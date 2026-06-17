Saba lanza un sitio web exclusivo para los accionistas de Workspace

(Información remitida por la empresa firmante)
NUEVA YORK, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Saba Capital Management L.P. ("Saba") lanza hoy un sitio web dedicado a proporcionar a los inversores de Workspace información relativa al plan de creación de valor de Saba.
La página web (MakeWorkspaceWork.co.uk) incluye la carta abierta dirigida a los accionistas de Workspace y la presentación que la acompaña.
Consultas para mediosGreenbrook – Rob White / Peter Hewersaba@greenbrookadvisory.com+44 (0) 207 952 2000
Consultas para accionistas DF King – David Chase Lopesdfking@dfkingltd.co.uk+44 (0) 20 7920 9700
Acerca de Saba
Saba Capital Management, L.P. es una firma global de gestión de activos alternativos que busca ofrecer rendimientos superiores ajustados al riesgo para una diversa cartera de clientes. Fundada en 2009 por Boaz Weinstein, Saba es pionera en estrategias de valor relativo crediticio y arbitraje de estructura de capital. Saba tiene oficinas en Nueva York y Londres. Obtenga más información en www.sabacapital.com.
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