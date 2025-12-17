“Sabores del Sur”: el nuevo pack gourmet perfecto para compartir estas Navidades

Enrique Tomás presenta un pack gourmet que se puede adquirir desde el día 17 de diciembre - Enrique Tomás

Enrique Tomás, Obando y El Olivo del Abuelo Miguel se unen para crear una experiencia gastronómica con productos icónicos andaluces

“Sabores del Sur” reúne una cuidada selección de jamón ibérico, pan artesanal y aceite de oliva virgen extra pensada para regalar y disfrutar en estas fiestas

(Información remitida por la empresa firmante)

El pack gourmet puede adquirirse desde el 17 de diciembre en www.enriquetomas.com

www.panaderiaobando.com

www.elolivodelabuelomiguel.com

Andalucía, 17 de diciembre de 2025. - Tres grandes marcas de la gastronomía andaluza, Enrique Tomás, Obando y El Olivo del Abuelo Miguel, se han unido para lanzar “Sabores del Sur”, un pack gourmet pensado para disfrutar, compartir y regalar esta Navidad. La propuesta reúne productos icónicos de la dieta mediterránea con una cuidada selección que rinde homenaje al sur y a su tradición culinaria: jamón ibérico, pan artesanal andaluz y aceite de oliva virgen extra.

“Queríamos crear un detalle que fuera mucho más que un producto: una experiencia. ‘Sabores del Sur" reúne lo mejor de nuestra tierra, tres marcas que comparten la misma pasión por la calidad y el disfrute”, destacan desde Enrique Tomás.

Pensado para estas fechas festivas, el pack “Sabores del Sur” invita a disfrutar de los pequeños placeres: abrir un sobre de jamón, potenciar el mejor pan con un exquisito aceite y compartirlo con quienes más queremos.

“Sabores del Sur es el regalo ideal para amigos, familiares o clientes: un obsequio fácil de disfrutar, con una cuidada presentación y lleno de matices que celebra lo que más nos une: el placer de compartir buenos productos”, señalan desde El Olivo del Abuelo Miguel.

Y todo ello con los beneficios de unir sabor y buen producto. Desde Obando, subrayan que “este pack refleja a la perfección algo por lo que llevamos apostando en Panadería Obando desde nuestros inicios: la dieta mediterránea. El pan, los picos, el jamón ibérico y el aceite de oliva virgen extra son productos con unas cualidades nutricionales y organolépticas extraordinarias”.

Una experiencia completa con tres grandes marcas

Este exclusivo pack gourmet combina la maestría del jamón ibérico, la esencia del aceite de oliva virgen extra y el sabor inconfundible del pan artesano andaluz, en una propuesta perfecta para quienes buscan un detalle elegante, auténtico y lleno de sabor.

Enrique Tomás aporta el jamón de bellota 50% raza ibérica, un auténtico icono de la gastronomía española. Un producto único que sólo puede elaborarse en la península ibérica, ideal para los amantes del jamón que quieren degustar un curado lleno de matices. Viene sellado al vacío para conservar el producto a la perfección: sólo hay que abrir, dejar respirar y disfrutar del intenso sabor.

La panadería artesanal sevillana Obando, reconocida por su calidad y tradición, está presente con sus picos rústicos gourmet (140 g, formato Doypack) y una bolsa de 2 molletes (150 g). Unos productos que han revolucionado el mercado, con su elaboración artesanal y su composición 100% natural han dado como resultado la mejor elección para los paladares más exigentes.

El aceite de oliva virgen extra se incorpora de la mano de uno de los grandes referentes del oro líquido andaluz El Olivo del Abuelo Miguel (Familia GALLEGO) con su variedad “El novio del mollete”, con un sabor equilibrado y afrutado que potencia cada bocado.

El pack gourmet “Sabores del Sur” puede adquirirse desde el 17 de diciembre en:

www.enriquetomas.com

www.panaderiaobando.com

www.elolivodelabuelomiguel.com

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles.

Más información en www.enriquetomas.com

Sobre Obando

En 1965, Francisco Obando compró una humilde panadería en Utrera, una localidad de la campiña sevillana. 60 años después, dos de sus hijos -Jaime y Víctor-, y un ya amplio equipo, han llevado esta empresa familiar a cotas inesperadas. Presentes en los cinco continentes, sus productos tradicionales están en las mesas de los más exclusivos restaurantes, siendo incluso producto recomendado y proveedores de los que el célebre chef José Andrés regenta desde Norte América y el Caribe hasta Oriente Medio.

Más información en www.panaderiaobando.com

Sobre El Olivo del Abuelo Miguel

El Olivo del Abuelo Miguel es una marca de aceites de oliva virgen extra premium con formato de colección de Grupo MIGASA que, a través de cinco botellas de diseño, nos acerca a la historia del abuelo de sus creadores.

La colección está formada por diferentes aceites de alta calidad y sabor, envasados en botellas de diseño que recorren lo que sus creadores denominan la “oleografía” de la vida de su abuelo. La marca está impulsada por los nietos del Abuelo Miguel, que rescataron su diario y han convertido cinco momentos claves y entrañables de su historia en una colección de aceites de oliva virgen extra con la que quieren rendir un homenaje a la valentía y la pasión de su abuelo y de todos los abuelos.

Más información: www.elolivodelabuelomiguel.com

Emisor: Enrique Tomás

CONTACTOS DE PRENSA:

Laia Gómez – laia.gomez@enriquetomas.com / Tel. +34 664 39 57 71

Paula Barjuan – paula.barjuan@enriquetomas.com / Tel. +34 603 74 01 82

Javier Ciézar – comunicacion@panaderiaobando.com / Tel. +34 669 071 286

Amparo Cantalicio – amparo@meridianum.es / Tel. +34 677 039 889