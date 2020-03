COMUNICADO: Ruano Formación explica cómo aprovechar el tiempo en casa y vender por internet

La actualidad más inmediata impide abrir los comercios. Ahora es el momento perfecto para formarse y actualizar el negocio hacia la nueva era digital

"¿Realmente estamos aprovechando el tiempo que ha brindado la situación actual en nuestras casas?" Muchos tienen un negocio físico y no pueden abrir temportalmente. Siempre se han planteado poner su negocio en internet, pero nunca habían tenido tiempo hasta ahora. Estos días son perfectos para empezar a vender por internet y arrancar los negocios en línea.



"¿Qué hay que hacer para empezar un negocio en línea ahora?" Existe una realidad explícita que clama a gritos atención: lo digital forma parte de nuestras vidas y la compra online cada vez es más asumida por el cliente final y más en estos tiempos que corren.



"¿Qué quiere decir todo esto?" Que ahora todo puede venderse por internet y debe adaptarse a las necesidades actuales.



"¿Merece la pena tener una tienda física y en internet a la vez?" Tener una tienda y vender por internet a la vez es posible, además se retroalimentan. La actualidad y la tendencia global indican que los negocios en línea serán el principal punto de encuentro entre negocios o marcas y sus clientes. La logística se ha reinventado para vender por internet y cada vez hay más.



Internet está abierto las 24 horas del día

"¿Cómo puedo tener ventas sin el comercio abierto?" Teniendo una tienda online es muy fácil. Una de las grandes ventajas de tener tienda online es poder estar abierto durante todo el día, sin horarios de apertura y de cierre. Se puede vender durante las 24 horas de día. El cliente podrá acceder desde su sofá cuando quiera.



Sin límites geográficos

Todos los negocios pueden ser nacionales, incluso internacionales. Cada uno puede decidir hasta dónde quiere llegar. Da la posibilidad de abrir nuevas fronteras, aprovechando esta situación, se pueden alcanzar lugares que antes no se podía.



Es más económico

Además, es más económico mantener un negocio en línea que una tienda física "¿Cuánto dinero cuesta mantener un negocio en internet?" Normalmente el presupuesto por parte de una empresa de marketing digital para la creación de una tienda en línea podría elevarse hasta los 4000€ o incluso más dependiendo de las funcionalidades y el trabajo requeridos.



Pero para eso hay una solución. Normalmente se piensa en delegar el trabajo a otros por el rechazo a trabajar más de la cuenta o se cree que es muy complicado, pero diseñar una página web está al alcance de todos, cualquier particular puede crearse su tienda en línea.



Hay formación gratuita

Actualmente existe una oferta exclusiva de Formación Pública de Empleo Estatal, donde Ruano Formación, a través del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), ha sido seleccionada para llevar a cabo esta tarea de mejorar sus competencias y habilidades para dar una mejor respuesta a las necesidades actuales de su sector y ayudar en estos tiempos tan difíciles que corren.



Los cursos están disponibles en el siguiente enlace: https://cursosgratuitos.ruanoformacion.com/?s=comercio







Contacto

Nombre contacto: Ruano Formación

Descripción contacto:

Teléfono de contacto: 950270990





Imágenes

https://bit.ly/2woocGC

Pie de foto: Aprovecha el tiempo en casa e Incluye tu negocio en internet

Autor: Ruano Formación