RyzoBee anuncia el lanzamiento de la serie Root en Kickstarter en el segundo trimestre de 2026

RyzoBee anuncia el lanzamiento de la serie Root en Kickstarter, previsto para el segundo trimestre de 2026, que acercará la electrónica modular RootMaker a los creadores y desarrolladores de impresión 3D en Norteamérica y Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- RyzoBee anunció hoy que su serie Root se lanzará en Kickstarter en el segundo trimestre de 2026 para los mercados norteamericano y europeo (fecha sujeta a confirmación). En respuesta a la creciente demanda de la comunidad maker de creaciones impresas en 3D más interactivas, RyzoBee busca proporcionar a los creadores y fabricantes de impresión 3D un sistema electrónico modular centrado en RootMaker, que ayuda a las impresiones estáticas a obtener iluminación, movimiento, sensores e interacción en red más rápidamente, y acerca los proyectos a un estado final replicable y listo para exhibición.

Para muchos creadores, el verdadero obstáculo no es el modelado ni la impresión, sino lo que viene después: el cableado, la alimentación, los controladores, los recursos dispersos y un proceso de depuración difícil de replicar de forma fiable. A diferencia de las placas de desarrollo tradicionales que requieren cableado manual y tutoriales fragmentados, RootMaker combina conexiones estandarizadas y un formato de hardware consistente con plantillas de firmware listas para usar y un flujo de configuración guiado, lo que facilita encender LEDs por primera vez, controlar motores, leer sensores o habilitar un panel de control web de una manera más sencilla y repetible para principiantes.

Como controlador central, RootMaker funciona con un ecosistema de accesorios en expansión —que incluye iluminación, motores, sensores y pantallas— y se combina con un conjunto de herramientas web para optimizar la gestión de dispositivos y los flujos de trabajo de proyectos basados en plantillas. Los usuarios pueden flashear rápidamente el firmware a través del conjunto de herramientas web y, a continuación, completar la configuración mediante el flujo guiado para poner en marcha su proyecto. Al estandarizar los pasos de depuración que antes estaban fragmentados, la plataforma reduce la resolución repetitiva de problemas y ayuda a los creadores a dedicar más tiempo al diseño, la interacción y la narración de historias.

Diseñada para la integración en el mundo real, la serie Root también destaca por su facilidad de montaje, uso y replicación, tanto en su estructura como en su expansión. Adopta un patrón de orificios de montaje estilo Technic para integrarse sin problemas con piezas, kits y marcos modulares impresos en 3D, y planea lanzar una biblioteca oficial de archivos de carcasa de código abierto para que los usuarios puedan partir de una base limpia e imprimible y personalizarla a partir de ahí. La plataforma también es compatible con el desarrollo de Arduino: algunos proyectos oficiales publicarán código Arduino como código abierto y se proporcionará compatibilidad con el IDE de Arduino (las bibliotecas y los ejemplos se publicarán junto con el lanzamiento en Kickstarter).

RyzoBee implementará soporte para la comunidad y contenido en Norteamérica y Europa, incluyendo colaboraciones con creadores, materiales de inicio rápido y ejemplos de código abierto. Para suscribirse a las notificaciones del lanzamiento en Kickstarter y obtener las últimas actualizaciones, visite: www.ryzobee.com

CONTACTO: Ryzobeepr@ryzobee.com

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