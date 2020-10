RPM nombra a Sergio Gutiérrez consejero delegado conjunto global

ROYAL OAK, Michigan, 30 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- RPM se complace en anunciar que Sergio Gutiérrez ha sido promovido a consejero delegado conjunto global de RPM. En su nuevo cargo, Gutiérrez continuará expandiendo la presencia internacional más amplia de RPM y centrándose en la creación de estrategias y eficiencias operativas que ofrecen soluciones de valor agregado a los clientes y socios de RPM en toda la red global de RPM en Norteamérica y Europa.

Desde que se unió a RPM como su presidente de RPM Europa, Gutiérrez ha sido fundamental para lanzar y escalar nuestra firma en toda Europa. Desde el montaje de un equipo de expertos en la industria hasta la introducción exitosa de nuestra marca fuera de Norteamérica, encabezó esta enorme tarea y expansión. Las acciones de Gutiérrez han logrado un rápido crecimiento del negocio en Europa, que ahora está previsto impulsar RPM mucho más y más rápido con nuestra expansión y diversificación planificadas.

Gutiérrez sigue enfocado en la excelencia operativa, la mejor solución al cliente de su clase, servicios de valor añadido, avances digitalizados patentados que lideran y mejoran la capacidad única de RPM para flexionar y pivotar según sea necesario para dar servicio a todos los clientes, independientemente de su tamaño, alcance, complejidad y huella geográfica en toda la industria FVL tanto en Europa como en Norteamérica.

"Sergio nos hace más fuertes como organización. Su actitud positiva y comprensión holística del espacio del vehículo terminado sólo continuarán nuestro éxito y crecimiento futuro. Estoy orgulloso y honrado de trabajar codo con codo con él en su nuevo papel como consejero delegado," dijo el consejero delegado de RPM, Al Samouelian.

Gutiérrez es un apasionado de impulsar los resultados empresariales al adoptar el cambio y la mejora continua. Tiene una historia de éxito, liderando organizaciones globales en la industria del automóvil con complejos procesos logísticos y de fabricación para alcanzar la excelencia operativa. Gutiérrez aporta más de 25 años de experiencia en gestión y logística global de la cadena de suministro, logística de vehículos terminados, gestión de compuestos y gestión multimodal.

ACERCA DE RPM

RPM es una de las empresas de logística de más rápido crecimiento en el mundo, especializada en transporte de carga y vehículos terminados, entregando miles de unidades al mes. Nuestra competencia principal responde a las necesidades de envío de nuestros clientes al igualar la capacidad de transporte disponible y facilitar meticulosamente cada licitación de transporte con la mejor ejecución logística habilitada para la tecnología. Entendemos que la fuerza de nuestra empresa proviene de nuestro equipo de personas dedicadas que trabajan mejor juntas, abrazan el cambio; son tenaces, persistentes, medidas, disciplinadas, leales; y que valoran la confianza, ganada cuando el trabajo está completo.

RPM ha recibido la distinción Inc. magazine's Inc. 5000, por siete años consecutivos, e hizo su lista de la serie Midwest de las 200 mejores empresas en 2020. Algunos otros galardones incluyen Great Place to Work-Certified(TM); Crain's Top Private 200 Companies; Transport Topics' Top 50 Freight Brokerage Company tres años consecutivos; Entrepreneur magazine's Top Company Cultures en 2018; Inc. magazine's Best Workplaces en 2017; y Cool Places to Work en Michigan por Crain's Detroit Business en 2015, 2016 y 2017. RPM también ha recibido los premios Entrepreneur magazine's 360TM en 2016 y 2018.

