Sabor local en Bahía Sur: La Bodeguita de Beher y Braba se suman al nuevo espacio gastronómico la Tajería

‘La Bodeguita de Beher’, especializada en productos 100% ibéricos, se incorpora con una cocina dirigida por el chef Sergio Fernández. El espacio de Bahía Sur será la primera apertura del grupo que ofrezca cerveza de bodega y carta de vinos locales

‘Braba’ se centra en la gastronomía local incorporando el cocinado en brasas en una carta con nuevos aromas para todos los públicos

Bahía Sur transforma la experiencia de los centros comerciales con una propuesta volcada en la activación de “los cinco sentidos”

(Información remitida por la empresa firmante)

San Fernando (Cádiz), 6 de noviembre de 2025.- El centro comercial Bahía Sur, amplía su oferta gastronómica con las próximas aperturas de La Bodeguita de Beher y Braba, los dos nuevos operadores de restauración de su nueva zona de restauración la “Tajería” que se suman a Esencias del Mar, que ya abrió sus puertas el pasado mes de marzo. Con estas aperturas se refuerza la apuesta de Bahía Sur por la gastronomía local y completa el nuevo espacio diferenciador del centro comercial isleño. Pablo Vivancos, gerente de Bahía Sur, definía la Tajería como “un lugar que se disfruta con los cinco sentidos y que, seguro, despertará mil emociones. Es un bulevar de ocio y restauración al aire libre en pleno Parque Natural Bahía de Cádiz, que hace evolucionar la idea tradicional de la experiencia de compras para alcanzar una experiencia completa y que conecta con los visitantes a través del gusto por la gastronomía local, el olor a mar y la belleza de la bahía.”

La Bodeguita de Beher pertenece al grupo BEHER, es una empresa española que nació en la década de los años 30 cuando Bernardo Hernández empezó a comercializar los productos ibéricos elaborados de manera artesanal desde Guijuelo. Este restaurante combinará la tradición con la innovación en una carta con los mejores productos ibéricos. Además, el espacio de Bahía Sur será la primera apertura que ofrezca cerveza de bodega y que apostará por ofrecer una carta de vinos locales. La cocina estará dirigida por el chef ejecutivo Sergio Fernández quien será el encargado de elaborar nuevas creaciones y platos con identidad propia.

Tal como afirma Jesús Pablo Miguel, director de Expansión de Beher “Beher suma ya 32 puntos de venta en España y estar en Cádiz resulta estratégico porque la zona de influencia que proporciona Bahía Sur generará una clientela local altamente fidelizable”.

Braba, el tercer establecimiento de la Tajería que abrirá sus puertas en Bahía Sur, amplía la apuesta del centro comercial por la gastronomía local en este espacio único. Con la premisa de una cocina cuidada basada en el talento de los fogones y las brasas, su carta hará viajar a sus comensales por la gastronomía andaluza.

Omar Osuna, socio de Braba, señala que “abrir en Bahía Sur es un reto ilusionante y una responsabilidad muy grande. Estamos acostumbrados a encontrar grandes franquicias gastronómicas en los centros comerciales, pero en este caso, apostar por un negocio impulsado por gente de Cádiz, con su propuesta local, estamos seguros de que será un éxito”. Seguros de su propuesta, Osuna afirma “creemos que el resultado creará la unión perfecta entre Bahía Sur y nuestra marca”. Braba confía en el buen producto local incorporando nuevos toques y aromas, presentando una carta para todos los públicos donde las brasas, la cocina mediterránea, las pizzas y el buen humor serán los ejes centrales.

Con terrazas que ofrecerán vistas al Parque Natural Bahía de Cádiz, junto a su flora y su fauna y puestas de sol únicas, la “Tajería” se proyecta como un espacio emblemático donde se marida la auténtica gastronomía local con la pureza salvaje de la naturaleza para encender los cinco sentidos tanto de locales como de turistas.

Sobre Bahía Sur

El centro comercial Bahía Sur está ubicado en pleno corazón de la Bahía de Cádiz, es propiedad de Castellana Properties, empresa cotizada líder en el sector inmobiliario de retail, y está gestionado por Cushman & Wakefield. Ofrece un nuevo concepto de compras y ocio donde el entorno natural se funde para crear una experiencia única. En más de 59.000 metros cuadrados de superficie comercial, Bahía Sur brinda a los visitantes la posibilidad de disfrutar de un ocio diferenciado en uno de los parajes naturales de mayor valor de Andalucía.

