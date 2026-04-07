Rubicon consigue la reestructuración industrial del año en España y se impone a la banca tradicional - Rubicon International

(Información remitida por la empresa firmante)

Rubicon consigue la reestructuración industrial del año en España y se impone a la banca tradicional en una sentencia histórica.

Madrid, 07 de abril de 2026.-

La Fintech Rubicon International (Rubicon Finance Network S.L.), valida el plan de viabilidad de Grupo Transbiaga frente a la banca tradicional y consigue una quita superior a 36 millones al lograr el respaldo judicial frente a las principales entidades financieras del país.

La reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de San Sebastián marca un punto de inflexión en el modelo de financiación empresarial en España. En el centro de esta resolución se sitúa Rubicon International – www.rubiconinternacional.com junto con el apoyo de Ecija (legal) y General finance. Rubicon es una firma especializada en inversión estratégica y estructuración financiera, que ha logrado rescatar a Transbiaga Transportes Usabiaga, compañía clave del sector de la logística eólica, de una situación de insolvencia crítica.

La operación, considerada por expertos como un caso paradigmático de reestructuración moderna, no solo ha permitido garantizar la continuidad de la compañía, sino que ha establecido un precedente jurídico relevante en relación con el papel de la financiación alternativa frente a la banca tradicional.

Financiación alternativa vs financiación tradicional

El plan de viabilidad de Transbiaga permanecía bloqueado hasta la intervención de Rubicon, que llevó a cabo un exhaustivo análisis financiero con el objetivo de acreditar ante el juzgado la solvencia real de la compañía y su capacidad efectiva de repago.

A partir de este trabajo, Rubicon diseñó una estructura financiera sólida y ejecutable, basada en una ponderación rigurosa del riesgo, sometiendo el modelo de negocio de Transbiaga a escenarios de estrés mediante su metodología propia de análisis, Cribanta, lo que permitió validar de forma técnica y objetiva la sostenibilidad del plan.

Este enfoque no solo permitió demostrar ante Su Señoría la viabilidad económica de la operación, sino que resultó determinante para superar la oposición formulada por diversas entidades financieras —entre ellas Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Abanca o Deutsche Bank— así como por actores industriales de primer nivel (tier 1) en el sector eólico, vinculados al Grupo Acciona.

A pesar de este escenario de fuerte resistencia institucional, la autoridad judicial ha avalado íntegramente la estructura propuesta por Rubicon, dictando una resolución firme y sin posibilidad de recurso, lo que refuerza de manera contundente la validez técnica, jurídica y financiera de la operación y de la metodología estratégica y financiera empleada.

Este fallo no solo resuelve un caso concreto, sino que redefine el equilibrio entre la financiación tradicional y los modelos alternativos, reconociendo expresamente la legitimidad de estos últimos en entornos de restricción crediticia.

Validación judicial de un modelo financiero avanzado

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es su análisis en profundidad de la estructura financiera diseñada por Rubicon.

El juzgado establece de forma clara que:

La decisión de financiación estaba ya adoptada, con el proyecto aprobado tras un análisis completo de viabilidad realizado por Rubicon.

La operación respondía a una lógica económica estructurada, con calendario de pagos definido.

Asimismo, la resolución valida expresamente el uso de estructuras híbridas de financiación, incluyendo mecanismos de conversión de deuda en capital (hasta un 20%), señalando que este tipo de instrumentos son habituales en operaciones sofisticadas de financiación alternativa y no constituyen indicio de debilidad, sino de correcta asignación del riesgo.

En un punto especialmente relevante, el tribunal subraya que:

la Ley Concursal no exige que la financiación provenga de banca tradicional, ni que responda a esquemas clásicos de crédito, sino que basta con que exista una base económica razonable y jurídicamente articulada.

Este reconocimiento supone un respaldo directo al modelo operativo de Rubicon frente a los argumentos sostenidos por las entidades opositoras.

Firmeza, compromiso y capacidad de ejecución

La sentencia es especialmente contundente al señalar que la financiación estructurada por Rubicon:

No era revocable discrecionalmente

Contaba con obligaciones contractuales definidas

Generaba consecuencias jurídicas plenamente exigibles

Asimismo, el tribunal otorga plena credibilidad a la capacidad operativa de Rubicon, destacando:

La realización de una due diligence integral previa

La existencia de operaciones anteriores relevantes, incluyendo proyectos vinculados al Grupo Acciona.

La manifestación expresa de compromiso con la ejecución del plan

Este conjunto de elementos refuerza la posición de Rubicon no solo como estructurador financiero, sino como operador real con capacidad de ejecución en entornos complejos.

El factor de liderazgo financiero de Rubicon en contextos críticos

La figura de de Rubicon, ha sido determinante en el desarrollo y validación de la operación.

Su intervención ante el tribunal permitió acreditar de forma directa:

La solvencia de Rubicon para crear capital (“New Money”)

La solidez de la estructura financiera

La viabilidad del plan de continuidad

“No se trataba de conceder financiación, sino de garantizar la supervivencia de una unidad productiva estratégica. Esta resolución confirma que existen alternativas reales cuando el sistema tradicional no responde.”

Impacto económico y resultados de la operación

La intervención de Rubicon ha generado un impacto económico directo y medible:

Quita de deuda superior a 36 millones de euros

Ahorro patrimonial neto de 21,5 millones de euros

Restablecimiento completo de la capacidad operativa y financiera de la compañía.

Reactivación de proyectos internacionales, especialmente en el sector eólico

Además, la confirmación para la emisión de avales técnicos de Rubicon para proyectos de Transbiaga en Sudáfrica (Zen y Bengriver) ha sido clave para demostrar la capacidad de generación de ingresos futuros, elemento determinante en la valoración judicial.

Un cambio de paradigma en la financiación empresarial

Esta operación consolida un cambio estructural en el modelo de financiación en España:

La banca tradicional deja de ser el único actor relevante

La financiación alternativa se posiciona como solución principal en contextos complejos

Se reconoce la necesidad de estructuras más flexibles, técnicas y adaptadas al riesgo real

Rubicon ha demostrado que es posible:

Ejecutar operaciones donde la banca no llega

Aportar soluciones reales en escenarios de alta complejidad

Combinar capital, ingeniería financiera y ejecución operativa

Sobre Rubicon International

Rubicon Finance Network es una firma líder en inversión estratégica, estructuración financiera y gestión de riesgos, especializada en:

Financiación alternativa

Emisión de instrumentos financieros y medios de pago internacionales

Reestructuraciones corporativas complejas

Con sede en Madrid, Rubicon destaca por su capacidad de ejecución, su enfoque técnico y su posicionamiento como actor clave en operaciones de alto impacto.

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