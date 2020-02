COMUNICADO: Royal Canadian Mint conmemora el 75.º aniversario de la Liberación de los Países Bajos

Publicado 05/02/2020 16:10:46 CET

Royal Canadian Mint conmemora el 75.º aniversario de la Liberación de los Países Bajos con su más reciente serie de monedas de plata pura de frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial

OTTAWA, 5 de febrero de 2020 /CNW/ - La práctica consagrada de Royal Canadian Mint a la hora de acuñar monedas en reconocimiento del sacrificio de los veteranos de Canadá perdura en una nueva moneda de plata pura que conmemora el 75.º aniversario de la Liberación de los Países Bajos, ilustrada por la artista Pandora Young. La escena que aparece en el reverso de esta moneda ilustra la emoción de la gente al redescubrir su libertad perdida mucho tiempo atrás gracias al servicio y al sacrificio del Primer Ejército Canadiense, el cual lideró una campaña de nueve meses con un tremendo coste personal. La escena se centra en un soldado canadiense rodeado de niños mientras su tanque desfila por la calle de un típico centro urbano holandés. En una simple muestra de gratitud, uno de los niños ofrece al soldado un tulipán: un gesto que el Reino de los Países Bajos repite anualmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la fecha, hay miles de tulipanes que florecen en Ottawa como un símbolo viviente de la inquebrantable amistad entre Canadá y los Países Bajos. Esta moneda de colección, junto con muchas otras, está disponible para el gran público desde hoy mismo.

Como una forma de despertar el interés por el coleccionismo de monedas, Mint ha presentado el juego de 5 monedas Numis-Tastic de 2020. Se trata de una colección educativa de monedas de 25 centavos en circulación con diferentes acabados: Brillante y que no está en circulación, de prueba, de prueba mate, de prueba inversa y de muestra. Cada moneda hace gala de la variedad de acabados que utiliza actualmente Mint y el embalaje del juego de monedas contiene descripciones detalladas de cada técnica empleada para el disfrute tanto de los coleccionistas experimentados como de aquellos en ciernes.

Estas son otras de las monedas que se presentan este mes:

-- La moneda de plata pura de 50 dólares de 2020 "Maple Leaves in Motion" (Hojas de arce en movimiento), diseñada por el artista Joel Kimmel y que presenta un nuevo chapado en oro y rodio negro de precisión sobre plata pura del 99,99%; -- Dos nuevas monedas en forma de huevo de artistas ucraniano-canadienses: la moneda de plata pura en color de 20 dólares de 2020, obra de Dave Melnychuk "Traditional Pysanka" (Pysanka tradicional), y la moneda de oro puro de 250 dólares de Nathalie Kit grabada con métodos tradicionales "Tree of Life Pysanka" (Pysanka del árbol de la vida); -- La moneda de oro puro de 1/10 de onza de 2020 "Tribute to Alex Colville: 1967 Dollar" (Tributo a Alex Colville: dólar de 1967), donde aparece el emblemático diseño de ganso volando de Colville elaborado en honor del centenario de Canadá; -- La moneda de plata pura de 10 dólares de 2020 "O Canada! Polar Bears" (¡Oh Canadá! Osos polares), diseñada por el artista Claude Thivierge; -- La moneda de plata pura de 5 dólares de 2020 "Moments to Hold: Celebrating 100 Years of the RCMP" (Momentos que atesorar: celebrando los 100 años del RCMP), y que revisa un diseño clásico de Ago Aarand; -- El piedfort de plata pura de 25 dólares de 2020 "Timeless Icons: Polar bear" (Iconos atemporales: oso polar), una obra de arte Pierre Leduc; y, -- La moneda de plata pura de 5 dólares de 2020 realzada con cristales "Birthstones: March" (Piedras natales: marzo), una obra de arte de Pandora Young.

Las acuñaciones, los precios y la información completa de los antecedentes de cada producto se pueden ver en la pestaña "Shop" de www.mint.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2711385-1&h=266244272&u=...]. Las imágenes de las monedas están disponibles aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2711385-1&h=3889339987&u...].

Puede hacer pedidos de todos estos productos directamente a Mint llamando al 1-800-267-1871 en Canadá o al 1-800-268-6468 en los EE. UU., o en la web de Mint. Las monedas también están disponibles en las tiendas de Royal Canadian Mint de Ottawa y Winnipeg, así como a través de nuestra red global de distribuidores, incluidos los que participan en las oficinas del servicio de correos de Canadá (Canada Post).

