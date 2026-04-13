Rúa Selecta lleva los productos gourmet y los sabores de León a toda España - RÚA SELECTA

(Información remitida por la empresa firmante)

La tienda especializada en productos artesanos refuerza su presencia nacional con su tienda online y envíos a todo el país.

Rúa Selecta, tienda gourmet especializada en productos artesanos y tradicionales, anuncia la expansión de su servicio de venta online a toda España. Con esta iniciativa, la empresa acerca la riqueza gastronómica leonesa a hogares de todo el país, permitiendo disfrutar de sabores auténticos con tan solo unos clics.

Ubicada en León, Rúa Selecta se ha consolidado como un referente en la selección de productos de alta calidad, elaborados por productores locales y nacionales. Su catálogo incluye embutidos tradicionales, quesos, vinos del Bierzo, miel, dulces artesanos, conservas y legumbres, cuidadosamente elegidos por su origen, sabor y proceso de elaboración.

"Queremos que cualquier persona en España pueda disfrutar de los productos típicos de León y de la auténtica gastronomía gourmet sin salir de casa", señalan desde Rúa Selecta. "Nuestro objetivo es ofrecer calidad, tradición y una experiencia gastronómica única".

La apuesta por el comercio electrónico responde al creciente interés por los productos artesanos y de proximidad. Gracias a su tienda online, los clientes pueden realizar sus pedidos de forma sencilla y recibirlos cómodamente en cualquier punto del país, con un servicio rápido y seguro.

Además, Rúa Selecta ofrece la posibilidad de crear cestas gourmet personalizadas, ideales para regalos de empresa, celebraciones y ocasiones especiales. Estas combinaciones permiten descubrir lo mejor de la gastronomía leonesa en un formato exclusivo y cuidado.

Compromiso con la calidad y el apoyo a productores locales.

Rúa Selecta apuesta por colaborar con pequeños productores y marcas que mantienen métodos de elaboración tradicionales. Este compromiso contribuye a preservar el patrimonio gastronómico , los productos típicos de León y a impulsar la economía local, ofreciendo al consumidor productos con identidad, historia y un estándar de calidad excepcional.

Con esta expansión, la empresa reafirma su compromiso con la promoción de los productos locales y el apoyo a pequeños productores, contribuyendo a preservar la tradición culinaria y a impulsar la economía regional.

Sobre Rúa Selecta.

Rúa Selecta es una tienda gourmet ubicada en León, especializada en la selección de productos artesanos y típicos de la gastronomía española, con especial protagonismo de León y el Bierzo. Su filosofía se basa en ofrecer calidad, autenticidad y una experiencia gastronómica única, tanto en tienda física como a través de su plataforma online.

Contacto.

Emisor: Rúa Selecta.

Contacto: Rúa Selecta.

Número de contacto: 610 504 45.