Rover Grupo consolida más de 25 años de experiencia en la construcción de infraestructuras sanitarias

construcción de infraestructuras sanitarias Rover Grupo - Rover Grupo

(Información remitida por la empresa firmante)

Rover Grupo, a través de su área especializada Rover Edifica, acumula más de 25 años de experiencia en la construcción y renovación de hospitales, centros de salud y otras infraestructuras sanitarias, combinando capacidad técnica, planificación y coordinación con la actividad asistencial

Madrid, 5 de noviembre de 2026.- La construcción sanitaria presenta características especialmente exigentes. Una nueva consulta, la ampliación de un hospital o la renovación de sus instalaciones no afectan únicamente al propio edificio, sino que tienen un impacto directo sobre pacientes, profesionales sanitarios y la prestación de los servicios.



En este contexto, Rover Grupo desarrolla desde hace más de dos décadas proyectos sanitarios para administraciones públicas y clientes privados, especialmente en la Comunidad Valenciana.



La trayectoria de la compañía en este ámbito comenzó en 1999 con la construcción de un centro sanitario en el barrio de Corea de Gandía. Desde entonces, Rover ha participado en proyectos como los centros de salud de Monóvar y La Cala, en Benidorm, o el espacio sanitario Rois de Corella, en Gandía.



Entre sus actuaciones hospitalarias se encuentran también el Hospital de Manises, la ampliación del Hospital de Orihuela, el edificio de consultas externas del Hospital General Universitario de Valencia y la reforma del Hospital Arnau de Vilanova.



Estos proyectos requieren una planificación especialmente rigurosa cuando las obras deben desarrollarse mientras continúa la actividad asistencial. La ampliación del Hospital de Orihuela, por ejemplo, contempla nuevos espacios para consultas externas, hospital de día, salud mental, cirugía, endoscopias y diálisis, manteniendo la conexión con el edificio existente.



Para abordar este tipo de actuaciones, Rover Grupo utiliza MasterPlan, su sistema propio de planificación colaborativa, que integra a los equipos de obra, oficina técnica, subcontratistas y principales proveedores con el objetivo de anticipar desviaciones y optimizar los plazos.



Rover Edifica acumula más de 600.000 m construidos y 720 millones de euros en obras de diferentes tipologías. Dentro de esta trayectoria, las infraestructuras sanitarias se han consolidado como una de las especialidades de la compañía.



La experiencia acumulada permite a Rover Grupo abordar proyectos en los que calidad constructiva, planificación y continuidad del servicio deben avanzar conjuntamente para crear espacios destinados a mejorar la atención y el bienestar de las personas.

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