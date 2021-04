La RSPO refuerza el papel de las mujeres en la producción sostenible de aceite de palma

KUALA LUMPUR, Malasia, 22 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- La Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ha publicado su Practical Guidance on Gender Inclusion and Compliance (P&C) de la RSPO del año 2018 y el Estándar de Pequeños Productores Independientes (ISH) de 2019. Desarrollada a través del RSPO Human Rights Working Group (HRWG), en consulta con Fair & Sustainable Consulting, esta Guía de Género destaca el papel vital que desempeñan las mujeres en la industria dentro del aceite de palma y la necesidad de fortalecer nuestro compromiso con los derechos de las mujeres.

"Las mujeres llevan a cabo contribuciones que son vitales dentro del sector del aceite de palma; pero también se enfrentan a riesgos únicos, desde la propiedad de la tierra no reconocida hasta oportunidades laborales que no son iguales, pasando por la falta de protección tanto física como financiera", comentó Prasad Vijaya Segaran, ejecutiva sénior de derechos humanos y normas sociales de RSPO. "Dentro de una industria que durante mucho tiempo ha estado dominada por hombres, existe una necesidad urgente real para hacer frente a estos riesgos integrando puntos de vista y prácticas que sean más equitativos en referencia al género en las operaciones de las empresas productoras de aceite de palma, contribuyendo de cara a conseguir el bienestar y el sustento de hombres y mujeres, además de las empresas para las que trabajan".

La Guía de Género sirve en forma de guía práctica para mejorar la igualdad de género. Sirve como equipamiento para los miembros de la RSPO en forma de manual, describiendo los componentes básicos dentro de una empresa a través de la inclusión de género, recursos de formación relacionados con las limitaciones de género y recomendaciones para la acción. Presenta referencias de casos dentro de una amplia gama de partes interesadas y profesionales, y se aventaja de sus años de experiencia colectivos por medio del sector, haciendo frente a temas que son sensibles al género dentro del sector de los trabajadores.

El comunicado de prensa completo está disponible en: https://www.rspo.org/news-and-events/news/rspo-strengthens-womens-role-in-sustainable-palm-oil-production

Acerca de la RSPO:

La Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) es una organización de afiliación internacional sin ánimo de lucro formada en 2004 que reúne a partes de distintos sectores de la industria del aceite de palma, incluyendo productores de aceite de palma, procesadores y comerciantes de aceite de palma, fabricantes de productos de consumo, minoristas, bancos e inversores, ONG de conservación del medio ambiente o naturaleza y ONG sociales o de desarrollo.

