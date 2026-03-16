Cómo saber si una empresa de mudanzas es de fiar antes de darle las llaves de casa - TRANSPORTER MUDANZAS MADRID

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de marzo de 2026.- Una familia madrileña contrató a Transporter Mudanzas Madrid por teléfono. Le dieron un precio, acordaron la fecha y el día del traslado llegaron dos operarios con una furgoneta pequeña para un piso de tres habitaciones. A mitad de mudanza, el encargado anunció que habría un coste adicional por el volumen. No había nada por escrito. Pagaron.

No es un caso aislado. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aunque el 96% de las personas solicita presupuesto antes de una mudanza, solo el 65% lo recibe por escrito. Y uno de cada diez usuarios acaba pagando más de lo acordado, con un sobrecoste medio de 218 euros.

El problema no es el sector en sí. El problema es que contratar una empresa de mudanzas mal puede ser una de las decisiones más caras de un cambio de vivienda. A continuación, los criterios concretos para no equivocarse.

El presupuesto tiene que ser por escrito y desglosado

Parece obvio. No lo es.

Un presupuesto verbal no vale nada si hay discrepancias el día de la mudanza. El documento tiene que incluir los servicios exactos que se prestan — embalaje, desmontaje, montaje, permisos de aparcamiento — y el precio final con IVA. Lo que no aparece en el papel, no existe.

"Muchos problemas que vemos vienen de presupuestos que se dieron por teléfono o por WhatsApp sin detallar nada. El cliente entiende una cosa, la empresa otra, y el conflicto llega cuando están los muebles a mitad de escalera", explica Freddy Jiménez, coordinador de Transporter Mudanzas Madrid, empresa especializada en mudanzas de particulares y empresas en la capital con más de 15 años de experiencia.

Antes de firmar nada, es recomendable comprobar que el presupuesto especifica qué ocurre si el volumen real difiere del estimado. Las empresas serias lo aclaran de antemano y comunican cualquier ajuste antes de empezar, no al terminar.

La empresa tiene que tener seguro — y tiene que poder acreditarlo

Este es el punto que más gente pasa por alto.

Toda empresa de mudanzas seria debe disponer, como mínimo, de un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que sus operarios puedan causar durante el servicio: en los muebles del cliente, en las zonas comunes del edificio, en el ascensor o en la vivienda. Sin ese seguro, cualquier incidencia — un arañazo en el parqué, un espejo roto, un golpe en el portal — recae sobre el cliente sin respaldo.

Al solicitar presupuesto, es posible preguntar directamente: "¿Dispone la empresa de seguro de responsabilidad civil? ¿Cuál es la compañía aseguradora y cuál es la cobertura?" Una empresa seria responde sin dudar. Si hay evasivas, es una señal de alerta.

También conviene preguntar si el seguro cubre los daños detectados después de finalizar la mudanza — no siempre es así — y si el embalaje realizado por la empresa queda incluido en la cobertura.

El equipo tiene que ser propio, no subcontratado

Muchas empresas de mudanzas funcionan como intermediarios: reciben el encargo y lo subcontratan a autónomos o a otras empresas el mismo día. El resultado puede ser un equipo sin experiencia, sin conocimiento del servicio contratado y sin vinculación real con los estándares de la empresa que cobró.

Preguntar directamente si los operarios son propios o subcontratados es legítimo y necesario. La diferencia en términos de coordinación, responsabilidad y resultado final es significativa.

Las reseñas tienen que ser verificables y recientes

El volumen importa, pero también importa la calidad. Una empresa con más de 130 reseñas de cinco estrellas en Google, con comentarios detallados y fechas recientes, ofrece una garantía que no puede falsificarse fácilmente.

Conviene desconfiar de perfiles con pocas reseñas muy positivas concentradas en un periodo corto, o de valoraciones genéricas sin descripción del servicio. Las reseñas útiles mencionan nombres de operarios, detallan cómo se gestionó algún imprevisto o describen el tipo de mudanza realizada.

La confirmación tiene que llegar por escrito con todos los detalles

Una empresa que trabaja bien manda, antes del día de la mudanza, un documento con la fecha, el horario de llegada, las direcciones exactas y los servicios acordados. No es burocracia: es la única forma de que ambas partes tengan las mismas expectativas el día del traslado.

Si la empresa se limita a un "llamamos la víspera para confirmar", merece la pena reconsiderar la elección.

El servicio completo no siempre cuesta más de lo que parece

Muchas personas que buscan mudanzas pequeñas en Madrid asumen que una empresa profesional está fuera de su presupuesto y optan por soluciones informales. El error aparece cuando algo se rompe, cuando el equipo no llega, o cuando es necesario repetir parte del trabajo.

Una empresa que incluye embalaje, desmontaje, montaje y gestión de permisos de aparcamiento — sin coste extra — puede resultar más barata que una opción aparentemente más económica que añade conceptos a última hora.

Algunos proveedores ofrecen también el servicio de guardamuebles en Madrid cuando existe desfase entre la salida de una vivienda y la entrada en la nueva, un servicio que evita improvisaciones cuando las fechas no cuadran del todo.

Lo que dicen los profesionales del sector

"El cliente que viene con problemas casi siempre fue el que eligió sin comparar, o el que no exigió nada por escrito porque no quería complicaciones. Al final, las complicaciones llegaron igual, solo que sin documentación para resolverlas", señala Freddy Jiménez.

La Comunidad de Madrid recuerda en su portal de consumo que el consumidor tiene derecho a recibir presupuesto por escrito, contrato antes del inicio del servicio y factura al terminar. Si la empresa no facilita esos documentos, no cumple con sus obligaciones legales básicas.

Elegir bien no requiere ser experto en mudanzas. Requiere hacer las preguntas correctas antes de decir que sí.

Freddy Jiménez es coordinador de Transporter Mudanzas Madrid, empresa de mudanzas especializada en traslados de particulares y empresas en Madrid.

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