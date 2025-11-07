El sabor de lo auténtico con Estopa y Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

Una campaña que reivindica que lo auténtico tiene sabor, tiene alma y tiene nombre propio. El jamón ibérico es Enrique Tomás

Barcelona, 7 de noviembre de 2025. – Hay sabores que no necesitan presentación. Son los que nos acompañan toda la vida, los que se comparten sin pensarlo y los que, con solo probarlos, nos hacen sentir en casa. Eso es el jamón ibérico. Y hoy, ese sabor tiene nombre propio: Enrique Tomás.

Bajo el lema “El sabor de lo auténtico”, la marca reafirma su esencia y su propósito: defender que el jamón ibérico no es solo un producto, sino una emoción que nos une, una forma de disfrutar lo nuestro y celebrar lo verdadero… con una campaña televisiva y digital de la mano de Estopa, referente de autenticidad, naturalidad y alegría.

Con su manera de ser —tan cercana, tan nuestra—, los hermanos Muñoz representan lo mismo que Enrique Tomás transmite en cada loncha: orgullo de origen, verdad sin artificios y felicidad compartida.

“Estopa simboliza lo que somos: gente real, que hace las cosas con pasión y sin disfraces. Por eso encajan a la perfección con nuestra forma de entender la vida y el jamón. Porque cuando hablamos de lo auténtico, estamos hablando del jamón ibérico.”, explican desde la marca.

La campaña muestra escenas cotidianas donde el jamón se convierte en el centro del encuentro: una cena improvisada entre amigos, un brindis espontáneo por la música y la felicidad de poder compartirlo. Todo con el sello de Estopa, que aportan su carácter y simpatía a una historia tan real como entrañable.

La campaña esta presente en televisión y plataformas digitales de todo el país, con un enfoque emocional que busca conectar con el público a través de los valores que siempre han acompañado a la marca: calidad, excelencia, tradición y disfrute compartido. Porque si hay algo que nunca cambia, es eso que nos une alrededor de un plato: el jamón.

Con más de 40 años de trayectoria, Enrique Tomás ha transformado la manera de disfrutar el jamón ibérico, llevándolo a aeropuertos, trenes, restaurantes y hogares de todo el mundo, sin perder nunca la esencia de lo que lo hace único: la emoción del sabor y la verdad del origen.

“El sabor de lo auténtico” no es solo una campaña: es una declaración de identidad. Es el recordatorio de que lo auténtico no se fabrica ni se copia, se siente. Y cuando algo es real, se nota. Porque hay canciones que suenan a verdad y sabores que saben a vida.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

