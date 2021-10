Ryan Selby, consejero delegado de PODA, ofrece una actualización corporativa centrada en ESG (1)

VANCOUVER, BC, 20 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- PODA HOLDINGS, INC. ("Poda" o la "Compañía") (CSE: PODA) (FSE: 99L) (OTC: PODAF) se complace en proporcionar a los accionistas de la compañía una actualización corporativa de Ryan Selby, el fundador y consejero delegado de PODA.

Poda comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el 4 de mayo de 2020 ("fecha de cotización") y participa activamente en la comercialización mundial de productos para fumar sin calor ("HNB"), que tienen el potencial de reducir los riesgos asociados a los productos para fumar combustibles. La empresa ha desarrollado un sistema patentado de HNB que utiliza vainas biodegradables de un solo uso, que son respetuosas con el consumidor y con el medio ambiente. Como referencia, el gigante internacional del tabaco Philip Morris International ("PMI"), fabricante de la línea de productos IQOS (I Quit Ordinary Smoking), anunció recientemente que en el segundo trimestre de 2021 ha conseguido más de 20 millones de usuarios de IQOS en todo el mundo. Solo en el segundo trimestre de 2021, PMI vendió más de 24.000 millones de unidades de sus barritas de tabaco HEETS compatibles con IQOS en el espacio HNB y está en camino de vender más de 100.000 millones de barritas HEETS en 2021.

El medio ambiente, lo social y la gobernanza ("ESG") han estado a la vanguardia de la invención de PODA desde su incubación en el primer trimestre de 2015.

Medio ambiente - PODA ha desarrollado un PODA Pod totalmente biodegradable que puede utilizarse con múltiples sustratos. Las colillas contienen plásticos y son uno de los mayores contaminantes plásticos del mundo. El objetivo de PODA es ayudar a resolver esto con su opción biodegradable.

Social – El sistema de PODA se basa en un elemento calefactor que calienta el sustrato a temperaturas mucho más bajas que los productos tradicionales para fumar con tecnología HNB. PMI se ha comprometido a generar al menos 0,50 centavos de dólar de sus ingresos netos con la venta de productos de riesgo reducido (principalmente el producto IQOS) en los próximos cinco años, y PMI tiene el objetivo declarado de eliminar sus ventas de cigarrillos combustibles tradicionales para el año 2030. Esto tiene un gran impacto social, ya que los productos HNB tienen el potencial de reducir los riesgos asociados a los productos de fumar de combustible.

Gobernanza – La empresa cotiza ahora en varias bolsas, como CSE, OTC y FSE. Ha desarrollado políticas internas y ha creado un Consejo de Administración y asesores globales con experiencia en la práctica del buen gobierno.

Desarrollos históricos

A continuación se exponen algunos de los desarrollos históricos más destacados desde la creación de PODA:

Se ha recibido una patente completa en Canadá y se ha solicitado en otros 65 países para el sistema cerrado de la empresa, que no requiere ningún tipo de limpieza y proporciona una experiencia de calidad constante al consumidor;

Desarrollo de un sistema de fabricación propio para PODA Pods con capacidad para producir 400.000 PODA Pods al mes.

Pods Cotiza en CSE , OTC y FSE y ha recaudado aproximadamente 20 millones de dólares en financiación de capital desde la fecha de cotización.

OTC FSE Se ha introducido en el mercado de los dispositivos médicos con la contratación de un director médico, el doctor Jagdeep Gupta , que actualmente trabaja en ensayos clínicos para dejar de fumar con el sistema PODA HNB .

HNB Presentó marcas comerciales en Canadá, Estados Unidos y Europa para Beyond Burn™. Los Poda Pods Beyond Burn™ han sido elaborados por expertos para imitar la experiencia sensorial de los cigarrillos tradicionales sin el humo, sin el olor y sin el tabaco.

Pods Ha establecido un Consejo Asesor Global, incorporando a Jon Ruiz (ex ejecutivo de PMI ), Michael Nederhoff ( expresidente de JUUL Canadá), Nicholas Kadysh (ex jefe de asuntos corporativos de JUUL Canadá) y Daniel Chen (consejero delegado y fundador de Eson ).

PMI Nederhoff expresidente JUUL JUUL Eson Se han firmado acuerdos de suministro con el fabricante de filtros biodegradables Greenbutts , LLC . Greenbutts ha desarrollado una tecnología de filtro natural creada para ofrecer una alternativa al filtro de acetato de celulosa común y no biodegradable , ofreciendo a PODA una opción totalmente biodegradable ; y

LLC Greenbutts biodegradable biodegradable Se ha recibido un pedido de compra de 500.000 PODA Pods que se entregarán en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la orden de compra.

Futuros desarrollos

PODA tiene la intención de seguir desplegando su capital para comercializar el sistema PODA a nivel mundial. Algunos de los desarrollos futuros a corto plazo son los siguientes:

Ampliar los canales de distribución en Europa y Asia en los mercados de Beyond Burn™ y del tabaco.

en los mercados de y del tabaco. Ampliar la capacidad de producción de PODA Pod de 400.000 unidades al mes a 10 millones de unidades al mes.

Ampliar los canales de distribución en Norteamérica en el espacio de Beyond Burn™, THC y CBD .

THC CBD Obtener patentes en EE . UU . y Europa para el sistema cerrado propio de la empresa que tiene patentes totalmente concedidas en Canadá.

Comentarios del Consejero Delegado

Ryan Selby, consejero delegado, comentó: "Desde que salimos a bolsa en mayo, hemos vivido un año apasionante. Antes de cotizar en bolsa, nos centramos en finalizar unos seis años de investigación y desarrollo. Nuestro objetivo en esa etapa era dedicar nuestro tiempo y capital a desarrollar y proteger nuestras invenciones en el espacio HNB. Logramos ese objetivo al recibir una patente concedida por ser la única empresa del mundo con un cigarrillo de punta cerrada que da lugar a una experiencia de limpieza cero. Lo que esto significa para los consumidores es un producto de calidad constante que proporciona una experiencia placentera cada vez que se utiliza el sistema PODA. Nuestros competidores no pueden lograr el mismo nivel de experiencia, ya que las cenizas de los cigarrillos abiertos en el elemento calefactor requieren una limpieza después de unos pocos usos. Creemos firmemente que nuestra tecnología es disruptiva en el multimillonario espacio de HNB. Ahora nos centramos en aumentar la capacidad y la distribución, y seguimos utilizando el capital obtenido como empresa pública para alcanzar nuestros objetivos".

En nombre de la Junta,Ryan SelbyConsejero delegado, director y presidente de la Junta

ACERCA DE PODA HOLDINGS, INC.

