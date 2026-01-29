Sadie lanza integración con Cloudbeds para automatizar llamadas de huéspedes y reservas con IA de voz

Sadie lanza integración con Cloudbeds - Sadie

La nueva integración permite a los hoteles automatizar la atención telefónica, aumentar las reservas directas y liberar al personal para centrarse en el servicio en el establecimiento

Sadie, el agente de IA de voz para la industria hotelera, anunció hoy una nueva integración con Cloudbeds, la plataforma unificada líder del sector hotelero, que permite a los hoteles automatizar las llamadas de los huéspedes al tiempo que aumentan las reservas directas y liberan al personal para que se centre en el servicio dentro del establecimiento. Gracias a esta integración, los hoteles que utilizan Cloudbeds pueden desplegar Sadie como un agente de voz inteligente que responde llamadas de forma inmediata, comparte tarifas y disponibilidad en tiempo real y crea y gestiona reservas directamente dentro de la plataforma Cloudbeds.



Diseñada como una extensión del mostrador de recepción siempre activa, Sadie garantiza que las llamadas de los huéspedes sean atendidas de inmediato, de día y de noche. Desde compartir tarifas y disponibilidad en tiempo real hasta crear y modificar reservas, gestionar solicitudes de servicio y ayudar con bloqueos nocturnos de habitaciones, Sadie ofrece asistencia inmediata y multilingüe tanto a los huéspedes como a los equipos hoteleros. Al gestionar llamadas de alto volumen y fuera del horario habitual, Sadie reduce la carga del personal de recepción y ayuda a los hoteles a captar una demanda que, de otro modo, podría perderse.



"Las llamadas de los huéspedes son un punto de contacto crítico para los equipos de hospitalidad", afirmó Sebastien Leitner, vicepresidente de Alianzas de Cloudbeds. "Esta integración permite a los hoteles conectar las capacidades de automatización por voz de Sadie con los datos en tiempo real de la plataforma Cloudbeds para gestionar las consultas de los huéspedes y las reservas de manera más eficiente".



"Hoy en día, se espera que los hoteles ofrezcan un servicio rápido y personalizado en cada punto de contacto, pero los equipos están más sobrecargados que nunca", señaló Gabriel Menis, vicepresidente de Alianzas de Sadie. "Al combinar el agente de voz con IA de Sadie con la solidez de la plataforma unificada de Cloudbeds, los establecimientos pueden garantizar que cada llamada se atienda de inmediato, que se capture cada oportunidad de reserva y que el personal pueda estar presente donde más se le necesita: con los huéspedes en el establecimiento".



Al conectarse directamente a los datos en tiempo real de Cloudbeds, Sadie ofrece una experiencia para el huésped que es a la vez altamente personalizada y operativamente fluida. Cada interacción refleja la marca del establecimiento, creando una experiencia coherente y familiar para los huéspedes desde la primera llamada.



De forma conjunta, Sadie y Cloudbeds permiten a los hoteles elevar el nivel del servicio, eliminar llamadas perdidas y tiempos de espera, aumentar las reservas directas y liberar tiempo del personal para que los equipos puedan centrarse en ofrecer una hospitalidad presencial excepcional.



Sobre Cloudbeds

Cloudbeds es el único motor inteligente de crecimiento para la industria hotelera: una plataforma unificada en la que confían los hoteleros más ambiciosos del mundo en más de 150 países. Diseñada para superar las limitaciones de las pilas tecnológicas obsoletas, Cloudbeds conecta operaciones, ingresos, distribución y experiencia del huésped en un único sistema potente e intuitivo. La plataforma se ve reforzada por Signals, un modelo de IA para la hospitalidad que ofrece a los hoteleros la capacidad de anticipar la demanda, gestionar operaciones de forma más inteligente y crear recorridos del huésped más personalizados y rentables a gran escala. Fundada en 2012, Cloudbeds ha recibido los máximos reconocimientos de Hotel Tech Report (Top PMS, Sistema de Gestión Hotelera y Channel Manager, 2021-2026), los World Travel Awards (Mejor proveedor mundial de soluciones PMS para hoteles, 2022) y Deloitte Technology Fast 500 (2024). Para más información, visitar cloudbeds.com.



Sobre Sadie

Sadie es un agente de IA de voz disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, diseñado para la industria hotelera. Actuando como una extensión siempre activa del equipo del hotel o restaurante, Sadie responde instantáneamente a las llamadas de los huéspedes, comparte información del establecimiento, ofrece disponibilidad y tarifas en tiempo real y reserva y gestiona reservas de forma fluida. Al garantizar que cada interacción se gestione de manera rápida y profesional, Sadie ayuda a los operadores hoteleros a captar más reservas y pedidos, reducir la presión sobre el personal y ofrecer experiencias presenciales excepcionales. Con sede en Montreal y propiedad de Valsoft, Sadie tiene como misión transformar la forma en que la hospitalidad se conecta con los huéspedes, haciendo que cada interacción sea sencilla, personal y generadora de ingresos. Para más información, visitar heysadie.ai.

