca de origen farmacéutico pionera en el desarrollo de cosmética natural y termal de alta calidad. expertos en fórmulas magistrales naturales, reparadoras y preventivas enriquecidas con plantas ecológicas y silvestres adaptadas a climas cálidos con un increíble instinto de supervivencia que les permite almacenar una mayor cantidad de nutrientes y activos.



Aplica toda su experiencia a la formulación de productos para el cuidado de la piel o el cabello, aceites naturales y protectores solares utilizando una potente base botánica infusionada en agua termal y potenciada con ingredientes activos clínicamente probados que amplifican los resultados.



Venta en https://www.almasecret.com/, Amazon y puntos de venta autorizados.







