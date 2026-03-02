RS Locals, del Grupo Roi Scroll, impulsa su crecimiento con nuevas oficinas

Grupo Roi Scroll - Grupo Roi Scroll

Vigo, 2 de marzo de 2026.-RS Locals, la unidad especializada en marketing digital de proximidad del Grupo Roi Scroll, consolida su crecimiento con la apertura de sus nuevas oficinas, un paso estratégico que refleja la madurez del proyecto y la creciente demanda de soluciones digitales eficaces para pequeños negocios y pymes. RS Locals se ha consolidado como una línea estratégica dentro de Roi Scroll enfocada en ayudar a negocios locales que funcionan bien offline pero necesitan que su presencia digital acompañe ese crecimiento de forma real y medible.



Las nuevas instalaciones se sitúan en plena Puerta del Sol, frente a la consultora digital Roi Scroll, también ubicada en este enclave estratégico de la ciudad. Esta proximidad física entre ambos equipos refuerza el trabajo coordinado dentro del grupo, facilita la alineación estratégica y permite una mayor agilidad en el desarrollo de soluciones digitales adaptadas a la realidad de los negocios locales.



Para Javier Barreira, CEO del Grupo Roi Scroll, "RS Locals nace de una convicción muy clara: las pequeñas y medianas empresas no necesitan más complejidad en marketing, necesitan claridad, criterio y ejecución. Hemos aplicado todo el aprendizaje estratégico de Roi Scroll para convertirlo en decisiones concretas y resultados reales para negocios locales". Frente a soluciones genéricas, la agencia apuesta por un enfoque práctico, orientado a resultados y adaptado al entorno local, combinando visibilidad, reputación digital y captación de clientes.



"RS Locals es nuestra respuesta natural a una realidad cada vez más evidente: muchos negocios locales tienen un buen producto y una base sólida de clientes, pero su estrategia digital no está alineada con el nivel real de su negocio", señala Javier Barreira.



La apertura de estas nuevas oficinas supone un paso más en la evolución de RS Locals. Desde este nuevo espacio, continuará reforzando su presencia en Galicia y sentando las bases para su desarrollo en otros mercados, apoyándose en la experiencia, estructura y visión estratégica del Grupo Roi Scroll.

