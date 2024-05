RYOBI revoluciona el sector con el sistema 18V ONE+, la mejor batería para herramientas de bricolaje

Sistema de baterías 18V ONE+ de RYOBI.

La empresa, líder mundial en bricolaje, da a conocer sus baterías para herramientas con tecnología 18V ONE+ y sistema IntelliCell, una apuesta segura para optimizar cada tarea, garantizando potencia, eficiencia y durabilidad

Lithium+ e IntelliCell: tecnología y electrónica de última generación

Madrid, 20 de mayo de 2024.- Para realizar proyectos de bricolaje, jardinería, automoción y limpieza exitosos, es imprescindible contar con las mejores herramientas, unas que se ajusten a las necesidades de cada trabajo. Esto incluye que sus baterías cumplan con los más altos estándares de calidad.



Y es que, como bien afirman desde la propia multinacional, "no todas las baterías son iguales". En este sentido, RYOBI destaca como empresa pionera en desarrollar una gama de baterías para herramientas inalámbricas, diseñadas para alcanzar un rendimiento, autonomía y versatilidad excepcionales.



18V ONE+ es el sistema que, gracias a la combinación de voltaje (potencia) y horas de amperaje (autonomía), sienta las bases de una tecnología de vanguardia en baterías que aplica a todo su catálogo de herramientas a batería. La calidad de las celdas y su bajo nivel de impedancia son los rasgos que las convierten en las aliadas perfectas para cualquier labor.



Las baterías para herramientas de RYOBI cuentan con la tecnología Lithium+, es decir, una baja resistencia interna que beneficia que la energía fluya fácilmente desde la misma batería hasta la herramienta cuando sea necesario. Con ello se garantizan altos niveles de potencia y productividad, ideales para completar trabajos y aplicaciones exigentes.



Todas las baterías albergan la tecnología IntelliCell, única en el mercado con capacidad para administrar de forma eficiente su propia energía y promover una autonomía superior y un rendimiento inigualable. Es por ello que la consideran "la batería que piensa por sí misma", ya que según la herramienta en la que se encuentre puede optimizar sus funciones, reconociendo las necesidades de cada aplicación, tales como la temperatura y la energía.



Además, con IntelliCell se controlan todas y cada una de las celdas de forma individual a lo largo de cada carga y descarga de la batería. Estas baterías Lithium+ disponen de un disipador de calor integrado que mantiene las celdas frías, una carcasa robusta y un acabado de goma que absorbe los impactos. En definitiva, los elementos adecuados para una vida útil prolongada en el tiempo.



Una batería para más de doscientas herramientas

El sistema ONE+ destaca por una avanzada tecnología y electrónica en las baterías para herramientas inalámbricas. Las celdas de litio de alta potencia, el monitoreo IntelliCell y la construcción física consistente ofrecen una autonomía duradera y mayor potencia hasta en las tareas más complejas.



Esta gama de baterías se caracteriza por su versatilidad y libertad de manipulación. En otras palabras, abarca más de doscientas herramientas para desempeñar proyectos de varias disciplinas, desde el acondicionado del jardín hasta el pulido del automóvil, pasando por el montaje de estructuras en el hogar. Esto se traduce en la posibilidad de emplear una sola batería para todas estas herramientas, siendo compatibles desde hace más de 25 años y contribuyendo así a un ahorro significativo de costes, tiempo y esfuerzo.



Por todo lo mencionado, RYOBI se alza como una auténtica referencia en el sector, siendo considerada por muchos la mejor marca de herramientas a batería.







