COMUNICADO: Ruxolitinib, primer fármaco probado para la GVHD aguda refractaria de esteroides

LA HAYA, Países Bajos, 12 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- La enfermedad aguda de injerto contra huésped (GVHD, por sus siglas en inglés) sigue siendo una limitación importante del trasplante alogénico de células madre; no todos los pacientes responden al tratamiento estándar con esteroides. En el reciente ensayo REACH2 de fase 3 (NCT02913261), ruxolitinib mejoró los resultados en pacientes con GVHD aguda refractaria de esteroides. El estudio, que incluyó 309 pacientes, mostró que un porcentaje significativamente mayor de pacientes respondieron a ruxolitinib que el tratamiento estándar después de 28 días de tratamiento (62,3% vs 39,4%; P < .001). Los resultados detallados fueron publicados en The New England Journal of Medicine en mayo de 2020 (DOI: 10.1056/NEJMoa1917635 [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1917635]).

En este análisis de seguimiento, exploramos las respuestas terapéuticas en diferentes subgrupos de pacientes del ensayo REACH2. Los subgrupos de pacientes se formaron sobre la base de varias características del paciente registradas al inicio del estudio.

Varios subgrupos de pacientes respondieron mejor a ruxolitinib que al tratamiento estándar, incluyendo:

-- Pacientes entre 18 y 65 años, -- Pacientes que no respondieron o progresaron en dosis altas de esteroides, y -- Pacientes con diferentes grados de gravedad de la enfermedad, afectación de órganos, relacionado o no relacionado con el donante, y terapia GVHD previa utilizada.

Además, en comparación con el tratamiento estándar, un mayor porcentaje de pacientes tratados con ruxolitinib tuvieron una respuesta en el día 28 y mantuvieron la respuesta en el día 56 (39,6% vs 21,9%; P < .001). No se observaron problemas de seguridad nuevos o inesperados.

En resumen, nuestro estudio muestra que ruxolitinib es más eficaz que el tratamiento estándar, con ruxolitinib, lo que resulta en un beneficio de tratamiento clínicamente significativo para pacientes con GVHD aguda refractaria de esteroides. Se observó eficacia clínica a favor de ruxolitinib en diferentes subgrupos. Ruxolitinib es el primer agente nuevo que demuestra superioridad a la terapia estándar en un ensayo de fase 3 de pacientes con GVHD aguda refractaria de esteroides.

Ponente: Dr Robert ZeiserAfiliación: Universidad Hospital Freiburg, Departamento de Hematología, Oncología y Transplante de Células Madre, Freiburg, AlemaniaAbstract:#S255 RUXOLITINIB VERSUS BEST AVAILABLE THERAPY IN PATIENTS WITH STEROID-REFRACTORY ACUTE GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE: OVERALL RESPONSE RATE BY BASELINE CHARACTERISTICS IN THE RANDOMIZED PHASE 3 REACH2 TRIAL (RUXOLITINIB FRENTE A MEJOR TERAPIA DISPONIBLE EN PACIENTES CON ENFERMEDAD AGUDA DE INJERTO CONTRA HUÉSPED: RESPUESTA GENERAL POR CARACTERÍSTICAS DE LÍNEA BASE EN EL ENSAYO REACH2 DE FASE 3 ALEATORIO)

