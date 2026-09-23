RTVE, la OCU y la AESAH celebran una jornada para combatir la desinformación en el ámbito de la energía - Alianza por una Energía Sostenible y Accesible en

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de septiembre de 2026.- La Alianza por una Energía Sostenible y Accesible en el Hogar (AESAH) ha celebrado este lunes una formación a periodistas junto a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) para combatir la desinformación en el ámbito de la energía. En la sesión, expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) o del equipo de verificación de RTVE, así como de la propia AESAH, han aportado las claves para identificar los bulos más habituales relacionados con el sector.

La jornada, celebrada en la sede de la APM, ha buscado desmontar algunos de los mitos más extendidos, como el que anuncia el “fin de las calderas de gas” como consecuencia de la transposición de la Directiva europea de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD, Directiva 2024/1275). Estas informaciones, que incurren en un error de partida -la EPBD no prohíbe las calderas: lo que la directiva persigue es descarbonizar la energía que consume un edificio, no eliminar una tecnología concreta-, tienen su origen en campañas de desinformación que buscan confundir a los consumidores, como ha recordado la OCU.

“Hace falta más transparencia, más claridad y más herramientas únicas. Un punto legislativo que sea común para todos”, ha afirmado Cayetana Crespo, Project Officer de Energía de la Organización de Consumidores y Usuarios, durante su intervención en la jornada.

Asimismo, María Navarro Sorolla, redactora de RTVE Verifica, ha dado algunas claves para que los periodistas -y cualquier ciudadano- corroboren la información publicada: “Hay que desconfiar de informaciones alarmistas, de titulares y mensajes de redes sociales, que son muy contundentes. Si algo no te parece verosímil, sospecha”, ha explicado.

La neutralidad tecnológica, clave para una transición justa

Por su parte, la AESAH, organización que agrupa a fabricantes de equipos de calefacción y agua caliente sanitaria, instaladores, mantenedores y productores y distribuidores de energías renovables, ha defendido que un “proceso de descarbonización del parque edificatorio español que sea, al mismo tiempo, eficiente, justo e inclusivo” nunca podrá darse sin “datos veraces y rigurosos”.

“Medios, empresas y administraciones: todos tenemos que trabajar juntos para que los ciudadanos tomen decisiones claras e informadas”, ha afirmado su portavoz, Andra Maria Vasiu, quien ha recordado que “la realidad de los hogares debe abordarse desde la neutralidad tecnológica, teniendo en cuenta la diversidad del parque residencial español y las distintas necesidades y posibilidades de los consumidores”.

En esa dirección ha ahondado el técnico experto colaborador de la AESAH Alberto Jiménez en una de sus intervenciones: “O le ofrecemos al consumidor un abanico de soluciones o será muy difícil que una sola pueda cubrir todas sus necesidades”, ha asegurado.

La jornada ha estado presentada y moderada por María Gómez de Montis, periodista y manager de comunicación en Political Intelligence España.

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