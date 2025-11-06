La RSPO promueve una mayor inclusión de los pequeños agricultores y una mayor adopción de tecnología (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde la financiación de los pequeños agricultores y la regeneración de los ecosistemas hasta la innovación en la cadena de suministro, la conferencia anual de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) exploró soluciones escalables para acelerar la transformación sostenible de la industria del aceite de palma

KUALA LUMPUR, Malasia, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Conferencia Anual de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RT2025), organizada por la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO), reunió a partes interesadas de todo el mundo para pedir una mayor adopción de las herramientas tecnológicas y científicas existentes con el fin de reforzar la calidad, la productividad y la sostenibilidad del sector. Los expertos debatieron cómo unos datos más inteligentes, la digitalización y la diligencia pueden liberar el potencial de la industria, impulsar la equidad para los pequeños agricultores y reforzar la resiliencia comercial en medio de las perturbaciones legislativas, normativas y geopolíticas.

En una conversación moderada con el profesor Simon S.C. Tay, presidente del Instituto de Asuntos Internacionales de Singapur (SIIA), S.E. Arif Havas Oegroseno, viceministro de Asuntos Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, destacó la necesidad de respetar el equilibrio entre los temas medioambientales, la justicia social y el desarrollo económico ante los desafíos de las expectativas unilaterales de sostenibilidad en este cambiante panorama mundial. "Aunque el mundo está conformado por regiones, bloques comerciales y fronteras, la sostenibilidad es universal, y así deberían ser las normas. La sostenibilidad se fortalece cuando todos están incluidos."

En su discurso inaugural, la doctora Ravigadevi Sambanthamurthi, presidenta de la Disciplina de Ciencias Biológicas, Agrícolas y Ambientales de la Academia de Ciencias de Malasia, destacó el papel de las soluciones científicas en el avance del sector sostenible del aceite de palma. La ciencia ya ha aportado soluciones innovadoras —desde pruebas de ADN para determinar la calidad de las semillas hasta la utilización de biomasa en una economía circular— para promover la producción sostenible. Nuestro mayor reto hoy en día ya no es la innovación, sino la implementación. Miembro de la Royal Society, hizo un llamamiento a un compromiso unificado de todo el sector, afirmando que la tecnología sin aplicación estaba costando al sector del aceite de palma en países como Indonesia y Malasia hasta 6.000 y 1.000 millones de dólares estadounidenses, respectivamente, en productividad de la palma aceitera al año, al tiempo que aumentaba la vulnerabilidad de los pequeños agricultores.

Los pequeños agricultores en el punto de mira

La inclusión de los pequeños agricultores fue uno de los temas centrales del diálogo de tres días. A pesar de que representan alrededor del 40% de la superficie total de plantaciones de palma aceitera, los pequeños agricultores siguen marginados de los mercados nacionales, regionales y mundiales. Se enfrentan a retos cada vez mayores, como la ralentización de la demanda de créditos para pequeños agricultores, los recortes en los presupuestos gubernamentales para la financiación del desarrollo y la interrupción de las relaciones comerciales causada por los cambios en las políticas arancelarias.

Los pequeños agricultores han trabajado duro para demostrar que pueden producir de forma sostenible, demostrando su compromiso mediante la obtención de la certificación RSPO, comentó Joseph D'Cruz, consejero delegado de la RSPO. Sin embargo, soportan una carga aplastante con un apoyo cada vez menor. Su inclusión en la cadena de suministro de aceite de palma sostenible es imprescindible para transformar el sector.

Una voz colectiva, desde los grandes productores hasta los actores intermedios, las ONG sociales y medioambientales, los actores financieros y de garantía, pidió incentivos de mercado más diversos para que los pequeños agricultores independientes (ISH) con certificación RSPO puedan acceder al mercado físico. Los debates pusieron de relieve soluciones prácticas, como las primas de precio, el acceso a la financiación, el reparto de riesgos y los contratos a largo plazo, como posibles vías para apoyar la inclusión de los pequeños agricultores a mayor escala.

