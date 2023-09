Royal Caribbean revela Hideaway Beach, la primera escapada solo para adultos en Perfect Day at CocoCay (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo paraíso frente al mar se inaugurará en la isla privada mejor valorada de las Bahamas en enero de 2024.

El nuevo Hideaway Beach en Perfect Day at CocoCay presenta la primera escapada solo para adultos en la galardonada isla privada de Royal Caribbean International en enero de 2024, con playas y piscinas privadas, bares y opciones gastronómicas exclusivas, 20 cabañas y más.

MIAMI, 15 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Buscando lo perfecto en el exclusivo Perfect Day at CocoCay en Las Bahamas, Royal Caribbean International revela el primer vistazo a la primera escapada solo para adultos de la isla privada:Hideaway Beach. El paraíso frente al mar, que se inaugurará en enero de 2024 con el debut del muy esperado Icon of the Seas, es una experiencia de todo el día completa con playa y piscinas privadas, nuevos lugares exclusivos para bebidas y bocadillos, cabañas exclusivas, música en vivo y más. Los turistas pueden ser los primeros en reservar su experiencia solo para adultos a partir de hoy enwww.RoyalCaribbean.com/Hideaway-Beach.

"Hideaway Beach es un ambiente y una experiencia completamente nuevos que los vacacionistas buscan en Perfect Day at CocoCay. Todo, desde su ubicación escondida hasta la exclusiva playa y piscinas y las cabañas privadas, está diseñado para adultos que desean un día solo para ellos", dijo Michael Bayley, presidente y consejero delegado de Royal Caribbean International. "Hay experiencias para todos en unas vacaciones en Royal Caribbean, y eso es el corazón de nuestra isla privada y su popularidad. Ya sea emocionante o relajado, tiempo en familia o tiempo para celebrar, las familias y amigos pueden crear su día de vacaciones "perfecto" sin compromiso, y Hideaway Beach se suma a lo que sigue siendo una combinación incomparable de formas de hacer precisamente eso".

Escondido en la playa noroeste de Perfect Day at CocoCay, Hideaway Beach ofrece lo mejor de una escapada tropical. Por un cargo de entrada, los vacacionistas mayores de 18 años pueden celebrar, refrescarse y relajarse en una playa privada, dos piscinas, 20 cabañas, siete bares al aire libre y lugares para comer algo, y más:

Adultos junto a la playa o la piscina

Hideaway Beach – De punta a punta hay más de un acre de playas de arena blanca y aguas turquesas de las Bahamas exclusivas para los huéspedes de Hideaway Beach. Los turistas pueden disfrutar de las vistas frente a la playa y la brisa en cualquiera de las tumbonas y sombrillas estilo centro turístico a lo largo de la orilla o en las hamacas y columpios dentro del agua mientras disfrutan de juegos de playa y escuchan los ritmos del DJ en vivo junto a la piscina.

– De punta a punta hay más de un acre de playas de arena blanca y aguas turquesas de las exclusivas para los huéspedes de Hideaway Beach. Los turistas pueden disfrutar de las vistas frente a la playa y la brisa en cualquiera de las tumbonas y sombrillas estilo centro turístico a lo largo de la orilla o en las hamacas y columpios dentro del agua mientras disfrutan de juegos de playa y escuchan los ritmos del DJ en vivo junto a la piscina. Hideaway Pool – Los asistentes a la fiesta pueden subir el volumen de la celebración con la música del DJ durante todo el día y el animado bar en la piscina en el centro de la acción. Con asientos y tumbonas dentro del agua, y tumbonas junto a la piscina climatizada de borde infinito, cada lugar es también el mejor asiento de la casa para disfrutar de las vistas perfectas.

– Los asistentes a la fiesta pueden subir el volumen de la celebración con la música del DJ durante todo el día y el animado bar en la piscina en el centro de la acción. Con asientos y tumbonas dentro del agua, y tumbonas junto a la piscina climatizada de borde infinito, cada lugar es también el mejor asiento de la casa para disfrutar de las vistas perfectas. Hideaway Cabanas – A solo unos pasos de la fiesta, los vacacionistas pueden mejorar su día en el paraíso en 10 elegantes cabañas junto a la piscina que cuentan con una variedad de comodidades como servicio de asistente de cabaña con solo presionar un botón de llamada, un mini refrigerador, tapetes flotantes para la playa y tomas de corriente.

