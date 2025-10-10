SACO; la app que impulsa la economía colaborativa en España con más de 100 servicios activos - Saco App

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de octubre de 2025.-

Cada día más personas pasan a formar parte de SACO, la aplicación española que convierte el tiempo en moneda y permite intercambiar habilidades sin utilizar dinero. En apenas unas semanas desde su lanzamiento, la comunidad ya supera los 100 servicios activos, que incluyen desde clases de inglés, batería, pádel o cocina, hasta cuidado de niños, asesoramiento financiero o acompañamiento a personas mayores.

El funcionamiento de SACO es sencillo: los usuarios ofrecen un servicio y, a cambio, reciben minutos que pueden usar para solicitar otros dentro de la app. Así se genera una red circular de colaboración, donde cada persona aporta lo que sabe hacer y recibe lo que necesita, sin que el dinero intervenga.

Queríamos crear una plataforma donde el valor no se mida en euros, sino en el tiempo que dedicamos a los demás. Al final, todos tenemos algo que podemos ofrecer, y todos necesitamos algo, explican desde el equipo fundador de SACO.

Este modelo se enmarca dentro de la creciente economía colaborativa, que fomenta la sostenibilidad, el intercambio y la cooperación entre particulares. En SACO, los perfiles son tan diversos como sus servicios: desde profesionales que ofrecen asesorías o clases de idiomas, hasta estudiantes, jubilados o personas que buscan compartir su tiempo de forma útil.

Además de promover una forma de consumo más humana y accesible, SACO contribuye a fortalecer los lazos comunitarios y revalorizar el tiempo personal como un recurso valioso. La app demuestra que la colaboración no solo genera valor económico, sino también social, impulsando redes de apoyo y aprendizaje mutuo, explica el Dr. Kazuhiro Tajima Pozo, cofundador de SACO.

SACO está disponible de forma gratuita en App Store y Google Play, y continúa creciendo cada día gracias a una comunidad que cree en un futuro donde el tiempo, y no el dinero, sea la verdadera moneda de cambio.

Aquí puedes ver el vídeo oficial de presentación.

Más información:

comunicacion@sacoapp.com

www.sacoapp.com

Instagram: @saco.app

Contacto

Emisor: Saco App

Contacto: Saco App

Número de contacto: 633665780