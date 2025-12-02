XAG R100 Agricultural Rover performs precision spraying in a vineyard. - XAG/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

-El nuevo Rover Serie R de XAG impulsa la automatización inteligente en la agricultura de cultivos especializados

HANOVER, Alemania, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que la automatización se consolida en la agricultura de cultivos especializados, XAG impulsa este movimiento con el lanzamiento global del R Series Agricultural Rover, un robot terrestre totalmente eléctrico diseñado para huertos, viñedos e invernaderos donde los equipos tradicionales tienen dificultades para rendir. Al combinar la navegación inteligente con la pulverización de precisión, la Serie R de XAG ayuda a los agricultores a reducir los costes laborales y operativos, a la vez que aumenta la productividad mediante una automatización accesible y de alta eficiencia.

Los cultivos especializados, como frutas, verduras y productos de invernadero, son vitales para el crecimiento agrícola y los ingresos de los agricultores. Ofrecen un alto valor por hectárea, pero requieren una gestión intensiva para mantener el rendimiento y la calidad. Ante el continuo aumento de la demanda de alimentos frescos y nutritivos, los agricultores recurren cada vez más a tecnologías inteligentes para mejorar la eficiencia y la rentabilidad. Según el Servicio de Investigación Económica del USDA, la mano de obra representa aproximadamente el 38% de los costes de producción en las explotaciones de cultivos especializados. Esta fuerte dependencia de la mano de obra está impulsando la rápida adopción de la automatización, convirtiendo los huertos e invernaderos en uno de los segmentos de mayor crecimiento y mayor impulso tecnológico.

Para satisfacer estas necesidades cambiantes, XAG desarrolló la Serie R, basándose en años de experiencia en automatización agrícola. Con una experiencia demostrada en pulverización de precisión y fácil manejo, la Serie R ofrece dos modelos adaptados a diferentes entornos de cultivo.

El XAG R100 Agricultural Rover está diseñado para cultivos densamente plantados, como las hortalizas de invernadero. Cuenta con un chasis compacto, un depósito de 120 litros, tracción en las cuatro ruedas y dos pulverizadores JetSprayer que suministran hasta 8 litros por minuto, con capacidad para funcionar a plena carga durante 30 minutos con una sola carga. El R200 Agricultural Rover, equipado con un depósito de 240 litros, tracción en las seis ruedas y cuatro pulverizadores JetSprayer, ofrece mayor capacidad y alcance para huertos y viñedos con mayor espaciamiento, ofreciendo un funcionamiento a plena carga de 15 minutos por carga.

Ambos modelos utilizan la tecnología centrífuga JetSprayer de XAG, que produce gotas finas de 60 a 200 micras para una cobertura uniforme, a la vez que reduce la deriva y el uso de productos químicos. Con un alcance de pulverización horizontal de hasta siete metros por lado, el rover opera eficientemente entre hileras de cultivo, minimizando las pasadas y ahorrando tiempo, energía y recursos.

Construido sobre un chasis íntegramente de aluminio con un eje de portal suspendido, el rover mantiene una tracción y un equilibrio constantes en terrenos irregulares. Su cuerpo compacto mide 80 centímetros de ancho, lo que permite una navegación fluida entre hileras densas, a la vez que reduce la compactación del suelo y protege las plantas delicadas. El R100 tiene un peso neto de 80 kilogramos con RevoSpray instalado, mientras que el R200 pesa 130 kilogramos con la misma configuración; ambos ofrecen una estabilidad robusta con una pendiente máxima del 20%.

La operación se gestiona mediante el control remoto inteligente SRC 5, que combina navegación con pantalla táctil, precisión de doble joystick y monitoreo FPV en tiempo real. Esta interfaz inteligente permite a los operadores permanecer seguros fuera de la zona de aplicación, manteniendo el control total de las actividades del campo.

La base de la Serie R es el control inteligente para la automatización integrada. El sistema incluye funciones como el Modo Crucero, el Seguimiento de Trayectoria y el Modo Repetición. Trabajando con este conjunto de control, el sistema de mapeo integrado RealTerra captura imágenes de alta resolución durante la primera pasada manual para generar una vista aérea detallada del campo. Este mapa permite la planificación de rutas con precisión centimétrica, lo que permite un funcionamiento preciso y autónomo. Como complemento a estas funciones, la asistencia de seguridad con IA monitoriza continuamente el entorno en tiempo real, detectando obstáculos y peatones, y ajustando los movimientos del explorador para garantizar un rendimiento fiable.

Para los agricultores con limitaciones de mano de obra o un aumento de la carga de trabajo, la Serie R transforma las tareas repetitivas del campo en operaciones eficientes y automatizadas. Su plataforma expandible permite la personalización para el deshierbe, el transporte y otras aplicaciones, lo que la convierte en un copiloto fiable para la gestión de cultivos de alto valor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834834/R100_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rover-serie-r-de-xag-impulsa-la-automatizacion-inteligente-en-la-agricultura-de-cultivos-especializados-302629823.html