– A solo unos pasos de la fiesta, los vacacionistas pueden mejorar su día en el paraíso en 10 elegantes cabañas junto a la piscina que cuentan con una variedad de comodidades como servicio de asistente de cabaña con solo presionar un botón de llamada, un mini refrigerador, tapetes flotantes para la playa y tomas de corriente. The Hideout – Este rincón en un extremo de Hideaway Beach está lo suficientemente cerca del bullicio, pero crea una experiencia exclusiva y elevada. En una de las 10 cabañas Hideout, aquellos que buscan un ambiente más VIP y relajado pueden relajarse en una piscina profunda climatizada de borde infinito (exclusiva para los huéspedes de The Hideout) y disfrutar de la comodidad de ventajas como servicio de asistente de cabaña, tumbonas dentro del agua, una ducha al aire libre y asientos estilo centro turístico.

Bocadillos y bebidas relajados

On the Rocks – El nuevo y no oficial mirador de la zona, este bar al aire libre a lo largo de la costa rocosa ofrece una vibrante escena de músicos en vivo, televisores para ver deportes en vivo, juegos como billar y tejo, e inolvidables vistas al mar junto con bebidas refrescantes como margaritas heladas y mai tais.

– El nuevo y no oficial mirador de la zona, este bar al aire libre a lo largo de la costa rocosa ofrece una vibrante escena de músicos en vivo, televisores para ver deportes en vivo, juegos como billar y tejo, e inolvidables vistas al mar junto con bebidas refrescantes como margaritas heladas y mai tais. Hideaway Bar – El bar en la piscina de Hideaway Pool es el lugar para estar y ser visto, y con dos niveles, los vacacionistas pueden tomar sus bebidas junto a la piscina o sin salir del agua para maximizar cada minuto de su tiempo en la isla.

– El bar en la piscina de Hideaway Pool es el lugar para estar y ser visto, y con dos niveles, los vacacionistas pueden tomar sus bebidas junto a la piscina o sin salir del agua para maximizar cada minuto de su tiempo en la isla. Slice of Paradise – Este nuevo paraíso de pizzas rústico con bar y comida de cortesía incluye los platos favoritos recién salidos del horno, toques isleños como una opción de pollo asado con guayaba de las Bahamas y más.

– Este nuevo paraíso de pizzas rústico con bar y comida de cortesía incluye los platos favoritos recién salidos del horno, toques isleños como una opción de pollo asado con guayaba de las y más. Snack Shack – Un elemento básico de Perfect Day at CocoCay, esta nueva ubicación ofrece sándwiches de pollo, hamburguesas, palitos de mozzarella fritos, ensaladas frescas y más del popular menú de cortesía, así como asientos con sombra y sillas y mesas Adirondack en la arena.

– Un elemento básico de Perfect Day at CocoCay, esta nueva ubicación ofrece sándwiches de pollo, hamburguesas, palitos de mozzarella fritos, ensaladas frescas y más del popular menú de cortesía, así como asientos con sombra y sillas y mesas Adirondack en la arena. Beach Bars – Completan la experiencia dos bares de playa de servicio completo ubicados a ambos lados del nuevo paraíso frente a la playa, por lo que una bebida nunca estará lejos.

El nuevo Hideaway Beach será la última incorporación al galardonado destino de Royal Caribbean que cambió el estándar de las islas privadas en 2019 después de su transformación de 250 millones de dólares. Desde entonces, la línea de cruceros ha introducido nuevas experiencias en la isla, incluido un retiro elevado en la playa en Coco Beach Club y el renovado South Beach en 2020. Con todo, desde emoción hasta relajación, experiencias para niños y familias, como 13 toboganes acuáticos en Thrill Waterpark que bate récords y la piscina de agua dulce más grande del Caribe y las Bahamas, y ahora un paraíso solo para adultos, Royal Caribbean está subiendo la apuesta en vacaciones diseñadas para cada tipo de turista, desde el barco hasta la costa.

En 2024, los viajeros pueden elegir entre la gama de vacaciones más amplia de Royal Caribbean visitando Perfect Day at CocoCay, gracias a una combinación de 22 barcos que navegan desde más de nueve ciudades diferentes como Miami, Fort Lauderdale y Puerto Cañaveral (Orlando), Florida; Cabo Libertad (Nueva York),Nueva Jersey; y Galveston, Texas. Escaparse puede abarcar desde tres noches en el fin de semana más grande del mundo, el nuevo Utopia of the Seas que debuta en julio de 2024; hasta siete noches en Icon, la primera combinación de su tipo de lo mejor de cada vacación; barcos recientemente amplificados y más. Más detalles sobre el nuevo Hideaway Beach y Perfect Day at CocoCay están disponibles aquí.

