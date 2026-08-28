Rurality Events impulsa una nueva forma de entender los eventos corporativos en el entorno rural - RURALITY EVENTS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de agosto de 2026.- Las empresas buscan cada vez con mayor frecuencia fórmulas que permitan fortalecer la cohesión de los equipos, fomentar la creatividad y generar experiencias memorables más allá del entorno habitual de trabajo. En este escenario, los eventos corporativos celebrados en el entorno rural se consolidan como una alternativa que combina el desarrollo empresarial con la sostenibilidad y el impacto positivo en el territorio. Rurality Events ha convertido este modelo en el eje de su actividad, diseñando experiencias que conectan a las organizaciones con los valores, los recursos y la autenticidad del medio rural.

El entorno rural como escenario para unos eventos corporativos con propósito

Rurality Events está especializada en la organización de eventos corporativos personalizados en municipios rurales de todo el territorio catalán, como Barcelona, Girona Tarragona y Lleida. Su propuesta abarca reuniones estratégicas, convenciones, offsite meetings, team buildings, workshops y actividades de responsabilidad social corporativa, adaptando cada proyecto a los objetivos de la empresa y a las características del destino seleccionado.

El modelo de trabajo de la compañía, dirigida por Begoña Muñoz y Almudena Pedraza, se basa en la colaboración con productores, alojamientos, empresas de servicios y profesionales locales, generando un impacto económico directo en el medio rural. De esta forma, cada evento trasciende el ámbito empresarial para convertirse en una herramienta de dinamización local, al tiempo que ofrece a los asistentes un entorno diferente que favorece la creatividad, la comunicación y el fortalecimiento de los equipos.

Sostenibilidad integrada en cada proyecto

La sostenibilidad forma parte de todas las fases de planificación. La selección de proveedores de proximidad, la puesta en valor del patrimonio local y el diseño de actividades respetuosas con el entorno permiten desarrollar experiencias alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, integrando criterios sociales, económicos y medioambientales.

Experiencias que generan valor para las empresas y el territorio

La propuesta de Rurality Events responde a una tendencia creciente dentro del turismo MICE, donde las organizaciones buscan que sus encuentros aporten un valor añadido tanto a nivel interno como en el entorno donde se desarrollan. La combinación de naturaleza, cultura, gastronomía y tradiciones locales convierte cada evento en una experiencia diferencial que favorece el compromiso de los participantes y fortalece la identidad corporativa.

Además de diseñar programas completamente personalizados, la empresa acompaña a sus clientes durante todo el proceso de organización, garantizando una coordinación integral y una ejecución adaptada a las necesidades de cada proyecto. Este enfoque permite transformar los eventos corporativos en iniciativas capaces de generar un impacto positivo duradero, tanto para las empresas participantes como para las comunidades rurales que las acogen.

El crecimiento de este modelo evidencia la evolución de las estrategias empresariales hacia formatos más responsables y experienciales. En este contexto, Rurality Events continúa impulsando una forma de entender los eventos corporativos que combina innovación, sostenibilidad y desarrollo territorial, contribuyendo a que el entorno rural se consolide como un espacio de referencia para las organizaciones que buscan crear experiencias con un propósito real.

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