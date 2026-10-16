En RRHH, el reto no es incorporar IA a los procesos, sino impulsar una transformación real

El equipo Zucchetti Spain en el Congreso Factor Humano BCN - Zucchetti Spain

(Información remitida por la empresa firmante)

Zucchetti Spain participa en el Congreso Factor Humano Barcelona 2026, donde Carlos Castellanos, Director de la División de Software de RRHH de la compañía, ha moderado una mesa redonda sobre tecnología y gestión del talento. Con su ecosistema de soluciones Zucchetti HR, refuerza su posición como proveedor tecnológico especializado en una gestión integral de los RRHH, conectada y apoyada en la inteligencia artificial

Barcelona, 16 de octubre de 2026.- La inteligencia artificial está ampliando las posibilidades de los departamentos de RRHH, desde la automatización de procesos hasta la gestión del talento y la toma de decisiones. Sin embargo, el verdadero reto reside en la capacidad de cada organización para integrar esta tecnología en su actividad y convertirla en mejoras reales para la gestión de personas.



Este ha sido uno de los ejes de la participación de Zucchetti Spain en el Congreso Factor Humano Barcelona 2026, donde Carlos Castellanos, Director de la División de Software de RRHH de la compañía, ha moderado la mesa redonda "De People Management a Human Intelligence: tecnología en la gestión del talento sin perder el componente humano", con destacados responsables de RRHH y gestión del talento de Eurofragance, Fluidra, Meliá Hotels International y De’Longhi Group.



"Las capacidades de la inteligencia artificial avanzan más rápido que nuestra capacidad para incorporarlas al trabajo. El desafío ya no es disponer de tecnología, sino saber integrarla en las organizaciones para aportar valor real a los profesionales de RRHH y optimizar la gestión de las personas", señala Carlos Castellanos.



Esta realidad también se refleja en el Observatorio Zucchetti HR 2025, que identifica una importante distancia entre la adopción declarada de inteligencia artificial y su aplicación concreta en los procesos de RRHH entre las empresas encuestadas. Un escenario que pone de relieve la necesidad de avanzar desde los usos individuales hacia una integración efectiva de la tecnología en las organizaciones.



Tecnología avanzada para reinventar la gestión de personas

Con una amplia experiencia en software empresarial y el respaldo de uno de los principales grupos tecnológicos europeos, Zucchetti Spain acompaña a las organizaciones en este proceso de transformación con Zucchetti HR, su ecosistema de soluciones para una gestión integral y conectada de los RRHH —nómina, tiempo, talento, gastos de viaje…—, que incorpora automatización, analítica e inteligencia artificial.



Entre sus desarrollos diferenciales destaca el primer Operador IA de Nómina, capaz de ejecutar procesos reales, realizar validaciones inteligentes y reducir la carga administrativa de los departamentos de RRHH.



Según un estudio reciente de Gartner, "el 79% de los líderes de RRHH considera que su función debe impulsar la adopción de tecnología entre los empleados para favorecer el crecimiento empresarial. Pero solo el 8% cree que sus mandos tienen actualmente las competencias necesarias para utilizar eficazmente la IA".



"La inteligencia artificial está transformando también la manera en que trabajamos. En este escenario, RRHH debe liderar el cambio, impulsando la evolución de los roles, las competencias y las nuevas formas de colaboración entre personas y tecnología. El verdadero reto es aprovechar todo el potencial de la IA sin perder de vista a las personas", señala Carlos Castellanos.



Bajo el mensaje 'Reinventamos la gestión de las personas', Zucchetti Spain ha presentado en el congreso su propuesta tecnológica para avanzar hacia una gestión de RRHH conectada, más eficiente e inteligente.



Sobre el Grupo Zucchetti

Con más de 40 años de historia, 1.250 millones de euros facturados en su división de software en 2024 y 9.500 empleados (2.600 en el área de I+D+i), el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia). Con soluciones de gestión de RRHH, ERP, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia, está presente en más de 30 ciudades de Italia y tiene oficinas en 15 países: Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Reino Unido, EE.UU., Austria, Bulgaria, México, Polonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China, en un proyecto de expansión en constante crecimiento.



Zucchetti en España

Zucchetti Spain es un punto de referencia en el sector TI nacional, con más de 35 años trayectoria, más de 300 empleados un canal de partners con 300 profesionales certificados, una facturación de 24,5 millones de euros en 2025 y más de 4.000 clientes. Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP, MES, BI, SGA, programación y planificación de la producción, gestión de la cadena de suministro; gestión de RRHH, nómina, movilidad y espacios de trabajo, soluciones de automatización documental y ciberseguridad.



Mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales a los que destina el 15% de su facturación, y el apoyo del potente equipo del Grupo Zucchetti, lo que le ha reportado importantes reconocimientos: "Premio Mejor Proveedor del sector Despachos Profesionales" en 2025 (Premios ProDespachos & Emprendedores), "Premio Innovación 2024" (Premios Pasión por el Despacho); en 2023, "Premio Mejor Software de Gestión Empresarial" (XXIII Premios Byte TI); en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes Excelencia Empresarial); Premio Innovación en Desarrollo de Software en 2021 (Asociación Europea de Economía y Competitividad), "Premio Empresa del Año" en 2019 (Premios Tecnología Siglo XXI), y "Premio Mejor Software de RRHH" en 2019 (Premios El Economista).

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