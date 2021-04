Royal Commission for AlUla confirma oportunidades para asociaciones público-privadas (1)

Annabel's popup restauarant as part of Winter at Tantoura

- Royal Commission for AlUla confirma 15.000 millones de dólares estadounidenses de oportunidades de plan maestro para asociaciones público-privadas

Con un valor total estimado de desarrollo de más de 15.000 millones de dólares estadounidenses (57.000 millones de SAR), el proyecto de regeneración de oasis más grande del mundo, The Journey Through Time Masterplan, creará oportunidades de inversión responsable

3.200 millones de dólares estadounidenses (12.000 millones de SAR) que se dedicarán al desarrollo de infraestructura primaria prioritaria con oportunidades de inversión privada

2.000 millones de dólares estadounidenses en fondos de semillas respaldados por el gobierno ya invertidos en proyectos críticos, creando oportunidades de inversión

ALULA, Arabia Saudita, 28 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- En el aniversario del anuncio de Vision 2030, la Royal Commission for AlUla (RCU) confirmó hoy que su proyecto de regeneración – The Journey Through Time Masterplan – representa una oportunidad de 15.000 millones de dólares estadounidenses (57.000 millones de SAR), para la inversión responsable en proyectos de asociación público-privada.

The Journey Through Time Masterplan, una hoja de ruta para proteger 200.000 años de historia natural y humana a través de la zona histórica central de 20 km de largo de AlUla, está anclado por la regeneración de cinco distritos patrimoniales. Su objetivo es establecer el punto de referencia para la inversión responsable e impactante en el desarrollo del destino mediante la construcción de la sostenibilidad social, económica y ambiental en su plan. El plan maestro tiene como objetivo crear una sólida oportunidad de inversión en AlUla, contribuyendo a la diversificación de la economía saudita y la creación de empleos, así como oportunidades más amplias para la comunidad local, todos objetivos clave de Saudi Vision 2030.

"Con un valor de desarrollo total estimado de más de 15.000 millones de dólares estadounidenses, The Journey Through Time Masterplan es una importante oportunidad para mostrar todo el potencial de AlUla. Al crear oportunidades de inversión a través de nuestra financiación de semillas de 2.000 millones de dólares estadounidenses (7.500 millones de SAR) y la creación de un sólido marco de gobernanza, hemos creado una plataforma para el desarrollo responsable y sostenible para regenerar un lugar único con patrimonio mundial de la UNESCO", declaró Amr AlMadani, consejero delegado de la Royal Commission for AlUla. "Con 3.200 millones de dólares estadounidenses reservados para infraestructuras primarias prioritarias, el desarrollo de AlUla estará anclado en la construcción de bases sólidas, así como en la salvaguardia de los bienes culturales y patrimoniales de AlUla."

Se estima que se inyectarán 3.200 millones de dólares estadounidenses en el desarrollo de la infraestructura prioritaria de AlUla, un componente clave para desbloquear el futuro de AlUla como destino de desarrollo sostenible, que incluirá un tranvía de 46km bajo en carbono (22km para la primera fase); aumentando la capacidad de energía limpia, con al menos el 50% de la demanda suministrada a través de energías renovables para 2035; aumentando la capacidad de agua potable, con un sistema centralizado y mejorado de suministro de agua, incluido un nuevo suministro de agua desalada y un programa de conservación del agua a medida; y el aumento de la capacidad de aguas residuales con una mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales en Mughayra.

La RCU se compromete a crear futuras inversiones para los socios y apoyará el desarrollo de activos patrimoniales e infraestructura primaria. Ya ha invertido 2.000 millones de dólares estadounidenses en proyectos de desarrollo, incluida la ampliación del Aeropuerto Internacional de AlUla, el refuerzo de la infraestructura de seguridad del condado y el desarrollo de activos turísticos clave, incluyendo la finca Ashar y el emblemático recinto multiusos Maraya.

Paralelamente, la estrategia de desarrollo más amplia para AlUla - que abarca múltiples planes de planificación - sentará las bases para una fuerte industria turística con un total de 9.400 llaves hoteleras para 2035, de las cuales 5.000 llaves estarán dentro del Journey Through Time Masterplan.

El potencial turístico de AlUla es evidente en el interés que ha generado entre los hoteleros y diseñadores, incluyendo las marcas de lujo globales Aman, Accor/Banyan Tree y Habitas. AlUla también albergará una propiedad única diseñada por el principal estudio de arquitectura Atelier Jean Nouvel que revivirá el legado arquitectónico de 2.000 años de antigüedad de los antiguos nabateos.

