Rubicon Internacional fomenta el comercio exterior con financiación flexible de hasta 200 millones de euros

La compañía se posiciona como el avalista principal ante bancos, inversores y proveedores, ofreciendo soluciones de financiación flexibles para operaciones nacionales e internacionales, con un rango de inversión de 1 a 200 millones de euros

Madrid, 7 de octubre.- La demanda de financiación para proyectos y operaciones de comercio internacional ha crecido de forma sostenida, pero la oferta bancaria tradicional no siempre alcanza a cubrirla con la agilidad y las condiciones necesarias. En este sentido, Rubicon Internacional se posiciona como el avalista principal para canalizar la financiación necesaria frente a bancos, inversores o proveedores, reduciendo las barreras y acelerando el crecimiento de las empresas.



Con un enfoque centrado en el aval y el apoyo al comercio exterior, Rubicon Internacional ofrece una solución única en España para empresas españolas: facilitar el acceso a financiación flexible para operaciones de importación y exportación, sin que ello suponga un desvío acelerado del flujo de caja de la empresa.



"Existen empresas que desean crecer, por ejemplo, aumentando la compra de producto a su proveedor habitual, ya sea en España o en el extranjero. Estas empresas pueden verse limitadas por su capacidad financiera para financiar ese aumento de compra. Rubicon Internacional propone un medio de pago avalado que permite adquirir mucho más producto sin convertir el crecimiento en un lastre de tesorería. En una operación típica, la empresa puede ampliar sus compras y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad de su flujo de caja, ya que el aval cubre la financiación necesaria para la transacción y la empresa no debe comprometer recursos de caja para realizar la compra", explica Ignacio García, CEO de Rubicon Internacional.



Actualmente, Rubicon es la única empresa en España que ofrece este servicio de avales de forma tan centrada en el soporte al comercio y al crecimiento empresarial. La firma, permite financiación flexible para operaciones de 1 a 200 millones de euros, tanto en proyectos nacionales como internacionales.



"Somos el aliado que permite a las empresas ampliar compras sin comprometer su liquidez. Al actuar como avalista principal, ofrecemos claridad, rapidez y confianza para operaciones de importación y exportación, con la tranquilidad de contar con un respaldo sólido", explican desde la compañía.