En nombre de los pequeños agricultores, Pedro Seijas Cárdenas, director del grupo de pequeños agricultores peruanos Asociación de Productores Monte Alegre de Neshuya (APROMAN), afirmó durante la ceremonia de apertura: Cada crédito vendido, cada hectárea certificada y cada comunidad fortalecida nos recuerdan que el aceite de palma sostenible no se construye en las salas de juntas, sino en la tierra, bajo el sol, en las manos de quienes cultivan la esperanza.

Solo en 2024, se compraron 284.188 créditos de pequeños agricultores independientes por valor de 6,5 millones de dólares estadounidenses, lo que benefició directamente a 116 grupos de pequeños agricultores independientes certificados por la RSPO.

Para reforzar aún más este compromiso, se firmó un memorando de entendimiento entre la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores de Malasia (NASH), la Escuela de Negocios de Asia (ASB) y la RSPO con el fin de facilitar el desarrollo de capacidades de los pequeños agricultores y su acceso a los mercados internacionales sostenibles.

Crecimiento certificado, conservación e impacto basado en pruebas

En el último año, la certificación RSPO se ha ampliado a Santo Tomé y Príncipe y Sri Lanka, lo que eleva la superficie total certificada de palma aceitera a 5,1 millones de hectáreas en 24 países. En la actualidad, un total de 425.597 hectáreas (ha) están conservadas bajo la certificación RSPO, una superficie 17 veces mayor que Kuala Lumpur, y también se han reservado 29.469 ha de reservas ribereñas para su protección.

D'Cruz señaló: Aunque la certificación es un hito importante, solo es una parte del camino hacia la sostenibilidad. El mundo está dejando atrás la medición del impacto únicamente en términos de certificados y hectáreas certificadas. También debemos demostrar nuestro éxito en términos de comunidades resilientes, bosques protegidos y agricultores empoderados. Estamos pasando de una economía basada en insignias a un mundo que da prioridad a los resultados medibles y al impacto basado en pruebas.

Este enfoque quedó ejemplificado en el memorando de entendimiento firmado entre el zoológico forestal de Nanjing Hongshan y la RSPO, cuyo objetivo es promover la conservación de la biodiversidad y la concienciación sobre el aceite de palma sostenible en China.

Como parte del compromiso de la RSPO con el diálogo inclusivo, la RT2025 también destacó el papel de la juventud en la promoción de la innovación a través de YOUth @ RT2025, un nuevo segmento que reunió a más de 20 delegados jóvenes para conectar, aprender y liderar conversaciones sobre el futuro de la sostenibilidad.

RT2025 también honró a los miembros cuyo trabajo ejemplifica los compromisos sostenibles. Los Premios a la Excelencia de la RSPO celebraron contribuciones destacadas en cinco categorías: PT Dharma Satya Nusantara por su liderazgo en conservación; Perkumpulan Petani Mitra Harapan por el premio a los pequeños agricultores; Lestari Capital por innovación; Wild Asia Group Scheme por comunicación para el bien; y AAA Oils & Fats por responsabilidad compartida.

Acerca de RSPO:La Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) es una asociación mundial cuyo objetivo es lograr que el aceite de palma sea sostenible. Creada en 2004, la RSPO es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a múltiples partes interesadas y reúne a miembros de toda la cadena de valor del aceite de palma, incluidos productores de aceite de palma, procesadores y comerciantes de aceite de palma, fabricantes de bienes de consumo, minoristas, bancos e inversores, organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la conservación del medio ambiente o la naturaleza, y ONG sociales o de desarrollo.

Como asociación para el progreso y el impacto positivo, la RSPO facilita el cambio global para que la producción y el consumo de aceite de palma sean sostenibles. Para inspirar el cambio, comunicamos los beneficios medioambientales y sociales. Para avanzar, catalizamos la colaboración. Para ofrecer garantías, establecemos las normas de certificación.

La RSPO está registrada como asociación internacional en Zúrich (Suiza), con oficinas principales en Malasia e Indonesia, y oficinas en China, Colombia, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813170/Roundtable_On_Sustainable_Palm_Oil_CEO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2380937/5600593/RSPO_Trademark_Logo_transparent_png_Logo.jpg