La estrategia de desarrollo de AlUla se guía por la Carta de Sostenibilidad de AlUla, que sienta las bases para el cumplimiento de una estrategia de carbono neutral y principios de economía circular, políticas sólidas de resiliencia en torno al desarrollo en áreas patrimoniales y sensibles al medio ambiente, así como la gestión de inundaciones y la mejora de la gestión del agua y la plantación de vegetación. El plan maestro también contribuirá a la Iniciativa Verde Saudí ampliando los espacios verdes y abiertos de AlUla hasta 10 millones de metros cuadrados.

Con oportunidades de inversión que cumplen sólidos criterios de gobernanza ambiental, social y corporativa, AlUla está creando oportunidades de inversión en sectores nuevos y vibrantes de la economía del Reino. Como parte del plan maestro, AlUla ofrece una rica cartera de oportunidades de inversión en múltiples clases de activos: proyectos culturales emblemáticos; infraestructura social, servicios públicos y movilidad, hostelería, proyectos comerciales y residenciales. El plan maestro se entregará en tres fases, que se completarán en 2023, 2030 y 2035, respectivamente.

Amr AlMadani añadió: "La inversión responsable puede ofrecer fuertes oportunidades de negocio y retornos de inversión, al tiempo que ayuda a abordar las preocupaciones sociales y medioambientales urgentes. Para nuestros socios de todo el mundo, esta es una oportunidad para estar en una nueva frontera de crecimiento ambiental, social y económico."

The Journey Through Time Masterplan es el primero de una serie de planes para AlUla y se centra en rehabilitar el patrimonio natural y cultural de AlUla de manera responsable. Una vez completada su finalización, la estrategia de desarrollo más amplia para AlUla en 2035 tiene como objetivo ofrecer 38.000 nuevos puestos de trabajo en medio de una población que creció a 130.000, contribuyendo con 32.000 millones de dólares estadounidenses (120.000 millones de SAR) al PIB del Reino. Las oportunidades únicas fomentarán y acelerarán aún más el negocio y la inversión de los socios que comparten los valores de sostenibilidad, desarrollo responsable e inclusión comunitaria de RCU.

Para más información sobre The Journey Through Time Masterplan, visite: https://ucl.rcu.gov.sa.

Para obtener más información sobre cómo invertir en AlUla, visite: https://ucl.rcu.gov.sa/en/investment o contacte en investalula@rcu.gov.sa.

Acerca de AlUla

Situado a una distancia de 1.100 km de Riad, en el noroeste de Arabia Saudita, AlUla es un lugar que dispone de un patrimonio natural y humano de carácter extraordinario. Con su enorme área, que cubre una extensión de 22.561 km², dispone de un exuberante valle oasis, montañas de arenisca majestuosas y antiguos sitios del patrimonio cultural que se remontan a una antigüedad de hace miles de años.

El sitio más conocido y reconocido de AlUla es Hegra, el primer sitio catalogado como UNESCO World Heritage Site situado en Arabia Saudita. Se trata de una ciudad antigua de 52 hectáreas, Hegra fue la principal ciudad del sur del Reino Nabateo, estando formada por cerca de 100 tumbas bien conservadas que disponen de elaboradas fachadas cortadas en afloramientos de arenisca. La investigación actual indica que Hegra fue el puesto romano situado más al sur tras la conquista a los nabateos en el año 106 d. C.

Además de Hegra, AlUla cuenta con una serie de sitios históricos excepcionales y arqueológicos, como por ejemplo: un casco antiguo rodeado por un oasis antiguo; Dadan, capital de los reinos de Dadan y Lihyan, estando considerada como una las ciudades más desarrolladas del primer milenio A. C. de toda la Península Arábiga; miles de antiguos sitios de arte rupestre e inscripciones en Jabal Ikmah; además de estaciones ferroviarias en Hijaz.

Nota a los redactores:

Siempre se escribe AlUla / no Al-Ula.

Acerca de la Royal Commission for AlUla

La Royal Commission for AlUla (RCU) se estableció por real decreto en julio de 2017 con el fin de preservar y desarrollar AlUla, una región de gran importancia natural y cultural situada en el noroeste de Arabia Saudita. El plan a largo plazo de la RCU describe un objetivo responsable, sostenible y sensible para llevar a cabo el desarrollo urbano y económico, preservando además el patrimonio natural e histórico del área, a la vez que establece AlUla como un lugar deseable para vivir, trabajar y visitar. Esto abarca una amplia gama de iniciativas dedicadas a la arqueología, turismo, cultura, educación y artes, siendo un reflejo del compromiso existente para cumplir con las prioridades de diversificación económica, empoderamiento de la comunidad local y capacidad para preservar el patrimonio del programa Vision 2030 del Reino de Arabia Saudita.

